Mini frigo: una scelta pratica e di design per arredare la casa vacanza

Se siete in vacanza o avete una casa con poco spazio, ma non volete rinunciare alle bibite fresche, il mini frigo è la soluzione perfetta. Potrete conservare l’indispensabile senza il rischio di dover buttare il cibo.

In campeggio, al mare o in ufficio il mini frigo si integra in ogni ambiente. I modelli presenti sul mercato sono molti, quindi abbiamo realizzato una guida che vi permetterà di scegliere quello giusto per le vostre esigenze.



Mini frigo con congelatore

Non riuscite a rinunciare alle bibite o all’acqua sempre fresca anche in ufficio o nella casa vacanza? Con questo mini frigo dallo stile essenziale potrete avere bevande alal giusta temperatura anche durante le giornate estive più calde. Grazie al potente compressore, l'elettrodomestico permette di raffreddare in pochissimo tempo il contenuto. Il modello estremamente silenzioso, è quasi impercettibile e può essere utilizzo in ogni ambiente senza alcun disturbo. La porta reversibile, è completata da un porta bottiglie da 2 litri così da avere acqua o bibite sempre fresche grazie alla possibilità di regolare la temperatura. Se volete gustare un gelato o un cocktail in terrazza, lo scomparto congelatore ospita fino a 6 litri e il vassoio porta cubetti del ghiaccio.

Pro. Il minifrigo è silenzioso e consuma poco.

Contro. Non ha la funzione defrost

Mini frigo portatile



Il design elegante dalle linee arrotondate è perfetto per l’ufficio o per dare un tocco in più alla casa al mare. Oltre a poter contenere bibite, può conservare cibi e manicaretti! Grazie al pratico manico e alla doppia presa, il frigo può essere trasportato o affrontare viaggi in macchina, le dimensioni ridotte, infatti, permettono di trasportarlo in auto e collegato comodamente al cavo accendisigari per avere il contenuto sempre fresco e sicuro. Con la sua capacità da 17 litri, può contenere all'interno fino a 4 bottiglie da 1,5 litri ad una temperatura di raffreddamento che arriva a circa -14 °C rispetto alla temperatura ambiente.

Pro. Rinfresca il contenuto fino a due ore se non è alimentato.

Contro. Per alcuni utenti la maniglia non è robusta.

Mini frigo con termostato regolabile

Il mini frigo con compressore a gas, è pratico, portatile e si adatta ad ogni situazione. Il modello è ideale da avere in campeggio o per concedersi una pausa rinfrescante in ufficio. Pratico ed efficiente il mini frigo permette di conservare bibite, snack e il contenuto in ordine grazie anche allo scompartimento sulla porta, pensato per le bevande, e al ripiano interno removibile. Completato da un termostato regolabile su sei livelli di temperatura, avrete tutto al fresco e refrigerato anche nelle giornate più calde al mare o in campeggio. Fornito di luce interna, potrete trovare ciò che serve in pochi secondi.

Pro. Il mini frigo è dotato di uno scomparto per il ghiaccio.

Contro. Il clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Mini frigo semplice ed essenziale

Il mini frigo dal design essenziale, si adatta sia ad un ambiente moderno che ad un contesto classico. La capacità di 47 litri è ideale per conservare all'interno l'indispensabile per una vacanza in campeggio o una giornata in ufficio. Pratico e versatile, è arricchito da un vano removibile, da un vano portabottiglie ed un balconcino nell'anta interna. Alimentato a corrente, la classe energetica A++ garantisce consumi ridotti e il sistema di raffreddamento a gas ecologico lo rendono total green. Il modello coibentano con pareti termoisolanti riduce lo scambio di calore dall'esterno verso all'interno e mantiene il cibo alla giusta temperatura. Non vedete l’ora di preparare i cocktail per i vostri amici? Con lo scomparto congelatore e il vassoio per i cubetti di ghiaccio non rimarrete mai senza un buon drink fresco.

Pro. La temperatura regolabile permette di scegliere quella che preferite.

Contro. Il mini frigo è un po' rumoroso quando deve raggiungere la temperatura.

Mini frigo di design

Se volete dare un tocco in più alla cucina o alla casa vacanza, questo mini frigo è la scelta ideale. Disponibile in diverse tinte super colorate, si integra alla perfezione in ogni arredo e riempirà la stanza di colori e allegria. La mensola interna regolabile permette di conservare senza difficoltà bibite da due litri e snack fino a 15 litri senza rovinare il contenuto interno. Silenzioso e con bassi consumi, l’elettrodomestico con porta reversibile, è in grado di raffreddare fino ad un massimo di 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Pro. Rinfresca bene il contenuto.

Contro. Alla massima potenza è un po' rumoroso.

