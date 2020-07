Jimmy JV35: la recensione di un aspirapolvere con sterilizzazione UV

Dopo la recensione della versatile scopa elettrica a batteria JV65 torniamo ad occuparci di Jimmy, marchio della società KingClean Electric, considerata uno dei più grandi produttori mondiali del settore. Azienda che nel corso degli ultimi 15 anni ha realizzato più di 10 milioni di aspirapolvere e 4 milioni di elettrodomestici.

Oggetto della nostra prova è il nuovo Jimmy JV35: un aspirapolvere con sterilizzazione a raggi UV in grado di eliminare, secondo l’azienda, il 99,9% di acari e batteri da materassi, divani e altre superfici fino a 20 cm di profondità. Aspiratore progettato appositamente per chi soffre di allergie.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Jimmy JV35.

Jimmy JV35: design e caratteristiche tecniche

Il Jimmy JV35 si presenta con un design curato e moderno. Un prodotto interamente in plastica con sistema di filtrazione Dual-Cyclonic e motore brushless da 700 Watt nella parte posteriore. Aspirapolvere dotato di serbatoio dello sporco da 0,5 litri, con filtri in metallo e carta completamente rimovibili e lavabili in acqua.

Passiamo alla parte anteriore dove troviamo la spazzola a rullo, anch’essa removibile, con setole sintetiche e membrane in gomma. Sempre sul fondo troviamo i fori dedicati all’emissione di aria calda a 60 gradi che simula i raggi solari: l’aria in uscita deumidifica il materasso e uccide gli acari. Infine nella zona inferiore è anche presente il sistema di sterilizzazione a raggi UV.

Non dimentichiamo la maniglia superiore che ospita il comando di alimentazione e il selettore per le tre modalità di funzionamento disponibili: UV + aspirazione; battitura (battimaterasso) + aspirazione; UV + battitura + aspirazione. Modalità d’uso visualizzabili su tre led di stato presenti sul lato destro.

Infine citiamo il cavo di alimentazione lungo 5 metri.

Jimmy JV35: esperienza d’uso e prezzo

Il Jimmy JV35 è un prodotto ideale per la pulizia e l’igienizzazione di materassi, divani e tappeti. Un prodotto dalla buona capacità di aspirazione, con un rumore non molto elevato (68 dbA). Peccato per la presenza di una sola velocità di aspirazione.

Utile, inoltre, il sistema di sterilizzazione UV che consente di eliminare acari e batteri, con 3 modalità d’uso disponibili.

Giudizio positivo anche sulle operazioni di manutenzione/pulizia, con tutte le varie parti facilmente smontabili. Segnaliamo solo la necessità di dover estrarre i vari filtri dal contenitore della polvere per rimuovere lo sporco al suo interno. Serbatoio privo di coperchio e dalle discrete dimensioni.

Discreta, infine, l’ergonomia. Concludiamo con il prezzo del JV35, acquistabile a 119 euro.

