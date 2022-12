Elettriche o manuali, le macchine per preparare pasta fresca a casa

La pasta fresca è buona e riesce a dare a ogni piatto un sapore gustoso e tradizionale. Gli esperti in cucina sanno perfettamente che prepararla non è semplice.

Esperienza e manualità sono le doti principali, a questo si deve aggiungere anche la disponibilità di tempo che ora è sempre meno. Per non rinunciare a piatti gustosi, puoi fare affidamento sulle macchine per la pasta fresca.

Manuali o automatiche in pochi minuti permetteranno di stendere la pasta e di realizzare tutti i formati che preferisci. Vediamo le migliori macchine per realizzare la pasta fresca direttamente a casa.

Macchina per pasta manuale

Gli amanti della tradizione e del made in Italy, non possono fare a meno di questa macchina per pasta che ricorda quella della nonna. Il modello a manovella è realizzato in acciaio cromato di ottima qualità, con rulli in lega di alluminio anodizzato con trattamento di indurimento superficiale, che garantisce resistenza nel tempo e micro-porosità della pasta. Inoltre, i pettini e raschiatori in resina polimerica per alimenti, riducono il rilascio di polveri nocive alla salute e ne facilitano la pulizia durante l’uso. Con questa macchina è possibile realizzare, lasagne, fettuccine e tagliolini. Basta regolare tra le 10 posizioni a disposizioni e in un attimo avrai lo spessore che desideri, grazie al design minimal si pulisce con un pennellino, mentre i pettini sono removibili per un lavaggio approfondito.

Pro. Robusta e resistente.

Contro. È leggermente disallineata.

Macchina per la pasta automatica

Fare la pasta fresca in casa non è semplice, con questo modello basta inserire gli ingredienti e la macchina farà tutto il resto. Basta azionarla e da sola miscela, impasta e crea il tuo formato preferito al momento giusto, il tempo di far bollire l’acqua e ogni giorno avrai la pasta fresca. Grazie agli 8 dischi inclusi nella confezione potrai scegliere il formato che preferisci tra spaghetti, fettuccine, maccheroni, penne, rigatoni, lasagne, ravioli e altro ancora, con il comodo vano porta accessori avere sempre al sicuro e in ordine i dischi sarà facilissimo. Realizzata con materiali di qualità, potrai preparare la pasta con ogni tipo di farina, dotata di tutti gli strumenti di pulizia per eliminare ogni residuo di pasta, in pochi minuti sarà pronta per un nuovo utilizzo. Infine, se sei alla ricerca di ispirazione nella confezione è incluso un ricettario con tanti piatti a base di pasta provenienti da tutto il mondo.

Pro. Potente e robusta, ha la bilancia inclusa.

Contro. Impasta fino a 500 gr di farina.

Macchina per la pasta fresca con motore

Avere la pasta fresca senza fatica è possibile con il modello con motore. Con questa macchina è possibile lavorare tranquillamente su qualsiasi superficie con meno sforzo e senza ancorarla al tavolo: il motore dalla forma ergonomica ne facilita la presa, è robusto e ne garantisce la stabilità durante l'uso. Dotato di raccordo a baionetta assicura un accoppiamento rapido e semplificato del motore e utilizzarlo con altri prodotti della stessa linea. Realizzata in acciaio cromato di ottima qualità, con rulli in lega di alluminio anodizzato, garantisce la massima durata nel tempo e ne facilita la pulizia, con un semplice pennellino o utilizzando l’acqua per i pezzi removibili. Con i tre formati a disposizione e con i 10 spessori, potrai realizzare la pasta che preferisci con poca fatica.

Pro. Si possono aggiungere altri accessori.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumorosa.

Macchina per la pasta fresca di design

Avere una macchina per la pasta fresca non vuol dire rinunciare al design. Questo modello unisce la praticità e la funzionalità a uno stile elegante e ricercato grazie alle linee affusolate e morbide. Il modello elettrico ha un motore che arriva fino a 220 V per realizzare la pasta fatta in casa in pochi minuti. Il rivestimento antiaderente garantisce sempre la pasta perfetta senza correre il rischio che rimanga incastrata nella macchina, grazie alla sfoglia disponibile in 6 spessori e alle due lame incorporate per tagliatelle e fettuccine, potrai realizzare il formato che preferisci.

Pro. Facile da usare non deve essere fissata al tavolo.

Conto. Per alcuni utenti è leggermente rumorosa.

Anche se non sei esperto, con la macchina per la pasta giusta potrete diventare cuochi provetti. Questo modello dal design semplice ma raffinato è realizzato in acciaio inox con rifinitura cromata, per integrarsi con ogni tipo di arredamento. Grazie al morsetto potrai lavorare su qualsiasi superficie liscia, basta pulire il ripiano e agganciarla al tavolo, girando il joystick la macchina sarà fissata. Con le sei regolazioni diverse personalizzare lo spessore e ottenere il formato che desideri girando semplicemente la manovella sarà un gioco da ragazzi, i rulli da taglio appositi, poi, ti consentiranno di creare spaghetti, fettuccine e tagliatelle in pochi minuti.

Pro. Robusta e pratica.

Contro. Per alcuni clienti non aderisce perfettamente sui piani lisci.

