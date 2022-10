I ferri da stiro con caldaia per avere capi ordinati e senza pieghe

La lavatrice e l’asciugatrice sono apparecchi fondamentali che ti aiutano nelle faccende di casa, permettono di eliminare le macchie e asciugare i vestiti con il minimo sforzo.

Anche se sono efficienti quando tiriamo fuori i vestiti da questi elettrodomestici, capita di trovarli stropicciati.

Per avere capi ordinati e senza pieghe così da avere un look impeccabile in ufficio o per un’occasione speciale, l’asse e il ferro da stiro sono i tuoi migliori alleati.

Soprattutto quest’ultimo ha un ruolo indispensabile, con il passare del tempo i modelli sono diventati sempre più evoluti e con caratteristiche tecniche invidiabili.

Serbatoio incorporato, caldaia esterna, la potenza e il tipo di piastra, sono tante gli aspetti da prendere in considerazione prima di scegliere un ferro da stiro.

In commercio ci sono diversi modelli che si contraddistinguono per leggerezza e praticità, quindi scegliere quello che rispetta in pieno le tue esigenze non è semplice.

Hai bisogno di un piccolo aiuto? Vuoi un suggerimento per un ferro da stiro perfetto da regalare a chi proprio non riesce ad uscire di casa con i capi stropicciati? Ecco allora una piccola guida con i migliori modelli che uniscono efficienza e un design accattivante.

Ferro da stiro con caldaia professionale

Per alcuni stirare non è tra le attività preferire, per "incentivare" i meno portati il ferro da stiro che combina qualità tecniche a una caldaia professionale può essere una motivazione in più. Questo modello riesce ad unire ottimi risultati grazie alla piastra SteamGlide Plus che assicura una scorrevolezza unica e ti permette di avere capi stirati e privi di pieghe anche se non sei esperto. Basta passare il ferro e il getto di vapore riuscirà ad eliminare anche le grinze più resistenti! Il modello è pensato per durare nel tempo, è caratterizzato dalla funzione Calc Clean che consente di utilizzare tranquillamente l'acqua del rubinetto, attraverso una spia luminosa e acustica verrai avvisato quando occorre effettuare la pulizia. Il modello davvero silenzioso ti permetterà di stirare mentre sei al telefono o ascolti la musica, senza spiacevoli rumori in sottofondo, inoltre, dotato di tempi rapidi di riscaldamento potrai stirare il tuo abito quando vai di corsa preservando anche il tessuto più delicato, perché dotato della funzione di autospegnimento che entra in azione dopo 10 minuti di inutilizzo. In questo modo anche se lasci il ferro sul capo non ci sarà alcun rischio di bruciarlo. La punta ad alta precisione, poi, ti permetterà di avere un risultato impeccabile nei punti più difficili.

Pro. La tecnologia Silent permette di stirare a ogni ora del giorno.

Contro. Per alcuni utenti il tempo di spegnimento del vapore è un po' lungo.

Per stirare in ogni momento della giornata

Avere abiti e vestiti sempre in ordine è importante, ma a volte bisogna riuscire a trovare dei ritagli di tempo per stirare. Se sei tra quelli che si dedica a questa attività nelle ore serali e temi di disturbare i tuoi cari, questo ferro da stiro a caldaia silenzioso, non può mancare in casa. La caldaia con Silence Steam Eco Energy oltre ad avere una qualità di stiratura eccellente è particolarmente silenziosa, perfetta per non disturbare i tuoi bambini con spiacevoli rumori. Il vapore ad alta pressione ti permette di risparmiare tempo e stirare in maniera efficiente, inoltre, il getto di precisione elimina velocemente e in modo impeccabile ogni piega anche sui tessuti spessi. Il modello caratterizzato da una piastra in acciaio inossidabile di alta qualità trattata con tecnologia antigraffio al laser, resiste ai danni e ad ogni tipo di superficie. Una volta terminato di stirare basta attivare il sistema di bloccaggio integrato e potrai trasportare il ferro da stiro comodamente, anche con una sola mano.

Pro. Anche se ha la caldaia, non è ingombrante ed è estremamente silenzioso.

Contro. Il filo che collega il ferro alla caldaia per alcuni impedisce i movimenti.

