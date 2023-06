Planetarie Kenwood in offerta con sconti imperdibili

La passione per la cucina accomuna sempre più persone che non vedono l’ora di misurarsi con ricette nuove e sperimentare piatti particolari. Oltre alla bravura, spesso anche gli elettrodomestici possono fare la differenze, primo fra tutti la planetaria.

L’apparecchio è un vero è proprio assistente che aiuta a impastare e quando si pensa alle planetarie, quelle della Kenwood sono tra le più apprezzate. Ricche di accessori e funzioni, sono ideali anche per i meno esperti in cucina. Se siete alla ricerca di una apparecchio che vi aiuti in cucina, grazie alle offerte potete acquistare la planetaria dei sogni a un prezzo conveniente.

Kenwood Kitchen Machine kMix (sconto 25%)

Gli elettrodomestici negli ultimi anni sono diventati sempre più tech, ma senza tralasciare il design e l’impastatrice Kitchen Machine kMix ne è l’esempio perfetto. Il modello realizzato in metallo pressofuso ha linee morbide e avvolgenti ed è disponibile in differenti colori. Nera, bianca o rossa porta un tocco di colore in ogni cucina diventando un vero e proprio elemento d’arredo. La potenza in grado di arrivare fino a 1000 W può essere regolata manualmente, inoltre potete scegliere il tipo di miscelazione in base all’impasto e avere sempre risultati impeccabili.

Scopri di più su Amazon

Kenwood Titanium Chef Patissier XL (sconto 16%)

Non solo un’impastatrice, la Titanium Chef Patissier XL è un vero e proprio assistente dotato di numerose funzioni che renderanno la preparazione delle ricette davvero semplice. La funzione EasyWeigh, ad esempio è caratterizzata da una bilancia integrata per pesare gli ingredienti direttamente all’interno della ciotola. Con questa impastatrice potrete utilizzare un solo apparecchio, perché la tecnologia Easywarm scalda la ciotola, una funzione perfetta se volete sciogliere il cioccolato. I 6 programmi pre-impostati sono pensati per ogni tipo di ricetta, mentre la ciotola da 7 litri con illuminazione, vi permette di vedere all’interno così da avere sempre sotto controllo gli ingredienti.

Scopri di più su Amazon

Kenwood Chef XL (sconto 36%)

Semplice da utilizzare, è in grado di preparare tutto quello che volete in poco tempo grazie alla possibilità di scegliere fino a 8 velocità + pulse con una potenza massima di 1200 Watt. Realizzata in metallo pressofuso ha 3 livelli di lavorazione: alta, media e planetaria, per adattarsi alle differenti ricette.

Scopri di più su Amazon

Kenwood Chef Titanium SYSTEM PRO

Gli accessori sono il punto di forza dell’impastatrice Kenwood Chef Titanium SYSTEM PRO. Oltre ad avere in dotazione 3 ganci: frusta K per gli ingredienti secchi, il gancio impastatore e la frusta a filo per i composti spugnosi, potete sbizzarrirvi in cucina sfruttando la spatola gommata, quella da pasticceria, il food processor, il frullatore thermoresist da 1.6 L, il tritacarne, il tritatutto e lo spremiagrumi. La potenza da 1700 watt è perfetta per realizzare ogni tipo di preparazione da avere sempre sotto controllo con l’illuminazione all’interno della ciotola.

Scopri di più su Amazon