Macchina compatta e funzionale

Preparare la pasta fresca in pochi minuti è il desiderio di molti e con questo modello è possibile. L’elettrodomestico completamente automatico permette di preparare spaghetti e altri formati completamente da soli, non solo è in grado di miscelare l’impasto e di realizzare l’estrusione automatica e veloce, ma garantisce anche una buona consistenza della pasta. La barra di miscelazione con punte angolate consente alla farina e al liquido di mescolarsi in modo uniforme e completo. Grazie al comodo vano porta accessori potrai conservare al suo interno i 4 dischi in dotazione per realizzare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, maccheroni e altri formati. Piccola e compatta, la macchina è disponibile in due colori: nero e bianco pronta a diventare un complemento d’arredo in cucina.

Pro. Facile da usare ha il ricettario incluso.

Contro. Per alcuni la quantità di scarto è eccessiva.

Macchina con estrusione

Non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta fatta in casa e con la macchina elettrica è possibile preparare tutta quella che vuoi in poco tempo, basta selezionare il programma, aggiungere farina, acqua e in alcuni casi le uova. Una volta inseriti gli ingredienti l'apparecchio inizierà a impastare e preparare il condimento preferito. La macchina per la pasta è dotata di un pratico display che garantisce un risultato perfetto con la semplice pressione di un pulsante, la bilancia integrata per gli ingredienti, invece, indica quanto liquido bisogna aggiungere per una pasta fresca perfetta. Il dispositivo verticale di estrusione permette di realizzare pasta che non si attacca mai e rimuoverla facilmente con la spatola di gomma in dotazione, infine, il contenitore amovibile facile da pulire ha al suo interno fino a 600 g di farina così da poterla preparare per tutta la famiglia.

Pro. La macchina funziona bene e permette di realizzare diversi formati di pasta.

Contro. Non è semplice trovare i pezzi di ricambio.

Cosa valutare prima di acquistare una macchine per la pasta

Quando si decide di acquistare una macchina per la pasta è importante valutare determinati fattori come la stabilità e la durata. Ancora più importante è capire l’uso che se ne farà e quindi scegliere il modello più adatto, in commercio esistono diverse tipologie, vediamo quali sono.

Macchina per la pasta manuale

Il modello è un classico usato essenzialmente per tirare la sfoglia e tagliarla, il meccanismo si basa su rulli mossi da manovelle e grazie a un pomello è possibile regolare lo spessore della pasta. La struttura essenziale formata da un corpo metallico si aggancia al tavolo tramite un morsetto, il più delle volte questo modello ha degli accessori inclusi che permettono di tagliare la sfoglia per realizzare tagliatelle o fettuccine.

Macchina per la pasta elettrica

Questo modello è simile a quella manuale, ma in più ha un motore, rimovibile o fisso, che ne facilita l’utilizzo. I rulli generalmente lisci servono a tirare la pasta, ma in dotazione ci possono essere quelli per realizzare formati differenti. Il modello essenziale, nella versione top di gamma, è dotato di un display, che consente di tenere sotto controllo tutte le impostazioni.

Macchina per la pasta elettrica a estrusione

Perfetta per preparare la pasta corta e lunga, ha una struttura più ingombrante e il motore incorporato. Con questo modello basta inserire l'impasto nel vano e il disco forato con il formato scelto ti permetterà di realizzare la pasta che vuoi.

Come pulire la macchina per la pasta

La macchina della pasta deve essere pulita dopo ogni utilizzo, per quelle elettriche meglio consultare il manuale incluso nella confezione. In generale bisogna rimuovere i residui di pasta dai rulli con un panno morbido.

Gli elementi amovibili invece possono essere lavati con acqua calda e sapone per eliminare la farina, una volta asciugati la macchina è pronta per un nuovo utilizzo!

Gli errori da evitare quando si prepara la pasta fresca

La pasta fresca è semplice da preparare, ma per avere un risultato impeccabile bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi. Vediamo quali.

Seguire la ricetta

La tradizione culinaria italiana è ricca di ricette differenti in base alla regione o alla località, ma ci sono degli aspetti universali. Anche se si ha molta libertà nell’uso delle farine, da quella integrale a quella di riso fino a quella di castagne, l'importante è sentire l’impasto. La scelta migliore è impastarla a mano in modo tale da capirne la consistenza, il grado di morbidezza o l'umidità.

Concedere il giusto riposo

Impastare la pasta fresca è un’arte che solo con la pratica si impara, ma ci sono dei tempi che non possono essere ignorati. Infatti, mentre la lavorazione non può essere inferiore ai 10 minuti (per sviluppare il glutine e dare nervo alla pasta), il tempo di riposo si attesta sui 20-30 minuti. Lasciando riposare la pasta i vari ingredienti si legano tra di loro e risulta elastica.

Non farla essiccare

L’aria è nemica della pasta fresca, quindi per avere un risultato perfetto meglio coprirla quando si fa riposare o durante la lavorazione.

Sigillare la pasta

Se ti sei cimentato con la pasta fresca ripiena avrai notato la difficoltà di sigillarla e mantenerla chiusa anche in cottura, se durante la lavorazione la pasta si è seccata, una soluzione è quella di inumidire i lembi. Una volta chiusi, dovrai premerli leggermente per renderli più sottili ed evitare che rimangano crudi in cottura.

Se hai voglia di preparare un delizioso pranzo ed esprimere le tue doti culinarie con la pasta fresca, non devi fare altro che seguire questi consigli e avere la macchina per la pasta adatta alle tue esigenze!