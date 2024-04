La colazione diventa un’esperienza unica con Iseo Breakfast set di Laica

Fa bene all’umore e alla famiglia, migliora il dialogo e aiuta a condividere le idee nel silenzio della casa, quando il brusio della giornata sta per risvegliarsi: è il tempo della colazione. Un momento che non è mai sprecato, perché aiuta ad affrontare la vita in modo più attivo e sereno.

Per rendere questo istante ancora più significativo e mettere da parte, ancora per qualche minuto, la frenesia del quotidiano, Laica presenta il nuovissimo ISEO Breakfast: il set colazione che offre il necessario per partire col piede giusto, assicurando tutto ciò che serve per preparare, in piena tranquillità, il pasto più importante della giornata.

Composta dal Digital Toaster ISEO e dal bollitore filtrante ISEO, ISEO Breakfast è la combo perfetta per vivere appieno l’esperienza di una colazione slow, ma non solo.

Elettrodomestico dal design minimale ed elegante, il bollitore filtrante ISEO è essenziale in cucina e per tutti quei momenti della giornata in cui sale il desiderio di farsi coccolare da una bevanda calda. È infatti dotato di tecnologia bi-flux Coffee & Tea, una cartuccia progettata per ridurre con efficacia la durezza dell’acqua e la presenza di alcune sostanze eventualmente presenti nell’acqua di rubinetto (come il cloro e i suoi derivati) e migliorare il gusto di caffè e tisane. Questa caratteristica, oltre a garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, assicura acqua dal gusto buono e permette la preparazione perfetta di qualsiasi tipo di bevanda calda, in qualunque momento della giornata: la filtrazione dell’acqua preserva, infatti, la qualità e l’aroma di qualsiasi preparato.

Inoltre, le funzioni integrate del bollitore ISEO, come la regolazione tra 38°C e 100°C e il mantenimento del calore, permettono di gustare una bevanda calda sempre alla giusta temperatura: in questo modo, si mantengono inalterate tutte le proprietà benefiche e depurative di un tè, un infuso o una tisana che diventano un valido aiuto per l’organismo. Assumere liquidi a una temperatura adatta favorisce la reidratazione - in particolare nelle stagioni fredde - la digestione e il rilassamento di mente e corpo. Un apparecchio tech, dunque, orientato al gusto e al benessere delle persone che in più è completamente digitale: il bollitore filtrante ISEO avvisa quando è ora di sostituire lo speciale filtro, così da non doversi più ricordare che è arrivato il momento di cambiarlo.

Perfetto connubio tra Italian design e praticità, il digital toaster ISEO di Laica è invece il tostapane che completa la colazione. Elegante, versatile e pratico, il tostapane ISEO risponde alle esigenze di ogni famiglia, grazie alle sue multifunzionalità che non solo permettono di ottenere il livello di doratura desiderato, ma che grazie alla nuovissima “funzione ciambella”, riscalda perfettamente e rende croccante l’interno della tua ciambella.