I frullatori per realizzare bevande fresche e salutari

Energizzanti e ricche di vitamine, le bevande devono avere queste caratteristiche per dissetarci e darci la giusta carica. Lo smothiee racchiude tutto questo ed è tra le bevande preferite anche dai più piccoli.

Ideali dopo la corsa o una bella nuotata, la bevanda a base di frutta o verdura è il giusto premio che ci meritiamo dopo un’intensa attività fisica. Cremosi e spumosi gli smoothie possono essere realizzzati con tutto quello che abbiamo di fresco in casa.

Possiamo osare con gusti esotici come papaya e mango, oppure vitaminico con mele, fragole e kiwi, esistono smoothie adatti ad ogni momento della giornata.

Per renderlo proteico, oltre all’aggiunta della frutta secca, anche il frullatore ha un ruolo centrale, se non sappiamo quale scegliere per avere la nostra bevanda detox, ecco alcuni modelli a cui non possiamo rinunciare.

Perfetto per avere il caffè sempre fresco: frullatore con macina chicchi

La colazione è il pasto più importante della giornata, ci permette di avere il giusto carico di energia in modo sano e gustoso. La prima cosa a cui pensiamo quando ci alziamo è il caffè. Per avere una bevanda dall’aroma inconfondibile come fatto al bar, il frullatore dotato di macina spezie è quello che fa per noi. Ogni chicco verrà macinato senza bisogno di una macchina aggiuntiva, perfetto per chi ha poco spazio in cucina. Il tritatutto professionale dotato di motore a 500 Watt, permette di avere il massimo risultato in poco tempo. Le quattro lame in acciaio inossidabile, poi consentono di tritare, sminuzzare, mescolare, una varietà di ingredienti in modo omogeneo e veloce. Semplice da usare e da pulire, il design accattivante ed ergonomico permette di avere la nostra bevanda preferita premendo un semplice bottone. Le parti rimovibili ci permettono di pulirlo facilmente e in pochi minuti. Preparare il nostro frullato o smoothie preferito sarà un gioco da ragazzi. Quando abbiamo voglia di dissetarci dopo un intenso allenamento, basta mettere il contenuto nelle 2 bottigliette in dotazione caratterizzate da coperchi bloccabili, senza correre il rischio di far cadere neanche una goccia.

Pro. Semplice ed intuitivo è facile da usare.

Contro. I clienti che lo hanno provato non hanno riscontrato difetti.

Ideale per tutta la famiglia: frullatore da tavolo

Accontentare tutti non è semplice, soprattutto a colazione quando il tempo è poco e i gusti sono diversi. Per le famiglie numerose, che amano condividere questo momento della giornata, una soluzione che mette d’accordo tutti i gusti è il frullatore da tavolo. Perfetto per preparare deliziosi gelati o energizzanti smoothie, le lame sono in grado di tritare tutto quello che vogliamo, anche il ghiaccio con il minimo sforzo. Dotato di due velocità con impulso, possiamo scegliere quella più elevata per frutta e ghiaccio e quella più bassa per frutta morbida, pasta di riso. L’impulso a P, aiuta a pulire il contenitore più facilmente e velocemente. Le quattro lame in acciaio inossidabile multi-livello miscelano e migliorano l’efficienza del frullatore. La lama estraibile e il bicchiere di vetro da 1,5 litri oltre a resistere al calore si lavano comodamente in lavastoviglie. Il frullatore arricchito da una base antiscivolo può essere usato anche se in casa ci sono bambini, perché il sistema di bloccaggio, non inizierà la rotazione a meno che il coperchio non sia assicurato.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Le ventose non aderiscono perfettamente al top.

Per chi ha poco spazio: mini frullatore

Riuscire a preparare una colazione ricca e varia è fondamentale per iniziare bene la giornata, non sempre abbiamo in cucina lo spazio sufficiente per avere tutto ciò che ci serve, per questo ciò di cui abbiamo bisogno è un apparecchio piccolo, ma efficace. Il mini frullatore è ottimo per smoothiee, frappè, frutta congelata, pappe per bambini, cocktail, dotato di un motore in rame puro da 300 watt e 4 lame in acciaio inossidabile di qualità riesce a frullare tutti i tipi di frutta e verdura e anche il ghiaccio, basta premere un solo pulsante e in 20 secondi e la nostra bevanda preferita è pronta. Se vogliamo preparare una merenda sana ma gustosa al nostro piccolo, grazie alle due tazze in dotazione, ai coperchi sigillati e alla maniglia, possiamo portare la bottiglia ovunque e bere direttamente dalla tazza. Le due bottiglie realizzate in materiale antirottura, da 600 ml e 330 ml, possono essere utilizzate anche come borraccia per l’acqua. Il blocco sicurezza impedisce alle lame di azionarsi se il coperchio non è ben chiuso, ideale per assicurare il massimo della sicurezza in ogni occasione.

Pro. Piccolo e compatto occupa poco spazio.

Contro. I tappi delle bottiglie non sono funzionali.

