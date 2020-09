Asciugatrice: per avere maglie e pantaloni pronti all’uso in ogni stagione

Per le famiglie numerose o per chi cura particolarmente il proprio abbigliamento, avere il bucato impeccabile è una priorità. Scegliere il programma giusto della lavatrice a volte non basta, bisogna avere camicie e pantaloni pronti all’uso.

Asciugare velocemente il bucato in autunno e inverno diventa un’impresa durante le giornate particolarmente piovose. Inoltre, se non si hanno balconi mettere i vestiti sullo stendibiancheria in casa può diventare un problema perché si rischia di creare umidità e muffa.

Vi state domandando qual è la soluzione migliore? L’asciugatrice. Mentre quella portatile è pensata per chi ha case piccole, se avete spazio a sufficienza in bagno o una stanza lavanderia l’elettrodomestico in casa è irrinunciabile.

Sul mercato si trovano diversi tipi di asciugatrici tutte pensate per offrire un risparmio in bolletta senza dimenticare la tecnologia. Vediamo i migliori modelli.

Asciugatrice slim della Candy

In ogni casa lo spazio è diventato un problema, gli ambienti sono sempre più piccoli. Per non rinunciare all’asciugatrice quando avete una camera dalle dimensioni ridotte, questo modello può essere inserito anche negli angoli più stretti. L'elettrodomestico profondo solo 46 cm riesce ad asciugare fino a 7 kg. L'apparecchio riduce le pieghe e i grovigli grazie allo speciale movimento alternato e all'azione antipieghe, inoltre, il sensore Smart fornisce una perfetta umidità ai panni, così da stirare i vestiti in metà del tempo. Oltre ad assicurare il risparmio energetico, l’asciugatrice è dotata della funzione EasyCase, un sistema di raccolta dell’acqua all’interno di una tanica dalla forma ergonomica e facilmente removibile, che vi consente di raccoglie l’acqua utilizzata durante il ciclo di asciugatura. Se volete avere tutto sotto controllo non dovete fare altro che scaricare l’app simply-Fi ed essere sempre aggiornati sullo stato di salute dell’asciugatrice, monitorando i filtri, il motore e programmando la partenza anche quando siete fuori casa.

Pro. L’asciugatrice è capiente nonostante le dimensioni ridotte.

Contro. Il bucato dopo l’asciugatura è un po’ stropicciato.

Scopri di più su Amazon

Smeg: Perfetta per ogni tipo di materiale

Avere un guardaroba fornito, vuol dire avere capi realizzati in materiali differenti. Per preservarne la durata è meglio lavarli ed asciugarli con il programma più indicato. Questa asciugatrice vi permette di scegliere tra 16 diversi tipi di programmi, dal cotone ai vestiti sintetici, fino a quelli per i più piccoli a cui bisogna prestare particolare attenzione. Dotata della partenza differita, fino a 24 ore, potete programmarla e far si che entri in azione anche quando siete al lavoro, così da avere il bucato asciutto al vostro rientro. Dotata di display frontale, potete controllare facilmente lo stato di avanzamento di ogni ciclo e soprattutto lo stato di salute del vostro apparecchio. L’indicatore pulizia filtro e svuotamento contenitore condensa, vi avviserà quando l’apparecchio ha bisogno di una piccola manutenzione. Il modello appartenente alla classe energetica A++ è pensato per avere un elettrodomestico funzionale ma con un netto risparmio in bolletta.

Pro. Facile da usare, vi mette a disposizione un gran numero di programmi.

Contro. E’ leggermente rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Beko l'asciugatrice con protezione per bambini

Con i piccoli in casa, bisogna fare molta attenzione alla scelta degli elettrodomestici. I bambini curiosi tendono a toccare tutto, ma questa asciugatrice dotata di blocco della porta, li mette al sicuro. Il modello a libera istallazione, ha la carica frontale e arriva ad asciugare fino a 7 kg con un solo ciclo. La funzione a pompa di calore asciuga uniformemente i capi, basta scegliere sul display il programma adatto, tra i 15 disponibili, e il vostro guardaroba sarà al sicuro. Capi in lana, cotone, sintetici o quelli delicati verranno asciugati rispettando in pieno il materiale. Grazie alla classe energetica A++, non avrete costi eccessivi in bolletta.

Pro. La manutenzione è facile, i filtri si puliscono in pochi minuti.

Contro. E’ rumorosa come una lavatrice.

Scopri di più su Amazon

Smeg, perfetta se si ha una famiglia numerosa

Quando si è molti in casa, si è costretti a lavare continuamente il bucato, ma non sempre si ha lo spazio a sufficienza per farlo asciugare. Grazie a questo modello da 8 kg, potrete avere il guardaroba di grandi e ragazzi sempre pulito e asciutto. L’apparecchio della tecnologia a condensazione con pompa di calore, permette di asciugare ogni fibra dei singoli capi. L'asciugatrice riesce ad accontentare ogni esigenza, grazie ai diversi programmi, dal rapido 49 minuti, per chi va sempre di corsa, a quello per capi sintetici pronti ad essere stirati, fino a quello pensato per i bambini o quello Refresh per rinfrescare i vestiti che sono stati a lungo nell’armadio durante il cambio di stagione.

