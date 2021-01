Pranzi sani senza rinunciare al gusto grazie alle vaporiere elettriche

Ecco le migliori vaporiere elettriche per cucinare in modo sano senza perdere di vista il gusto

Mangiare in modo sano ed equilibrato è molto importante. Assumere alimenti cucinati in modo corretto dipende molto dal tipo di cottura che scegliamo.

Cuocere i cibi al vapore è un modo per portare in tavola piatti leggeri e ricchi dei nutrienti, fondamentali per perdere qualche chilo accumulato durante il periodo delle feste. Per avere un risultato sorprendente e ricco di gusto, la vaporiera è perfetta. Se amate stare ai fornelli e vi piace sperimentare ricette provenienti da altre culture, vi presentiamo i migliori modelli di vaporiera per un risultato degno dei migliori chef.

Russell Hobbs: vaporiera senza BPA

La vaporiera su tre livelli permette di preparare piatti sani e variegati per accontentare tutta la famiglia. Il design semplice e lineare è semplice da usare, l'indicatore d'acqua e le aperture laterali, permettono di introdurre il liquido ogni volta che è necessario grazie alle vaschette realizzate senza BPA hanno una capacità totale di 9 litri per cuocere contemporaneamente cibi differenti. Il timer digitale: è pensato per spegnersi automaticamente a cottura ultimata senza correre il rischio che l'apparecchio continui a rimanere in funzione oltre il tempo necessario. Il segnale acustico che indica il termine della cottura e la vaschetta per raccogliere l'acqua di scarto fanno dell'apparecchio un elettrodomestico sicuro, soprattutto se in casa ci sono bambini.

Pro. Permette di cuocere più cibi contemporaneamente.

Contro. Per alcuni utenti la potenza è un po' bassa.

Scopri di più su Amazon

Tefal: vaporiera con cestelli estraibili

Amate i dolci, ma rinunciate perchè troppo grassi? Con questa vaporiera dotata di quattro bicchieri è possibile togliersi qualche piccolo peccato di gola, senza rinunciare alla linea. Il modello dotato di due cestelli estraibili con un manico di plastica permette di cuocere più pietanze contemporaneamente senza correre il rischio che i sapori si mescolino. Con la funzione Vitamin+ è possibile trattenere ancora più vitamine, perfetto per l'alimentazione dei bambini. La funzione “keep warm” mantiene i cibi al caldo fino all’ora di pranzo o cena, una volta terminato l'utilizzo i cestelli possono essere inseriti uno dentro l’altro per occupare poco spazio e conservarlo facilmente all'interno di ripiani o mobili, ideale per chi ha una cucina piccola e non vuole rinunciare agli elettrodomestici. Dotato di timer e display digitale la visualizzazione dei dati e della durata della preparazione è semplice, mentre lo spegnimento automatico di sicurezza assicura la qualità del cibo, anche se no lo consumate subito.

Pro. La vaporiera ha numerosi accessori.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante

Scopri di più su Amazon

Philips: vaporiera con infusore d'aromi

La vaporiera è perfetta per cucinare pietanze diverse in poco tempo, accontentando anche i gusti più esigenti. Il modello dotato di tre cestelli grazie all'infusore di aromi permette di trarre il meglio dalle spezie durante la cottura. Il timer digitale con autospegnimento mette in standby la vaporiera una volta concluso il ciclo di cottura, mantenendo al caldo i cibi fino a quando non vengono serviti in tavola. Con il ricettario incluso, ogni giorno è possibile sperimentare una ricetta diversa per stupire i nostri invitati. Completato dall’indicatore digitale del livello dell’acqua in esaurimento, vi avverte quando è arrivato il momento di aggiungerne altre, grazie al pratico serbatoio laterale, potrete farlo anche durante la preparazione. L’impugnatura termo isolante mette al sicuro da qualsiasi bruciatura e potrete prendere il contenitore e portarlo a tavola.

Pro. Le maniglie termo isolanti sono pratiche e sicure.

Contro. La vaporiera non è molto ampia.

Scopri di più su Amazon

Aigostar: vaporiera con indicatore di livello dell'acqua

La vaporiera permette di cuocere carne, pesce e riso mantenendo intatti tutti i loro nutrimenti e con un basso contenuto calorico. La cassa in acciaio con indicatore del livello dell'acqua e prese laterali, permette di aggiungere il liquido quando vediamo che sta per finire. Facilmente lavabili in lavastoviglie, il modello è dotato di un dispositivo antisurriscaldamento per cuocere sempre in totale sicurezza. La vaporiera si spegne automaticamente quando scende dall'acqua e quando il tempo di preparazione finisce emette un suono per avvertire che i cibi sono pronti. I contenitori hanno una capacità di 3 litri. Perfetta per cucinare quello che volete, la vaporiera ha in dotazione anche il coperchio e la ciotola di riso BPA Free ed un supporto per bollire le uova rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Pro. Si possono preparare più cibi quotidianamente.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da pulire.

