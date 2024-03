Moulinex Dual Easy Fry & Grill, la friggitrice ad aria che prepara più pietanze contemporaneamente

Moulinex lancia Dual Easy Fry & Grill, la nuova friggitrice ad aria con due cestelli per cucinare contemporaneamente pietanze diverse grazie alla modalità sincronizzata: dall’intramontabile pollo e patatine, a pesce e verdure, la novità Moulinex è ideale per combinare i gusti di tutta la famiglia con tutta la massima praticità e in una volta sola.

Grazie al nuovo formato XXL ora è possibile preparare anche piatti abbondanti mentre i due cestelli insieme sono perfetti per porzioni generose di patatine fritte e molto altro. Un cestello è da 5,2 L, mentre l’altro è da 3,1 L e queste due capacità rendono il prodotto perfetto sia per momenti conviviali con famiglia e amici sia per momenti da godersi tutti per sé.

La scelta fra cibi più golosi o più leggeri è facile e veloce, ma soprattutto, comoda, infatti Dual Easy Fry & Grill è dotata di 8 programmi preimpostati (Patatine fritte, Pollo, Verdure, Pesce, Dolce, Disidratazione, Modalità manuale e Grill) per tante diverse possibilità. La funzione Grill permette di gustare, ad esempio, carne, pesce e verdure con tutta la succosità che rende le pietanze davvero speciali.

Leggerezza non fa rima con croccantezza? Sbagliato! Con la novità Moulinex, grazie alla tecnologia di frittura ad aria Extra-Crisp, è possibile gustare risultati croccanti e dorati con poco o nessun olio, per il 99% di grassi aggiunti in meno. Inoltre, Dual Easy Fry & Grill consuma fino al 70% di energia in meno e cuoce fino al 40% più velocemente rispetto ai forni tradizionali.

Per i più social, sarà un vero divertimento poter spaziare fra ingredienti, ricette anche pronte in meno di 15 minuti e consigli presenti sull’App gratuita Moulinex con servizi esclusivi.

Pulizia senza sforzo con cestelli e griglie lavabili in lavastoviglie, che rende l’esperienza di prodotto ancor più apprezzabile. Infine, il prodotto ha una garanzia di riparabilità di 15 anni.