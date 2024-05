KitchenAid Go: 6 nuovi elettrodomestici senza fili

Con KitchenAid Go si può avere la massima flessibilità e creare ricette ovunque si desideri, liberi da cavi e prese. La gamma di elettrodomestici cordless include 6 prodotti dal design compatto, performanti e maneggevoli: lo sbattitore elettrico, il frullatore a immersione, il tritatutto, il frullatore, il macinacaffè e il mini-aspirapolvere; tutti alimentati da una sola batteria agli ioni di litio da 12 V, intercambiabile tra un prodotto e l’altro e che si carica velocemente tramite USB.

Inoltre, gli amanti dei prodotti senza fili potranno scegliere di acquistare il secondo o terzo elettrodomestico della collezione, anche senza la batteria inclusa, grazie alla totale compatibilità con quella presente nel primo elettrodomestico acquistato.

Sbattitore elettrico senza fili

Dotato di batteria con 7 velocità, il prodotto consente di miscelare, mescolare, montare fino a 60 minuti consecutivi prima di dover ricaricare il dispositivo. Con l’interruttore a scorrimento si può, inoltre, passare da una miscelazione lenta per gli ingredienti in pezzi, come cioccolato e frutta fresca, a una velocità media, per amalgamare burro e zucchero, fino ad una alta per montare la panna. La funzione Soft Start, poi, aumenterà la velocità in maniera graduale per evitare schizzi. In dotazione ci sono anche delle robuste fruste turbo in acciaio inox, in grado di lavorare gli ingredienti più duri grazie al design privo di perno interno, per evitare ostruzioni e offrire il massimo delle prestazioni. Prezzo al pubblico con batteria: 179,00 €. Prezzo senza batteria: 149,00 €

Frullatore a immersione senza fili

Preparare zuppe, frullati, salse, ma anche pappe per i neonati senza fatica? Tutto questo è possibile con il nuovo frullatore a immersione senza fili KitchenAid Go. La batteria rimovibile consente di frullare per 30 minuti consecutivi. L’asta per frullare rimovibile è dotata di una lama in acciaio inox a 4 punte, per lavorare facilmente gli ingredienti. La caraffa di miscelazione graduata da 700 ml, con coperchio in dotazione, è ideale per conservare le preparazioni in frigorifero o nella caraffa stessa. Grazie all’apposita protezione per le lame, è anche possibile frullare direttamente all’interno della pentola, proteggendola da qualsiasi graffio. Prezzo al pubblico con batteria, con tritatutto e frusta extra: 219,00 €. Prezzo al pubblico senza batteria: 189,00 €

Tritatutto senza fili

Miscelare, tritare, ridurre in purè, montare a neve non è mai stato così semplice. La batteria rimovibile consente di tritare per ben 25 minuti consecutivi prima di dover ricaricare l’apparecchio. Ideale per le piccole preparazioni quotidiane, il tritatutto consente di scegliere tra due velocità (per tritare o ridurre in purè) e di utilizzare la funzione Pulse per ottenere la consistenza preferita, da grossolana a fine, per preparare impasti, salse, hummus, ma anche per tritare frutta e verdura grazie alle lame multifunzione in acciaio inox o pappe per i neonati. Ma non finisce qui: oltre a tritare, una volta inserita la frusta al posto delle lame, l’elettrodomestico potrà essere utilizzato per creare miscele soffici e spumose, montare la panna, preparare la maionese, oppure impasti senza grumi. E come se non bastasse, la pratica vaschetta integrata nel coperchio consente di aggiungere i liquidi in maniera graduale, come olio di oliva o succo di limone, mentre il tritatutto trita gli altri ingredienti. Prezzo al pubblico con batteria: 179,00 €. Prezzo al pubblico senza batteria: 149,00 €

Frullatore portatile senza fili

Con il frullatore portatile senza fili KitchenAid Go, creare frullati proteici e salutari e bevande fresche sarà ancora più pratico. La caraffa di miscelazione è progettata per spingere il contenuto verso le lame e creare un potente vortice di miscelazione che tritura facilmente gli ingredienti. Le lame asimmetriche in acciaio inox agiscono da 4 angoli distinti per offrire una miscelazione perfetta. E la caraffa di miscelazione da 473 ml, senza bisfenolo A, è perfetta per porzioni singole ed è molto pratica da portare con sé, grazie al coperchio da viaggio. Prezzo al pubblico con batteria: 179,00 €. Prezzo al pubblico senza batteria: 149,00 €

Macinacaffè senza fili

La batteria rimovibile consente di macinare senza interruzioni per 6 minuti. Per macinare i chicchi della bevanda più amata bastano pochi secondi grazie alle lame in acciaio inox. Premendo il pulsante si può ottenere la consistenza perfetta di macinatura per poi versare i chicchi macinati direttamente nella moka o nella macchina per caffè. L’ampio contenitore per la macinatura può contenere fino a 113g di chicchi, abbastanza per preparare circa 12 tazze di caffè. Prezzo al pubblico con batteria: 179,00 €. Prezzo al pubblico senza batteria: 149,00 €

Mini Aspirapolvere senza fili

Questo nuovo elettrodomestico aspira senza interruzione per 20 minuti. Si potranno, inoltre, raggiungere i punti più difficili da pulire in cucina grazie alla bocchetta a lancia. Ma non solo: essendo cordless consente libertà di movimento e può essere utilizzato anche all’esterno. Il contenitore della polvere è facilmente lavabile in lavastoviglie e dotato di 3 filtri sostituibili. Prezzo al pubblico con batteria: 179,00 €. Prezzo al pubblico senza batteria: 149,00 €

Scopri i prodotti KitchenAid su Amazon