Pro. Semplice ed intuitiva è facile da utilizzare.

Contro. Il bucato è un po’ stropicciato.

Scopri di più su Amazon

Candy: asciugatrice con sistema pronto armadio

Con i numerosi impegni, non sempre si ha il tempo di prendere l’asse da stiro e il ferro e stirare il bucato. Se volete un aiuto in casa, con questa asciugatrice dotata del programma pronto armadio, una volta terminato il ciclo, non dovete fare altro che prendere i vestiti, piegarli e riporli, pronti per essere indossati alla prima occasione. Dotata di 15 programmi di asciugatura, potete scegliere quello che preferite in base alle vostre necessità. Il sistema con pompa di calore, il display a Led e la tecnologia autopulente è perfetta per chi non ha molto tempo e ha bisogno di un elettrodomestico smart. La marcia in più? L’asciugatrice è in grado di asciugare fino a 10 kg di bucato, ideale se in casa ci sono bambini piccoli o ragazzi.

Pro. Facile da usare, può essere collegata allo smartphone tramite un’app.

Contro. Bisogna prendere la mano con i tempi d’asciugatura.

Scopri di più su Amazon

Hotpoint: per avere capi protetti

Ognuno di noi ha un capo preferito a cui tiene particolarmente. Grazie a questa asciugatrice potete lavarlo ed asciugarlo tutte le volte che volete senza alcun pericolo. Il sistema ActiveCare, che regola la temperatura, la velocità del motore e i movimenti del cestello protegge i vostri capi più a lungo. Grazie ai diversi programmi di asciugatura ogni abito sarà trattato nel modo migliore. Per i jeans c’è uno speciale ciclo di riscaldamento e rotazione, perfetto per lasciare intatti i colori e preservare l'elasticità del denim. Se in casa ci sono soggetti con intolleranze grazie alla tecnologia Anti Allergy è possibile rimuovere ed eliminare gli allergeni dai vestiti. Quando in casa ci sono bambini l'igiene è fondamentale, con il ciclo peluche, potete lavare il pupazzo preferito del piccolo senza rovinarlo grazie a basse temperature e movimentazioni del cesto controllate. L’apparecchio a carica frontale e a libero posizionamento con asciugatura a condensazione vi regalerà capi più brillanti e protetti anche quando siete fuori casa, basta programmare la partenza in differita e il gioco è fatto.

Pro. Silenziosa ed efficiente restituisce capi asciutti e profumati.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato particolari difetti.

Scopri di più su Amazon

Asciugatrice Aeg adatta ad ogni tipo di tessuto

L’asciugatrice Aeg è pensata per assicurare un’asciugatura di qualità ad ogni tipo di capo grazie anche al sistema AbsoluteCare. Questa tecnologia permette di adattare i movimenti del cestello in base al tessuto, grazie alla certificazione Woolmark Blue. Dotata di motore inverter e della pompa di calore, assicura un risparmio in bolletta perché appartiene alla classe energetica A+++, che assicurano consumi ridotti rispetto alla media del mercato. Inoltre, l’elettrodomestico è dotato della funzione vapore, del riconoscimento elettronico del carico e del livello di umidità. Caratteristiche che permettono di far partire automaticamente il programma più adatto.

Pro. L’asciugatrice è adatta ad ogni tipo di tessuto.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ alto.

Scopri di più su Amazon

Asciugatrice Samsung regola in automatico la durata del ciclo

L’asciugatrice dotata di Dry Sensor regola la durata del ciclo automaticamente, in base al livello di umidità presente all’interno del cestello. Disponibile con diversi carichi, l’asciugatrice si adatta alle case dei single nella versione da 7 kg, a quella di una coppia grazie al carico fino ad 8 kg o per le famiglie numerose nel formato da 9 kg. L’elettrodomestico appartenente alla classe A++, ha l’indicatore del livello dell’acqua di condensazione posto sotto al pannello dei comandi, così da averlo sempre sotto controllo e svuotarlo quando si riempie. Il filtro 2 in 1, invece, permette una manutenzione semplice ed efficiente dell’apparecchio. Con l‘app Smart Check, avrete l’asciugatrice sempre sotto controllo perché assicura il rilevamento di problemi ed anomalie durante il funzionamento.

Pro. L’indicatore del livello dell’acqua permette di avere sempre sotto controllo l’oblò.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Miele: asciugatrice con pompa di calore

Per avere capi morbidi, piacevolmente profumati e asciutti in ogni stagione, l’asciugatrice Miele è tra le scelte migliori. Adatta su ogni tipo di tessuto, i filtri, lo scambiatore di calore e il 50% in meno di perdita di umidità di condensazione, rendono l’apparecchio efficiente e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, assicura costi ridotti in bolletta appartenendo alla classe energetica A++. Facile da utilizzare con un solo tocco, ha a disposizione differenti programmi di asciugatura come quello per la lana, quello express, quello per camicie e quello lava/indossa, che riduce le pieghe.

