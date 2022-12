Multicooker, per preparare pranzi da veri chef in pochi minuti

Per molti cucinare è un obbligo, per altri una vera e propria passione, da coltivare nei ritagli di tempo: mettersi dietro i fornelli, organizzare una cena o un pranzo per tutta la famiglia richiede tempo e fatica.

Con gli impegni e il lavoro non sempre si ha l’occasione di dedicarsi alla cucina, inoltre, ogni ricetta richiede l’utilizzo di pentole, padelle che poi devono essere lavate a mano o in lavastoviglie.

Se non vuoi rinunciare alla tua passione, un aiuto arriva dal multicooker, l’elettrodomestico ti consente di cucinare diversi piatti con un solo apparecchio e in modo del tutto sano.

Facili da usare, grazie alle elevate temperature, alla chiusura ermetica del coperchio e a cotture preimpostate avrai i tuoi piatti preferiti pronti e fumanti con la metà del tempo.

Pronti a dire addio alle lunghe ore passate dietro il forno e il piano cottura? Ecco una piccola selezione dei migliori muticooker adatti a ogni esigenza e pensati per chi deve seguire un rigoroso regime alimentare.

Perfetto per chi ama organizzare cene: multicooker fino a 6 persone

Il multicooker dal design compatto, ma capiente è perfetto per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Il boccale in acciaio capiente è in grado di cucinare fino a sei persone, un aiuto ottimale se ami avere ospiti a cena. Il robot da cucina multifunzione con 6 programmi automatici è in grado di cucinare dall'antipasto, al primo senza dimenticare i dolci, con le diverse impostazioni di cottura per ogni tipo di preparazione, dalla più delicata alla più forte grazie alla temperatura di cottura regolabile da 30 a 130°C ogni ricetta sarà un successo. Per un aiuto in più, il modello è arricchito da un pratico ricettario.

Pro. Riesce a preparare piatti in pochi minuti e non scuoce il riso.

Contro. Per alcuni utenti non ci sono molte ricette.

Semplice e facile da usare: Multicooker con pannello intuitivo

La tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ma non sempre si riusce a starle dietro e a capire il funzionamento degli elettrodomestici. Con questo multicooker diventa tutto più semplice: dotato di un pannello intuitivo, riesce a guidare l’utente in modo semplice e veloce. Se non hai idee o vuoi sperimentare nuove ricette, basta consultare l’interfaccia è avrai a disposizione sei modalità di cottura ed oltre 100 ricette per-impostate, se invece, sei affezionato a un piatto che fa parte della tua tradizione familiare, basta scegliere la modalità manuale. Adatto a ogni tipo di dieta, ti permette di preparare piatti a pressione, a vapore o con il metodo classico, ideale per carni e pesce, il multicooker rispetta la qualità degli alimenti grazie a tre livelli di temperatura: bassa per i classici stufati, media ed elevata per i soffritti. La resistenza pari a 1600 watt è in grado di cucinare fino a sei persone con il cestello da sei litri, nel caso di avanzi o se sei in ritardo per la cena, basta prendere il cestello incluso nella confezione e riscaldare le pietanze.

Pro. L’elettrodomestico intuitivo e con numerose ricette è perfetto anche per chi non è un asso dei fornelli.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per piatti prelibati: Multicooker con pala mescolatrice

Mangiare bene con gli strumenti giusti non è difficile, grazie a questo multicooker avrai la possibilità di avere in un solo elettrodomestico ben 5 accessori differenti: forno per torte salate o dolci, friggitrice per i piccoli peccati di gola, la vaporiera per pranzi sani ed equilibrati, la yogurtiera per concederti uno snack sano durante la giornata e la padella elettrica per paste e secondi. Basta selezionarli sul display tra gli oltre 20 programmi di cottura e decidere se scegliere quello pre-impostato o quello manuale. Il recipiente interno rivestito in ceramica, della capienza di 5l, è pensato per cuocere tutti i cibi in maniera ottimale grazie anche alla possibilità di regolare la temperatura in un range che va da 35 a 180°. Se ami risotti e paste, con la pala mescolatrice automatica, potrai preparare primi appetitosi in pochi minuti e senza essere costretti a girare continuamente.

Pro. Con la pala mescolatrice automatica i cibi non si attaccano.

Contro. Il coperchio non si stacca.

Per piatti ricchi di vitamine: Multicooker a cottura lenta

Con la cottura sbagliata molti alimenti tendono a perdere il loro apporto nutrizionale, le vitamine e le sostanze necessarie per un'alimentazione corretta. Con questo multicooker, grazie alla cottura a pressione avrai cibi cotti in minor tempo e con valori nutrizionali maggiori, carne, pollo, verdure, salse e riso verranno cotti conservando intatto il loro sapore grazie ai 7 programmi integrati di cottura e 14 funzioni personalizzate. Sul display a led è possibile selezionare la cottura lenta, quella a vapore o il cuociriso, inoltre, se vuoi mangiare con calma, grazie alla funzione mantenimento calore i piatti rimarranno alla temperatura desiderata fino a due ore. Se sei ancora a lavoro e non vedi l'ora di tornare a casa e trovare la tua cena pronta, grazie alla possibilità di programmare fino a 24 ore avrai il pasto pronto a ogni ora.

Pro. Facile da programmare

Contro. Il manuale d'istruzione non è molto chiaro.

Perfetta per una cucina sana: Multicooker con cottura combinata

Se ami sperimentare in cucina e dedicarti a cotture sempre diverse, con questo multicooker potrai dare libero sfogo alla tua fantasia, grazie alle doppie resistenze, posizionate nella parte superiore e in quella inferiore, che funzionano in modo alternato, potrai realizzare una cottura sana, conservando i principi nutrizionali dei cibi. Ti basta girare la manopola e scegliere tra 5 programmi automatici come risotto, spezzatino, pizza, patate, torte e barbecue o tra 3 funzioni semi-automatiche tra cui forno, grill e padella. Se vuoi concederti un piccolo peccato di gola, con la modalità fritto le patatine, i panzerotti o i supplì verranno cotti con un quarto dell'olio rispetto all'uso normale. In grado di preparare fino a 8 porzioni, avrai una cottura omogenea senza correre il rischio che il cibo si attacchi grazie alla ventola e alla pala interna. Il sistema double Shs garantisce una cottura veloce, uniforme e senza grassi con la combinazione di un doppio elemento riscaldante unita a una ventola per la distribuzione omogenea del calore. Non ti resta che scegliere tra le 300 disponibili sull'app e in pochi minuti potrai gustare un pranzetto delizioso.

Pro. I vari accessori possono essere smontati e lavati in lavastoviglie.

Contro. È leggermente rumoroso.

Perfetto per una cottura omogenea

Per una cottura impeccabile, anche quando decidi di cucinare carni particolari o pesci prelibati, questo modello è perfetto, grazie alla tecnologia distribuisce il calore in modo omogeneo. Le 45 modalità di cottura poi, permetto di avere un menù ricco e variegato, dai prodotti da forno, ai primi, fino ai secondi o alle verdure a vapore, se vuoi rilassarti sul divano e passare del tempo con i tuoi cari, basta inserire tutti gli ingredienti all'interno del cestello, stabilire la temperatura che va da 30 a 185° e programmare la cottura fino a 24 ore di anticipo, basta impostare il programma attraverso lo schermo LCD e non dovrai più preoccuparvi di nulla.

Pro. Facile da usare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

