L'aerosol per respirare meglio e alleviare i sintomi di raffreddamento

Nonostante tutte le precauzioni, succede die di avere. Per alleviare questi sintomi, sia nei bambini che negli adulti, una terapia molto utile è quella di usare l’

La mascherina del dispositivo elettrico permette di ricevere direttamente aria nebulizzata con all’interno il farmaco adatto e tornare a respirare bene riducendo le infiammazioni e infezioni delle vie aeree.

Studiati sia per l’utilizzo da parte dei piccoli che dei più grandi, ci sono diversi modelli alcuni adatti per accompagnarvi nei viaggi, altri pensati per essere estremamente silenziosi, soprattutto se ne facciamo un uso continuativo.

Vediamo i migliori modelli che ci aiuteranno ad alleviare raffreddore e tosse e ci permetteranno di affrontare al meglio la stagione più fredda.

Perfetto per adulti e bambini

I problemi respiratori colpiscono sia gli adulti che i bambini e con questo aerosol è possibile avere un solo apparecchio che può essere usato da tutta la famiglia. La macchinetta, infatti, ha all’interno una mascherina pediatrica perfetta per adattarsi al volto dei più piccoli. Con questo aerosol è possibile effettuare il lavaggio nasale dei neonati ideale contro riniti o altri trattamenti alle vie respiratorie. L'apparecchio riuscirà ad alleviare qualsiasi disturbo sia delle alte che delle basse vie respiratorie, grazie alle due ampolle specifiche: la Rinowash e la Nebula Spacer. L’apparecchio, inoltre, è compatibile con tutti i farmaci perchè composto da un compressore di tipo pneumatico costruito con materiali biocompatibili.

Pro. Veloce e adatto a tutta la famiglia.

Contro. Leggermente rumoroso.

Aerosol silenzioso

Se siete alla ricerca di un aerosol silenzioso ma veloce, questo modello è quello che fa per voi. L'apparecchio ad ultrasuoni oltre ad essere meno ingombrante e più maneggevole, rispetto agli altri modelli è più silenzioso, così da poterlo utilizzare ad ogni ora del giorno, senza disturbare il resto della famiglia. Dotato di un oscillatore elettronico crea una vibrazione in grado di nebulizzare i medicinali trasformandoli in piccole goccioline sospese nell’aria e quindi ne facilitano l'assorbimento, per avere un risultato efficace già dopo pochi utilizzi. Facilissimo da smontare e lavare, le due mascherine comprese nel kit con misure differenti, assicurano il massimo dell'igiene soprattutto quando devono essere usate da bambini.

Pro. Veloce e silenzioso.

Contro. Non è compatibile con tutti i farmaci.

Perfetto per i bambini

Nel periodo invernale i bambini sono maggiormente soggetti a raffreddori e problemi alle vie respiratorie. Se siete alla ricerca di un apparecchio interamente dedicato a loro, questo è progettato appositamente per i piccoli. Realizzato per adattarsi alla loro fisionomia, è composto da materiali di alta qualità e robusti al tatto. L'aerosol è perfetto per affrontare ogni problema, la maschera Rinowash è per lenire il raffreddore, la prolunga per effettuare il lavaggio nasale e respirare meglio, mentre Perfecta è pensata per curare le vie respiratorie basse. Per intrattenere i piccoli durante la terapia basta scaricare sullo smartphone la RinoAPP e i bimbi potranno giocare tranquillamente e distrarsi.

Pro. E’ silenzioso e resistente.

Contro. Non ha la maschera per adulti.

Aerosol a pistone

Per un effetto immediato e par patologie croniche, un aiuto può arrivare dall'aerosol a pistone. Questo modello riesce a generare goccioline dal diametro più piccolo rispetto ai nebulizzatori a ultrasuoni per raggiungere facilmente le basse vie respiratorie. Compatto e maneggevole, si adatta ad ogni tipo di farmaco ed è ideale sia per gli adulti che per i bambini. Dotato di un kit di accessori ha le mascherine per i grandi, quelle per i bambini e una forcella nasale. Comodo da usare in ogni angolo della casa, basta assumere la giusta posizione e potrete avere il massimo giovamento da ogni terapia.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. E’ un po’ rumoroso.

Aerosol con doccia nasale

Per affrontare al meglio ogni problema respiratorio dal raffreddore, all'asma fino alle allergie, bisogna avere un apparecchio dotato di un set completo. Questo aerosol include nella confezione tutti gli accessori di cui avete bisogno: boccaglio, erogatore nasale, mascherina adulto, mascherina bambino, nebulizzatore con tubo per aria compressa extra lungo, 10 Filtri, doccia nasale e custodia. Grazie alla tecnologia ad aria compressa, il liquido viene convertito in nebbia per rende facile l'assorbimento del farmaco prescritto. La maschera piccola per bambini, inoltre, assicura che il vapore venga assorbito direttamente attraverso la bocca o il naso, mentre la doccia nasale libera le mucose e vi consente di respirare meglio.

Pro. L'apparecchio è veloce e silenzioso.

Contro. A volte il tubicino si stacca dall'apparecchio quando è in funzione.

Aerosol portatile

Se avete problemi respiratori cronici avere un apparecchio piccolo, compatto e da portare sempre con voi anche quando viaggiate è fondamentale. Questo modello è perfetto per rispondere alle vostre esigenze. Silenzioso e dotato di boccaglio e maschera facciale può essere usato sia dagli adulti che dai bambini. Grazie al sistema di nebulizzazione permette di trasformare il farmaco in piccole particelle facilmente assorbibili dall'organismo. Perfetto anche come umidificatore per la pelle, grazie alla batteria a litio da 1400 mAh ha alte prestazioni e durata. Comodo da avere in ufficio o durante una vacanza l'alimentazione con uscita Usb permette di ricaricarlo ad ogni dispositivo.