Ferro da stiro con design vintage

Quando in casa ci sono bambini la sicurezza è fondamentale soprattutto se c'è il rischio di entrare in contatto con superfici roventi, ma con questo ferro dotato di tappo di sicurezza, potrai stare sicuro e dedicarti a questa attività serenamente. Il modello caratterizzato da un design vintage, riesce ad unire tecnologia ed efficienza, infatti, l'ampia caldaia fino a 3 bar permette sessioni di stiratura fino a 2 ore senza interruzioni. Inoltre, il ferro professionale con impugnatura in sughero, la spessa piastra in alluminio con i fori concentrati in punta e il tasto laterale per l'emissione del vapore ti permette di avere risultati impeccabili in poco tempo, il vapore penetra velocemente all'interno delle fibre così da stirare in meno tempo e concederti un momento di relax. Se proprio non riesci a resistere alle pieghe presenti sulle tende, il ferro è in grado di stirare anche in verticale e su più strati di tessuto insieme, come tovaglie e lenzuola. Una volta terminato l'utilizzo, grazie alla pratica maniglia di trasporto potrai riporre facilmente il prodotto.

Pro. Leggero e maneggevole, il getto di vapore laterale permette d eliminare ogni piega.

Contro. Per alcuni utenti ci mette un po' di tempo a raggiungere la temperatura.

Il classico ferro da stiro con caldaia

Se ami lo stile classico anche per quanto riguarda gli elettrodomestici, allora questo ferro da stiro con caldaia fa per te. Caratterizzato dalla piastra in alluminio, con fori concentrati sulla punta, riesce a stirare al meglio ogni capo d'abbigliamento grazie al getto di vapore potente che arriva fino a 3.5 BAR. Nonostante la potenza pari a 1700 watt è in grado di eliminare le pieghe più ostinate e rendere lisci anche i punti più difficili, come i colletti delle camicie in una sola passata. La caldaia con una capacità di 0,9 litri è piccola e poco ingombrante.

Pro. Il getto di vapore è in grado di eliminare ogni tipo di piega.

Contro. Ci mette un po' di tempo a riscaldarsi.

Per stirare ogni tipo di tessuto

Il guardaroba di ogni persona è pieno di vestiti differenti, ma anche realizzati con materiali di diversa fattura, per preservare al meglio la t-shirt o la camicia anche il ferro da stiro è importante. La piastra brevettata Microsteam 400, grazie ai microfori posizionati non solo ai lati ma anche al centro della piastra, assicura la distribuzione del vapore, per risultati professionali. La piastra con finitura a laser resiste ai graffi e nello stesso tempo rispetta in pieno i tessuti, inoltre, il potente sistema di vapore assicura un getto continuo in grado di rimuovere anche le pieghe più ostinate. Il serbatoio della capienza di 1,5 litri, consente di stirare diverse ore consecutivamente perché può essere riempito anche quando il ferro è in azione ed evitare perdite di tempo. L'erogazione del vapore continuativa restituirà capi igienizzati e sicuri soprattutto se destinati ai bambini. Con il raccoglitore di calcare, avrai la possibilità di mantenere efficiente il ferro da stiro nel corso del tempo, mentre il design accattivante è dotato di un fermacavo per permettere di conservarlo con il minimo ingombro.

Pro. Scorre bene su ogni capo e non macchia o bagna i vestiti.

Contro. Il vapore entra in azione solo premendo l'apposito pulsante.

Ferro con generatore di vapore

Se hai un abito preferito, ma temi di rovinarlo con il programma sbagliato o con un uso eccessivo del vapore, con questo ferro da stiro puoi stare sicuro. L’elettrodomestico è dotato della tecnologia OptimalTemp, pensata per regolare automaticamente la temperatura. In questo modo risulta ideale per stirare jeans, seta, lino o cotone in una sola sessione. Se sei particolarmente distratto e tendi a bruciare i tuoi capi, grazie alla tecnologia OptimalTemp, potrai lasciare il ferro sui vestiti o sul copriasse senza correre il rischio di bruciarli. Per chi ha una famiglia numerosa e soprattutto una grande quantità di bucato da stirare, il serbatoio della capienza di 1,5 litri permette lunghe sessioni senza riempirlo continuamente e controllare il livello dell’acqua attraverso il serbatoio trasparente. Pratico ed efficiente potrai usare anche l’acqua del rubinetto, perché dotato del sistema di decalcificazione Easy De-Calc.

Pro. Il serbatoio capiente e la possibilità di regolare la temperatura rende la fase di stiratura semplice e veloce.

Contro. Su capi stropicciati bisogna passare il ferro più volte.

