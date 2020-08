I frigoriferi portatili da avere in campeggio o in vacanza

Gite fuori porta, viaggi ed escursioni sono un modo per stare a contatto con la natura, questo non vuol dire rinunciare alle comodità. Molti accessori come i mini ferro da stiro o le macchine per il caffè portatili, possono rendere la permanenza in campeggio più comoda.

Tra gli elettrodomestici irrinunciabili, i frigoriferi portatili sono un must have per i viaggiatori. Autorefrigeranti mantengono la temperatura costante e quindi tengono al sicuro cibi e bevande.

Elettrici o con un sistema di refrigerazione a batteria, i modelli in commercio sono tanti, con un design pensato per avere un apparecchio efficiente ma elegante. Siete alla ricerca del frigorifero che vi accompagnerà durante un viaggio on the road? Ecco i migliori modelli in commercio.

Frigorifero portatile con rotelle

I viaggi e le vacanze sono l’occasione perfetta per rilassarsi e concedersi il meritato riposo, per questo ogni accessorio deve essere comodo e facile da utilizzare. Il frigorifero portatile con due ruote stabili, è ideale per avere l’indispensabile a portata di mano e senza nessuna fatica. Basta afferrare la maniglia pieghevole o i manici laterali e potrete spostarlo dove volete. L'apertura a doppia porta, rende facile inserire e togliere gli alimenti, inoltre le griglie interne permettono di separare i cibi. Grazie alla capienza di 48 litri, potrete sistemare all’interno tutto ciò che volete con estrema facilità. Il frigorifero appartenente alla classe energetica A++ ha una temperatura interna di 16° C e può essere caricato comodamente anche in macchina, una volta terminato potete riporre il cavo nell’apposito vano.

Pro. Il frigorifero è ampio e permette di suddividere bene il contenuto.

Contro. Per alcuni utenti per abbassare la temperatura meglio inserire ghiaccio sintetico.

Perfetto per la famiglia

Se amate fare campeggio o viaggiare in compagnia di tutta la famiglia, avere un frigorifero grande e capiente è un must have. Con questo modello da 94 litri, potrete conservare tutto il cibo che preferite in un unico frigorifero portatile. Realizzato in poliuretano denso può mantenere il contenuto fresco fino a 5 giorni, grazie anche al coperchio concavo che non consente all'aria di filtrare, ma ne migliora la tenuta. Ampio e spazioso ha anche portabicchieri integrati nel coperchio, per avere le bevande sempre a portata di mano e protette. Lo scarico antiperdita consente di svuotare facilmente l’eccesso d’acqua e averlo sempre pronto. Durante i pranzi all’aperto, il frigorifero resistente e robusto si trasforma in un pratico sgabello per avere un posto in più.

Pro. Riesce a mantenere bene i cibi e le bevande freschi.

Contro. Le bottiglie grandi devono essere posizionate in orizzontale.

Frigorifero con doppia ventola

Se amate cucinare e preparare deliziosi manicaretti durante i pic nic, il frigorifero a doppia ventola è la scelta ideale. Il modello elettrico può essere collegato alla presa accendisigari dell'auto o ad una presa a muro, per un raffreddamento costante, senza bisogno di ghiaccio. Il modello versatile può essere usato anche per mantenere caldi i cibi e le bevande. Mentre la temperatura esterna arriva fino a 18° C al di sotto della temperatura ambiente, se volete conservare le pietanze al caldo internamente arriva fino a 65° C. Grazie ad un comodo indicatore luminoso a LED, con un semplice colpo d’occhio potrete visualizzare lo stato della borsa frigo e capire se si trova in modalità riscaldamento o di raffreddamento. Appartenente alla classe A+++, consuma fino a 55 W di potenza. Per prestazioni a basso dispendio di energia e avere un apparecchio silenzioso, potete anche utilizzare la modalità Eco. Facile da trasportare grazie al manico con bloccaggio, il coperchio con cerniera consente di aprirlo facilmente.

Pro. La doppia alimentazione permette di collegarlo ad ogni supporto elettrico.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumoroso.