Pro. Piccolo e compatto si può trasportare facilmente.

Contro. E' un po' delicato

Veloce e sicuro

Pensato per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia questo aerosol si basa sulla tecnologia a compressore ideale con ogni tipo di farmaco. Veloce e semplice da utilizzare, in poco tempo riesce a nebulizzare il farmaco e ad essere efficace. Adatto da utilizzare ad ogni ora del giorno, il modello e molto silenzioso. Grazie ad un’ampolla con due modalità di erogazione è possibile scegliere la velocità più adatta alle nostre esigenze anche grazie a diversi accessori a disposizione.

Pro. Il funzionamento a compressione permette di raggiungere facilmente le vie aeree.

Contro. Per alcuni clienti è un po’ rumoroso.

Inalatore ad ultrasuoni

L'aerosol con tecnologia a ultrasuoni è pensato per trattare le vie respiratorie superiori e inferiori grazie al flusso d'aria regolabile. Gli ultrasuoni, infatti, consentono una nebulizzazione mirata, efficace e veloce. L'aerosol è dotato di diversi accessori come: boccaglio, mascherina adulto, mascherina per bambini, raccordo per mascherine, tubo di collegamento, 2 filtri di ricambio e 12 serbatoi per medicinali. Perfetto per rispondere ad ogni esigenza, il modello estremamente silenzioso è pratico grazie al breve tempo di inalazione.

Pro. Il modello non è rumoroso.

Contro. Il tasto d’accensione è eccessivamente sensibile.

Come scegliere la migliore macchina per aerosol

In commercio è possibile trovare diversi modelli di macchina per aerosol, ma per scegliere quello adatto a risolvere i nostri problemi è bene valutare una serie di fattori prima di acquistarla.

Tipologia

L'aerosol si contraddistingue per l'emissione del farmaco nebulizzato, quindi ci sono modelli con tecnologie differenti:

aerosol ad aria compressa : il farmaco viene nebulizzato tramite l'aria che viene compressa tramite un pistone che spinge l'aria nella mascherina come una nube. Adatto ad ogni tipo di farmaco, ha tempi un po' lunghi;

: il farmaco viene nebulizzato tramite l'aria che viene compressa tramite un pistone che spinge l'aria nella mascherina come una nube. Adatto ad ogni tipo di farmaco, ha tempi un po' lunghi; aerosol ad ultrasuoni : l'energia elettrica viene trasformata in vibrazioni attraverso una membrana posizionata all'interno dell'apparecchio. Veloci e compatti tendono a scaldare il farmaco, quindi non sono adatti a tutti;

: l'energia elettrica viene trasformata in vibrazioni attraverso una membrana posizionata all'interno dell'apparecchio. Veloci e compatti tendono a scaldare il farmaco, quindi non sono adatti a tutti; aerosol a membrana vibrante: pensato per i viaggi, è piccolo e di solito è alimentato a batterie. Poco rumoroso, non surriscalda il prodotto nebulizzato.

Velocità e pressione

La velocità è un altro aspetto importante, i modelli più veloci arrivano a circa 0,5 ml/minuto, sempre in rapporto alla densità del farmaco. Più è veloce più ci sarà un risparmio in bolletta.

Anche la pressione ha un ruolo importante perchè stabilisce la potenza con cui l'aria viene spinta nell'ampolla con il farmaco che per essere ideale deve essere tra tra gli 0,6 e i 2 bar.

Accessori

Prima di acquistare una macchina per aerosol, è importante capire gli accessori che ha in dotazione, in modo tale che la macchina sia ideale per adulti e bambini.

Ecco i principali:

mascherina : pensata per gli adulti e i bambini è adatta per inalare il farmaco in modo poco invasivo soprattutto per i più piccoli. É disponibile in diverse misure ognuna adatta alle diverse fasce d'età.

: pensata per gli adulti e i bambini è adatta per inalare il farmaco in modo poco invasivo soprattutto per i più piccoli. É disponibile in diverse misure ognuna adatta alle diverse fasce d'età. erogatore nasale : detta anche rinowash, è una bocchetta che va inserita direttamente nel naso e quindi è invasiva. Adatta per i neonati assicura un lavaggio delle prime vie aeree;

: detta anche rinowash, è una bocchetta che va inserita direttamente nel naso e quindi è invasiva. Adatta per i neonati assicura un lavaggio delle prime vie aeree; boccaglio: meno utilizzato rispetto agli altri due accessori è indicato per il trattamento delle vie respiratorie inferiori.

Pulizia

Alcuni modelli hanno la funzione autopulizia, aggiungendo dell'acqua nell'ampolla dopo ogni trattamento, il dispositivo effettua una pulizia interna. E' utile se si utilizzano farmaci molto densi.

Come utilizzare l’aerosol

Riuscire ad assumere farmaci tramite la nebulizzazione non ha alcuna controindicazione e assicura un beneficio immediato. Ma per essere efficace bisogna utilizzarlo nel modo corretto e avere la certezza che la terapia funzioni.

Una volta montato il macchinario si deve inserire il farmaco all’interno dell’ampolla. Una volta seduti si può azionare il macchinario e far si che vaporizzi per circa 15 secondi e indossare la mascherina.

Indossata bisogna inspirare e trattenere l’aria per pochi secondi, quando l’apparecchio non produce più la soluzione nebulizzata è possibile spegnerlo.

Prima di conservarlo meglio lavare la mascherina, il boccaglio e l’ampolla.

