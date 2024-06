KitchenAid: tanti utili prodotti per una perfetta grigliata

KitchenAid vanta una completa gamma di accessori per la Planetaria Artisan e la nuova linea cordless KitchenAid Go per creare momenti indimenticabili, tra cene e grigliate in compagnia degli amici.

Planetaria Artisan e accessori

Grazie alla squadra KitchenAid, formata dalla planetaria nel suo nuovo colore Blue Salt e dai suoi accessori per le grigliate estive, come il Tritatutto, il Kit per insaccare, lo Spiralizzatore e la Gelatiera, potrai preparare tante gustose ricette.

Iniziamo con il Tritatutto, ideale per soddisfare anche i palati più esigenti con triti perfetti per ogni tipo di ricetta. La lama in acciaio inox riesce a lavorare tutti gli ingredienti, dai più duri ai più friabili, e le sue piastre forate a grana fine e grossa permettono di scegliere lo spessore del trito. In aggiunta, il pestello indirizza facilmente qualsiasi tipo di ingrediente verso la lama e le piastre. L’accessorio è inoltre dotato di vassoio rimovibile, facilissimo da pulire anche in lavastoviglie.

Proseguiamo con il Kit per insaccare che, grazie al doppio tubo (da 9,5 mm e da 19 mm) permette di preparare un’ampia varietà di prodotti, dai più piccoli fino ad arrivare a bratwurst, salsicce o salamelle, che sono sempre le più richieste durante le grigliate. Tutto è comodamente lavabile in lavastoviglie.

Passiamo allo Spiralizzatore che permette di pelare, pulire e affettare le verdure. Con le sue funzionalità 4-in-1, l’accessorio presenta nove combinazioni di taglio a spirale e a fette, la possibilità di eliminare la buccia da frutta e verdura e di pulire gli alimenti al centro. Sono le lame, ben 5, a fare la differenza: la fine e la media per il taglio a spirale, quelle da 12 mm e da 23 mm per il taglio al centro e infine quella per sbucciare. Anche in questo caso, l’accessorio è lavabile in lavastoviglie ed è dotato di una pratica custodia per riporlo comodamente in dispensa.

Infine la Gelatiera KitchenAid. Dal design unico, questo accessorio, con la ciotola da 1,9 litri, si presenta con due maniglie di facile impugnatura per semplificare il posizionamento e la rimozione dal corpo della planetaria. Da congelare 16 ore prima di ogni preparazione, la gelatiera permette di ottenere un gelato dalla consistenza morbida e cremosa. Il dessert più amato sarà quindi pronto in un baleno, così come deliziosi sorbetti a base di frutta. Infine, la frusta è robusta e resistente e miscela gli ingredienti in una crema uniforme, rendendo molto facile il processo di amalgamazione.

KitchenAid Go

KitchenAid presenta anche la nuova collezione Go che offre 6 elettrodomestici cordless alimentati da una batteria agli ioni di litio da 12V, intercambiabile tra i vari dispositivi, che si ricarica velocemente tramite USB. È possibile così cucinare ovunque ci si trovi e, quindi, questi piccoli elettrodomestici diventano indispensabili per godersi le grigliate in giardino o in terrazzo senza rinunciare alla convivialità e al tifo.

La gamma di elettrodomestici cordless include 6 prodotti dal design compatto: lo sbattitore elettrico, il frullatore a immersione, il tritatutto, il frullatore, il macinacaffè e il mini-aspirapolvere.