Pro. Appartiene alla classe energetica A++

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Asciugatrice Electrolux: perfetta per chi non ama stirare

Stirare porta via molto tempo, per chi ha una vita impegnata, ma non vuole rinunciare a capi impeccabili, l’asciugatrice Electrolux PerfectCare è la scelta ideale. Grazie ai programmi speciali Vapore, elimina le pieghe e permette ai capi di essere indossati senza doverli stirare. La tecnologia UltraCareSystem distribuisce l'ammorbidente in modo uniforme, per capi sempre morbidi e soffici, con un sicuro risparmio grazie al sistema SensiCareSystem che riduce i consumi in base al carico. Oltre al programma vapore è dotata di quello per il denim, quello breve da 14 minuti e quello per piumoni.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere l’asciugatrice efficiente

L’asciugatrice è l’elettrodomestico che permette di avere capi asciutti e profumati anche in inverno. Semplice da utilizzare, in commercio ci sono diversi modelli quindi per scegliere quella adatta alle vostre esigenze è importante fare attenzione ad alcune caratteristiche.

Spazio e capacità di carico

Non tutti hanno a disposizione spazio in casa quindi quando si sceglie un’asciugatrice bisogna optare per il modello slim, che con i suoi 45 cm di profondità si adatta ad ogni ambiente. Per chi ha camere ampie è possibile scegliere il modello tradizionale da impilare sulla lavatrice se i due modelli sono compatibili.

Altro aspetto importante è la capacità di carico, ovviamente tutto dipende dalle esigenze personali, le più diffuse sono quelle da 7/8 kg adatte a nuclei di 3/4 persone. Per le famiglie numerose, invece, meglio scegliere il modello da 9 kg.

Tipologie di asciugatura

L‘aspetto più importante da valutare quando si acquista l’apparecchio è la tipologia di asciugatura:

condensazione : il vapore viene condensato e accumulato in un serbatoio rimovibile, pronto ad essere svuotato quando si riempie;

: il vapore viene condensato e accumulato in un serbatoio rimovibile, pronto ad essere svuotato quando si riempie; pompa di calore : il calore viene generato dalla pompa presente all’interno dell’asciugatrice ed è la più diffusa perché assicura un risparmio energetico;

: il calore viene generato dalla pompa presente all’interno dell’asciugatrice ed è la più diffusa perché assicura un risparmio energetico; ventilazione : il calore generato da una resistenza sciuga, ma consuma molta energia;

: il calore generato da una resistenza sciuga, ma consuma molta energia; ad evaporazione : detta anche ad espulsione, il vapore viene espulso durante il ciclo di asciugatura;

: detta anche ad espulsione, il vapore viene espulso durante il ciclo di asciugatura; ibrida: il vapore viene raffreddato attraverso un sistema di condensazione ed espulso sotto forma di acqua da un apposito scarico.

Programmi

Avere un apparecchio con più programmi permette di rispettare in pieno i capi, vediamo quelli a disposizione:

programmi rapidi : sono pensati per quei vestiti che necessitano di un’asciugatura rapida;

: sono pensati per quei vestiti che necessitano di un’asciugatura rapida; eco : ideale per il risparmio energetico;

: ideale per il risparmio energetico; refresh : rinfresca i capi puliti ed elimina i cattivi odori;

: rinfresca i capi puliti ed elimina i cattivi odori; cotone : adatto a biancheria o vestiti in cotone;

: adatto a biancheria o vestiti in cotone; sintetici : adatto a capi delicati, per questo asciuga a basse temperature;

: adatto a capi delicati, per questo asciuga a basse temperature; jeans : asciuga a temperature alte;

: asciuga a temperature alte; lana : restituisce capi asciutti senza deformarli o infeltrirli;

: restituisce capi asciutti senza deformarli o infeltrirli; delicati : le temperature sono basse per rispettare tessuti come la seta;

: le temperature sono basse per rispettare tessuti come la seta; stiratura : è pensato per ridurre al minimo le pieghe;

: è pensato per ridurre al minimo le pieghe; antiallergico: per disinfettare e rimuovere ogni tipo di allergene.

Motore e classe energetica

Le nuove asciugatrici sono dotate di motore inverter interno che regola il movimento del cestello per assicurare una maggiore durata dell’apparecchio e risultati più silenziosi.

Per quanto riguarda i consumi, meglio scegliere un modello che appartiene alla classe energetica A+ o superiore.

Funzioni extra

Oltre ai programmi di lavaggio normali, le asciugatici possono avere funzioni extra come:

riconoscimento automatico del carico: i sensori permettono di rilevare il peso del carico e decidere il ciclo di asciugatura anche in base alla temperatura e all’umidità;

i sensori permettono di rilevare il peso del carico e decidere il ciclo di asciugatura anche in base alla temperatura e all’umidità; partenza ritardata: con questa funzione è possibile programmare la partenza dell’asciugatrice fino a 24 ore.

Leggi anche

Levapelucchi elettrici: per liberare gli arredi e il guardaroba da peli e capelli

Lavatrice: l’elettrodomestico indispensabile per avere il guardaroba sempre pulito