Pratico ed efficiente: frullatore portatile

Chi ha uno stile di vita sano e non vuole rinunciare ad assumere alimenti gustosi, non può fare a meno del frullatore portatile. Dotato del sistema USB Blender portable, l’interfaccia consente di caricarla facilmente con la batteria esterna, il computer, l'automobile o altri dispositivi USB. La tazza in vetro da 450 ml soddisfa le esigenze di tutti come succhi di frutta e verdura, frappè, frullati, cocktail e alimenti per l’infanzia. Sicuro e facile da usare si può avviare facilmente con un solo tocco, la protezione auto-off a 45 secondi associata alla protezione da sovraccarico del 100% rendono l’apparecchio sicuro anche se in casa ci sono bambini.

Pro. Con la batteria ricaricabile si può portare ovunque.

Contro. Per alcuni utenti è un po' scomodo da pulire.

Semplice e facile: frullatore ricaricabile

Chi ha poco tempo e ha mille impegni non sempre può ritagliare del tempo tutto per sé per pensare al proprio benessere. Grazie a questo frullatore in 20-30 secondi potremo avere tutti i frullati o gli smoothiee di cui abbiamo voglia. Il mini frullatore portatile con 6 lame in acciaio inox 304 e un potente sistema con motore in rame puro, velocità e lunga durata, frantuma e mescola tutti i tipi di frutta, verdura o persino ghiaccio, non dobbiammo far altro che dare libero sfogo alla nostra fantasia. Dotato di batterie a litio, può essere ricaricato facilmente tramite un cavo USB o un computer portatile, anche quando siamo in viaggio. Semplice da pulire, la tazza rimovibile può essere trasportata e grazie al gel in silicone non si rischia di perdere il contenuto.

Pro. Comodo e facile da lavare il bicchiere si trasforma in una pratica tazza.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno notato particolari difetti.

Frullatore dallo stile classico

Per chi ama lo stile classico ma non rinuncia alla tecnologia, questo frullatore è perfetto. Il modello con motore di 400 W, ha un contenitore in plastica, con capacità 1.5 litri. Le lame a stella ProBlend 4 sono un ottimo aiuto in cucina per chi va sempre di corsa, ma non vuole rinunciare a pasti e bevande sane. La lama a stella permette di tritare in pochi minuti ogni tipo di alimento con un risultato straordinario, per frullare a 2 diverse velocità e intensità oppure ad impulsi, per mescolare e frullare, basta azionare la manopola posta sulla parte frontale. Facile da lavare, i componenti estraibili possono essere messi comodamente in lavastoviglie, non ci resta che scegliere la ricetta preferita e realizzare una bevanda gustosa e sana.

Pro. Leggero e pratico è perfetto per tutta la famiglia.

Contro. Il boccale è in plastica.

Per preparare le bevande in pochi minuti: frullatore con velocità regolabile

Se siamo alla ricerca di un frullatore di fascia medio alta in grado di frullare ogni tipo di ingrediente, questo modello può aiutarci a preparare bevande o frullati in poco tempo. Il motore con potenza di 1400 Watt può raggiungere fino a 35.000 giri al minuto. La velocità regolabile in modalità continua, consente di lavorare gli ingredienti durante la preparazione per avere sempre risultati ottimi e mantenere intatti i principi nutritivi dei cibi. Pensato per accontentare le esigenze di tutta la famiglia, il bicchiere in vetro da due litri è graduato, per pesare gli ingredienti in modo semplice e veloce. Le 6 lame disposte in maniera tridimensionale, sono perfette per ottenere un prodotto frullato finemente, ideale per le pappe dei più piccoli. Con i suoi 3 programmi predefiniti: la funzione Pulse, quella per tritare il ghiaccio e quella per i frullati avremo sempre risultati impeccabili. Se abbiamo bisogno di una piccola mano in cucina, il frullatore è completato da due bicchieri in Trital da 0,6 litri e una paletta per mescolare.

Pro. Il frullatore è pratico nell'utilizzo e nella pulizia.

Contro. Non frulla bene le piccole quantità.

Per preparare ricette sempre nuove: frullatore multifunzione

Questo frullatore ha molte funzioni per preparare in poco tempo vari alimenti: succhi di frutta, frullati, frappè, succhi di verdura. La velocità di 30000 giri / min migliora l'efficienza di taglio che massimizza l'estrazione di nutrienti e vitamine, ideale per chi vuole seguire uno stile di vita sano ed equilibrato. Il motore professionale da 2000W e le 8 lame in acciaio inossidabile temprato riescono a tritare anche gli ingredienti più duri come il ghiaccio, poi grazie alle impostazioni pre-programmate come: Ice Crush, Smoothie, Grinding, Pulse preparare le nostre ricette preferite sarà semplice e veloce. La capienza del bicchiare in Tritan privo di BPA è di 2 litri, ed è pensata per accontentare le necessità di tutta la famiglia.

Pro. Facile da pulire, trita gli ingredienti finemente.

Contro. Il frullatore si aziona anche se il coperchio non è ben chiuso.

Come scegliere un frullatore

Adatto per preparare deliziosi frullati o per la pappa dei più piccoli, quando si decide di acquistare un frullatore bisogna tenere presenti alcuni fattori che ci permettono di utilizzarlo quotidianamente senza problemi. Motore Il motore è la parte più importante del frullatore quindi deve essere resistente e in grado di rispondere al meglio al nostro utilizzo. Solitamente le tipologie di motore sono due: corrente continua : presente nella maggior parte dei frullatori in commercio, sono meno performanti di quelli a corrente alternata perchè hanno bisogno di lavorare per un breve periodo altrimenti rischiano di surriscaldarsi, inoltre, assorbono più energia.

