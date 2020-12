Hisense amplia la gamma di frigoriferi PureFlat con i modelli Cross Door

Hisense arricchisce la propria offerta di frigoriferi con due nuovi modelli Cross Door della Linea PureFlat, contraddistinta da linee moderne e hi-tech, dall’impiego di materiali di pregio e da tecnologie innovative. I nuovi modelli RQ758N4SWI1 (nella versione Inox) o RQ758N4SWF1 (nero) sono indirizzati a un target molto esigente in termini estetici, di versatilità e qualità di conservazione dei cibi.

Adatti a soddisfare le esigenze di famiglie numerose grazie ai 583 litri di capienza netta, i nuovi Cross Door Hisense presentano alcune caratteristiche distintive che li accomunano agli altri membri della famiglia. Tra queste il design flat door completamente piatto, moderno e senza alcuna sporgenza, che permette loro di adattarsi ad ogni spazio, anche quelli meno ampi, e sposare qualsiasi stile di arredamento.

All’interno, caratteristica degna di nota è la suddivisione dello spazio in tre zone totalmente indipendenti anche nella circolazione dell’aria: frigorifero, freezer e My Fresh Zone. Quest’ultima può essere usata come frigorifero o freezer impostando una temperatura compresa tra -18° e +5° a seconda delle proprie esigenze e delle caratteristiche dei cibi da conservare. Questo spazio è quindi ideale per tenere il cibo fresco, congelarlo o scongelarlo progressivamente. Il tutto è poi impreziosito dal sistema di raffreddamento Triple Tech che garantisce diversi livelli di umidità tra il comparto frigorifero e il congelatore, per garantire il clima perfetto in ogni area.

La finitura metallica interna Metal-Tech Cooling assicura una distribuzione ottimale dell’aria fredda, mentre la possibilità di personalizzare i comparti fornisce agli utenti tutta la flessibilità di cui hanno bisogno per gestire le esigenze della famiglia. Nella dotazione tecnologica non mancano il motore inverter, in grado di assicurare affidabilità e la massima efficienza energetica, e la funzionalità Fast Cooling, che porta rapidamente la temperatura a -24°, congela i cibi velocemente e permette di conservarli meglio e più a lungo. Per un tocco di stile e di comodità in più, i nuovi modelli sono dotati del dispenser d’acqua integrato nella parte frontale del frigorifero, erogatore che non richiede alcun allaccio alla rete idrica.

I nuovi prodotti sono già disponibili in Italia con prezzo al pubblico di 1499 euro.