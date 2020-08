Le macchine per preparare una granita rinfrescante

Con il caldo e le temperature alte concedersi una pausa con bevande fresche e dissetanti è fondamentale. Oltre ai frullati anche la granita è ottima per affrontare il caldo estivo. Per prepararla direttamente a casa le macchine sono semplici e facili da utilizzare.

Elettriche o manuali, in pochi minuti tritano tutto il ghiaccio di cui avete bisogno. Vediamo i migliori modelli per preparare la bevanda a base di ghiaccio e sciroppo e rinfrescarvi durante la stagione più calda.

Macchina granita salvaspazio

Per avere la macchina della granita anche in una cucina piccola il modello salvaspazio è la soluzione ideale. Questo utensile si smonta completamente per conservarlo in spazi ridotti o per facilitarne la pulizia. Preparare la granita è semplice e veloce, basta inserire i cubetti all’interno del cestello removibile azionarla e in pochi secondi il ghiaccio sarà tritato, pronto per aggiungere lo sciroppo e gustare la granita fresca.

Pro. Compatta e poco rumorosa.

Contro. Per alcuni i materiali sono un po' leggeri.

Perfetta per tutta la famiglia

Preparare cocktail e drink è un ottimo modo per accogliere gli ospiti. Il modello riesce a tritare fino a 300 gr di ghiaccio grazie al recipiente grande e capiente. L’ampia apertura permette di inserire all’interno cubetti di ogni tipo anche quelli di grandi dimensioni. Facile da rimuovere, il recipiente è dotato di un coperchio di sicurezza che chiude il tritaghiaccio durante il funzionamento. Oltre ad evitare la fuoriuscita del ghiaccio è sicuro se in casa ci sono bambini. Grazie a questo apparecchio potrete stupire gli ospiti preparando deliziose granite.

Pro. La macchina è maneggevole e ha le lame in acciaio.

Contro. É un po' rumorosa

Macchina per granita smart

Se volete avere granite sempre pronte, questo modello manuale è semplice da utilizzare. Realizzato in plastica senza ftalati e BPA, il manicotto esterno è isolante, perfetto per prevenire il congelamento delle dita. Basta conservare l’utensile nel congelatore così da averlo sempre pronto e produrre circa 235 ml di ghiaccio. Una volta congelato con l’apposito cucchiaio in dotazione, potete raschiare e in circa 7 minuti avrete la vostra bevanda preferita.

Pro. Realizza granite in poco tempo

Contro. Gli utenti che l'hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Granita con chiusura di sicurezza

Se in casa ci sono bambini avere elettrodomestici sicuri è fondamentale. Questa macchina dotata di chiusura di sicurezza è perfetta per preparare la vostra bevanda preferita senza alcun rischio. Il tritaghiaccio con la pratica impugnatura produce ghiaccio a neve ideale per granite e cocktail, dovete solo regolarvi con il pratico interruttore ad impulsi. Sicuro e maneggevole, la lama in acciaio inox trita in pochi secondi. Grazie alla comoda base d’appoggio con salvagocce basta posizionare l’apparecchio su una superficie piana e asciutta, riempirlo con i cubetti e in pochi secondi avrete tutto il ghiaccio che vi serve.

Pro. Semplice da utilizzare

Contro. Il serbatoio per i cubetti è un po' piccolo

Macchina per granite manuale

Realizzata in plastica resistente, questa macchina per granita è resistente e compatta. L’utensile di dimensioni ridotte è quindi ideale per le cucine poco spaziose, inoltre, permette di tritare tutto il ghiaccio di cui avete bisogno con poco sforzo grazie alla pratica manovella. Anche se non è un utensile elettrico, riesce a lavorare finemente il ghiaccio alla consistenza ideale per le granite. Pensato per essere posizionato su un piano lavoro è facile da maneggiare e può essere lavato a mano o in lavastoviglie.

Pro. Trita perfettamente il ghiaccio.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è resistente.

Macchina per granita versatile

Il tritatutto è l’accessorio da avere in cucina, perfetto per preparare la granita, ma anche per tritare ogni tipo di ingrediente. Il motore da 500 W con il sistema a quattro lame in acciaio inox, lavora due volte più velocemente rispetto alle due lame e riesce a tritare tutto in pochi minuti. Per azionare o arrestare le lame basta impostare una delle due velocità di taglio e premere il coperchio.

Pro. Non è ingombrante ed è veloce.

Contro. Non è molto potente.

Come scegliere la macchina per granita

La macchina per granita è un accessorio che in pochi secondi vi permette di preparare un’ottima bevanda direttamente a casa. Per scegliere l’apparecchio migliore ci sono delle caratteristiche da non tralasciare, vediamo quali.

In commercio ci sono diversi tipi di macchine per tritare il ghiaccio, ma essenzialmente si dividono in quelle manuali e quelle elettriche. Le prime si azionano tramite una manovella che girando su sé stessa trita il ghiaccio. Quelle elettriche invece, sono più efficienti e sono più facili da utilizzare. Grazie al meccanismo elettrico, potete decidere la grana del ghiaccio in base alle vostre necessità.

Quando si sceglie la macchina per la granita, non si deve tralasciare neanche la struttura. Gli elementi fondamentali sono il cestello e la bocchetta di erogazione. Mentre nel primo va inserito il ghiaccio e solitamente è trasparente, per controllare la quantità, lo spessore e che il succo e il ghiaccio si mischino. La bocchetta invece, deve essere di dimensioni adatte per la fuoriuscita anche di ghiaccio più spesso.

Come preparare una granita

Per preparare una gustosa granita, per prima cosa dovete inserire il ghiaccio all’interno del cestello, senza riempirlo troppo. In questo modo raggiunge lo spessore desiderato. Un volta tritato potete versare lo sciroppo, la frutta fresca, il caffè o il succo di frutta.

Richiudete il coperchio e miscelate il ghiaccio con gli ingredienti aggiunti. Una volta pronta attraverso la bocchetta d’erogazione potete versarla nel bicchiere e gustarla!