Frigorifero di design

Il frigorifero portatile oltre ad essere efficiente deve anche essere bello e di design, il modello ha una combinazione di colori eleganti e raffinati. Per gli amanti delle auto questo modello non può mancare tra gli accessorio per il campeggio, il coperchio ricorda la griglia di un radiatore su cui è posizionato il termometro. Dotato di tecnologia termoelettrica riesce a raffreddare fino a 18° C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Il doppio sistema di ventilazione, assicura un rapido raffreddamento, ma con particolare attenzione ai consumi perché appartiene alla classe A+++. Pensato per far stare comodamente in verticale bottiglie da due litri, il frigorifero è dotato di ruote e maniglie retraibili per un facile trasporto.

Pro. Mantiene il contenuto al fresco a lungo.

Contro. Il frigorifero è leggermente rumoroso.

Frigorifero con maniglia ergonomica

Il frigorifero portatile della capienza di 20 litri è caratterizzato da un design semplice, ma di carattere grazie alla struttura in verde acido e grigio. Con il manico ergonomico è possibile trasportare il frigorifero dove volete in modo semplice. Pensato per mantenere al freso o al caldo il contenuto, raggiunge una temperatura massima di 60° e una minima 20° più bassa di quella esterna. Il modello può essere collegato sia alla presa elettrica che all’accendisigaro con consumi bassi grazie alla classe energetica A++.

Pro. La doppia funzione rende il frigorifero versatile.

Contro. In alcuni casi si crea la condensa.

Frigorifero a risparmio energetico

Per avere il cibo e le bevande fresche anche quando viaggiate, il frigorifero a risparmio energetico è la soluzione ideale. Il modello con capacità massima di 35 litri, è dotato di un termostato elettrico con 7 livelli di funzionalità che possono essere controllate tramite spie luminose posizionate sulla parte frontale. Ideale per dissetarsi con una bevanda fresca nelle giornate calde, grazie alla doppia funzione può conservare alla giusta temperatura anche piatti realizzati al forno. Sfruttando la funzione Memory potrete impostare la temperatura preferita ed evitare di regolarla ogni volta che lo utilizzate. Il modello alimentato a batteria o con cavo elettrico, si collega anche alla macchina tramite l’apposito cavo in dotazione.

Pro. Il modello è silenzioso e con la batteria può essere utilizzato anche in assenza di corrente.

Contro. Per alcuni clienti che lo hanno acquistato, il frigorifero è un pò piccolo.

Come scegliere un frigorifero portatile

Per chi viaggia molto, avere un frigorifero portatile è indispensabile perché permette di conservare al meglio i cibi e gustare bevande alla temperatura preferita. Quindi quando decidete di acquistarne uno dovete fare attenzione ad alcune caratteristiche.

Capacità

Quando si organizza un pin nic per l’intera famiglia o solo per pochi amici, il frigorifero ha un ruolo importante perché deve contenere al suo interno l'indispensabile. Per questo prima di acquistarlo bisogna valutare con quante persone lo userete e quindi valutare bene la capacità. Se siete in 2-3 può andare bene anche un frigorifero da 10 litri, se invece avete intenzione di utilizzarlo per tutta la famiglia, meglio munirvi di un modello capiente che arrivi fino a 48 litri.

Classe energetica

I moderni frigoriferi portatili sono dotati di un motore che può essere alimentato con la corrente elettrica per questo la scelta della classe energetica non deve essere sottovalutata. Alcuni hanno un consumo elevato quindi è sempre meglio scegliere un modello che appartenga alla classe energetica A+, A++ o A+++.

Autonomia

Conservare il contenuto alla giusta temperatura è lo scopo principale dei frigoriferi portatili. Non sempre si ha a disposizione una fonte energetica per alimentarlo e in alcuni casi i frigoriferi sono privi di batterie, per questo capire l’autonomia dell’apparecchio quando è scollegato è fondamentale. L’ideale sarebbe avere un frigorifero che oltre all’alimentazione elettrica abbia una batteria interna, in cui all’occorrenza inserire il ghiaccio sintetico.

Praticità

Il frigorifero portatile deve essere spostato spesso e trasportato anche lungo strade impervie, quindi deve essere comodo da portare. I modelli migliori sono quelli che hanno una struttura compatta e resistente ma realizzato con materiali leggeri, con maniglie facili da utilizzare. Se volete un modello confortevole, potete scegliere quello con le ruote e avrete sempre tutto quello che vi serve a portata di mano senza alcuno sforzo!