Mini frigo per non dimenticare nulla

Design moderno e contemporaneo sono i tratti distintivi di questo frigorifero total black. Il modello è perfetto per chi è distratto e teme di dimenticare tutto, infatti lo sportello può essere utilizzato come una comoda lavagna su cui appuntare la lista della spesa o gli impegni della giornata. Il mini frigo è capiente e funzionale perché può ospitare fino a 90 litri e il contenuto può essere organizzato comodamente grazie ai ripiani removibili in vetro e ai tre balconcini presenti nel lato interno dello sportello. La temperatura regolabile su 5 differenti livelli permette di conservare anche i vostri gelati preferiti grazie al vano congelatore.

Pro. I ripiani permettono di avere il contenuto in ordine.

Contro. Il porta bottiglia è adatto a bibite da un litro.

Mini frigo con sistema caldo e freddo

Il frigorifero è essenziale in estate per mantenere il contenuto al fresco, ma può risultare utile in inverno quando si vuole conservare il cibo alla giusta temperatura. Questo modello con sistema caldo/freddo è ideale da utilizzare tutto l'anno e in ogni stagione perché permette di raffreddare fino a -18° C o di tenere in caldo il contenuto fino a 3 ore. La tecnologia silenziosa mantiene il suono al minimo, sotto i 25 dB, così da poter dormire sonni tranquilli anche quando è installato in camera. Il modello infatti, oltre a poter contenere cibo e bevande, è perfetto per conservare all'interno i prodotti per la skincare.

Pro. Il mini frigo è leggero e rinfresca le bevande.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Mini frigo a risparmio energetico

Gli elettrodomestici sono pensati per aiutare in casa, ma a volte possono avere ripercussioni sulle bollette elettriche. Se volete un apparecchio in grado di conservare tutto il cibo che volete anche in ufficio o in vacanza, questo mini frigo a risparmio energetico è la scelta ideale. Dotato di sistema di raffreddamento termoelettrico senza compressore consente di risparmiare energia grazie anche alle 3 diverse modalità: Eco per il risparmio energetico, Max, per il raffreddamento rapido, Off per spegnere l'elettrodomestico quando è vuoto. Il frigorifero ideale per il raffreddamento e il riscaldamento, ha una maniglia di bloccaggio studiata per chiudere la porta ermeticamente e mantenere la temperatura interna.

Pro. Il mini frigo è capiente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso nella modalità Max.

Come scegliere il miglior mini frigo

Il mini frigo è l'elettrodomestico indispensabile in vacanza o in ufficio per conservare al suo interno cibo e bevande! Se la dimensione è un aspetto principale quando si sceglie questo elettrodomestico, ci sono anche altri fattori da prendere in considerazione. Vediamo cosa valutare prima di acquistare un mini frigo.

Capienza

Conservare bibite e cibo è il compito principale dell'apparecchio, quindi è importante capire le proprie necessità e lo spazio a disposizione nel momento in cui si sceglie.

La capienza solitamente va dai 4 litri fino ai 70 litri e da essa dipendono anche le dimensioni. Se avete bisogno di un modello portatile meglio scegliere quello con capienza inferiore, mentre per l'ufficio o la casa vacanza potete optare per un mini frigo con capienza 40 litri.

Sistema di raffreddamento e alimentazione

I mini frigo possono avere due sistemi di raffreddamento:

A compressione : simile ai frigoriferi tradizionali il raffreddamento è più efficace e la temperatura interna costante. Il lato negativo è che il motore occupa spazio e rende il mini frigo più pesante

: simile ai frigoriferi tradizionali il raffreddamento è più efficace e la temperatura interna costante. Il lato negativo è che il motore occupa spazio e rende il mini frigo più pesante Termoelettrico: si basa su valvole di raffreddamento che però possono essere influenzate dall'ambiente esterno

Anche per quanto riguarda l'alimentazione ci sono due modalità:

Cavo con attacco all'accendisigari : adatto per chi viaggia e viene alimentato dalla macchina

: adatto per chi viaggia e viene alimentato dalla macchina Rete elettrica: simile ai normali frigoriferi, viene alimentato dalla corrente elettrica

Consumi

I consumi dipendono principalmente dalla classe d'appartenenza del mini frigo. Se volete utilizzarlo tutto l'anno, per non avere bollette salate meglio scegliere quello con classe energetica A e superiori.

Ripiani interni

Per avere il cibo in ordine, i ripiani sono importanti, la maggior parte ne ha un solo interno ed è possibile posizionarlo in base al contenuto. Spesso è presente anche il balconcino porta bibite e in alcuni casi il mini frigo è dotato di vano congelatore. Nei modelli con capienza superiore ai 60 litri possiamo trovare anche un cassetto per frutta e verdura e due ripiani orizzontali.