Scopri di più su Amazon

Braun: vaporiera con autospegnimento

Il modello composto da cestelli senza bisfenolo consente di cuocere in totale sicurezza cibi sani, ideale se in casa ci sono bambini. Con il sistema Steam booster è possibile cuocere in modo efficace e rapidamente ottimi piatti salutari. La produzione del vapore in soli 45 secondi aiuta a ridurre i tempi d'attesa, ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina. I due cestelli consentono di cuocere grandi quantità per accontentare le esigenze di tutta la famigla, ma anche piccole quantità per evitare ogni spreco. I cestelli impilabili occupano poco spazio quando si ripongono, mentre il design della vaporiera è minimal ed elegante.

Pro. I cestelli sono trasparenti e si riscalda in pochi secondi.

Contro. Per alcuni utenti la manopola del timer è poco resistente.

Scopri di più su Amazon

WMF: vaporiera multifunzione

Linee essenziali ed eleganti sono le caratteristiche della vaporiera che consente di preparare più cibi contemporaneamente, grazie ai due livelli e divisori. La marcia in più? La vaporiera ha due zone di cottura individuali che possono essere regolate separatamente in base agli ingredienti. Lo schermo Lcd permette di selezionare i programmi di cottura in base al livello e ognuno avrà una partenza differita in base alla programmazione, inoltre, il serbatoio può essere riempito anche mentre la vaporiera è in cottura. Realizzata in acciaio inox Cromargan è resistente al tempo e all'usura, mentre il coperchio è realizzato in vetro di alta qualità.

Pro. Permette di realizzare preparare più ricette contemporaneamente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere la vaporiera

Mangiare in modo sano ed equilibrato diventa semplice e gustoso se si hanno gli elettrodomestici giusti e la vaporiera è un apparecchio immancabile in cucina. Prima di acquistarla dobbiamo valutare alcuni aspetti.

Capacità

Tra i primi aspetti da prendere in considerazione c'è senza dubbio la capacità per capire se abbiamo bisogno di un elettrodomestico per tutta la famiglia e se vogliamo utilizzarlo per cucinare più cibi contemporaneamente. Le vaporiere, infatti sono formate da più cestelli che possono avere grandezze e capacità differenti:

vaporiere piccole: hanno generalmente due cestelli e una capacità dai 3 al 5 litri , ideali per 1 o 3 persone;

hanno generalmente e una , ideali per 1 o 3 persone; vaporiere medie : tre cestelli e una capacità che varia dai 6 ai 9 litri circa, sono pensate per accontentare dalle 3 alle 6 persone;

: e una capacità che varia circa, sono pensate per accontentare dalle 3 alle 6 persone; vaporiere grandi: posseggono tre cestelli ma una capienza che va dai 9 ai 10,5 o 11 l circa, perfette per famiglie fono a 8 persone.

Programmi di cottura

Cucinare il cibo a vapore permette di conservare intatte le proprietà degli ingredienti e solitamente le vaporiere sono dotate di programmi preimpostati e di un timer automatico o manuale per la preparazione di alimenti. Negli ultimi anni i modelli top di gamma hanno programmi di cottura che permettono di combinare tempo e preparazione e cuocere in modo omogeneo anche più cibi contemporaneamente.

Funzioni

Un altro aspetto da non sottovalutare sono le funzioni, perché possono rendere ancora più smart la preparazione dei cibi. Vediamo le principali:

keep warm : mantiene in caldo gli alimenti fino a quando non vengono serviti e si attiva automaticamente a cottura ultimata;

: mantiene in caldo gli alimenti fino a quando non vengono serviti e si attiva automaticamente a cottura ultimata; infusore di aromi e spezie : all’interno dell’apparecchio nella parte in cui viene emesso il vapore, si possono inserire spezie e aromi che con il vapore e il calore entrano nei cestelli per insaporire gli alimenti;

: all’interno dell’apparecchio nella parte in cui viene emesso il vapore, si possono inserire spezie e aromi che con il vapore e il calore entrano nei cestelli per insaporire gli alimenti; autospegnimento : la vaporiera si arresta automaticamente quando il tempo di cottura è terminato, evitando di cuocere troppo gli alimenti e ridurre i consumi;

: la vaporiera si arresta automaticamente quando il tempo di cottura è terminato, evitando di cuocere troppo gli alimenti e ridurre i consumi; aggiunta dell’acqua : consiste nella possibilità di aggiungere altra acqua durante la cottura degli alimenti;

: consiste nella possibilità di aggiungere altra acqua durante la cottura degli alimenti; riscaldamento veloce: il tempo di riscaldamento dipende dal voltaggio, ma i modelli top di gamma hanno la funzione che permette di raggiungere la temperatura perfetta in pochi secondi, indeale per chi ha poco tempo e vuole abbassare i costi in bolletta.

Accessori

Anche se non sono tra gli elementi principali quando si decide di acquistare un vaporiera, avere un elettrodomestico con più accessori è sempre un vantaggio in più e questi possono essere:

ricettari;

cestelli aggiuntivi;

bicchieri per la preparazione di dolci;

contenitore per la cottura delle uova;

cestello per la cottura del riso;

cestello per la preparazione di zuppe.

Leggi anche

Gli spremiagrumi elettrici per sane e gustose spremute

I frullatori per realizzare bevande fresche e salutari

I cuociriso per preparare i vostri piatti preferiti in poco tempo