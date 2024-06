Nuove friggitrici ad aria Ninja Double Stack: doppia capienza, metà dello spazio

SharkNinja presenta la nuova gamma di friggitrici ad aria Ninja Double Stack (SL300 e SL400).

I nuovi prodotti di Ninja consentono di cucinare il doppio del cibo, senza sacrificare o ingombrare i preziosi spazi in cucina. Ninja Double Stack vanta due cestelli sovrapposti, utilizzabili in modo indipendente (tempi, temperature e programmi di cottura diversi per ogni scomparto).

Inoltre l’elegante pannello di controllo laterale consente una selezione rapida e semplice delle impostazioni desiderate in ogni cestello.

All'interno dei cestelli troviamo, inoltre, una griglia in acciaio che consente di creare due scomparti separati per cucinare fino a 4 cibi diversi e preparare pranzi e cene anche per otto persone.

La friggitrice ad aria Ninja Double Stack è dotata di sei funzioni distinte che consentono di cuocere diversi cibi esattamente come desiderato: Frittura ad aria, Max Crisp, Cottura arrosto, Cottura al forno, Essiccazione, Riscaldamento.

La nuova tecnologia DUALZONE offre un ulteriore livello di personalizzazione della cottura, controllando i due cestelli in modo indipendente. In questo modo è possibile cucinare i cibi in tre modi diversi:

- Capacità di cottura multipla: si possono cucinare cibi diversi contemporaneamente grazie ai due cestelli regolabili autonomamente.

- Sync: prepara due pietanza in modi diversi, completando la cottura contemporaneamente. Porta a termine la cottura di entrambi gli scomparti nello stesso momento, per assaporare pietanze e contorni insieme, servire un buffet con cibi preparati al momento o accontentare i palati di tutti i commensali con un menù diversificato.

- Match: consente di utilizzare le stesse impostazioni in entrambi i cestelli per ottenere la massima capacità di cottura.

Modelli e prezzi

La nuova friggitrice ad aria Ninja Dual Stack è disponibile in due diversi modelli:

SL300, dalla capacità totale di 7,6L, prezzo da definire.

SL400, dalla capacità totale di 9,5L (versione XL) a 269 euro.

