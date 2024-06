Moulinex lancia la nuova gamma Optigrill: la griglia intelligente per cotture perfette

La primavera è l’inizio della stagione ideale per aprire le porte alle novità, vivere il piacere della convivialità con pranzi e cene che esaltano la creatività e la fantasia in cucina. Per questa occasione Moulinex presenta la nuova famiglia di griglie elettriche Optigrill, diverse referenze per soddisfare le diverse necessità in cucina: Optigrill+ (con 6 programmi automatici), Optigrill+ XL (con 9 programmi automatici) e Optigrill 4 in 1 XL. Portabandiera della gamma Optigrill, la nuova generazione di griglie Moulinex, è proprio il modello 4 in 1 XL.

Optigrill 4 in 1 XL permette di cucinare in tante diverse modalità un’ampia scelta di piatti. Non solo carne, quindi, con Optigrill 4 in 1 XL che combina ben 4 funzioni, diventando il 4-in-1 irrinunciabile in cucina per seguire i diversi stili alimentari: una griglia intelligente, un barbecue, un forno, dotato di accessorio bakery per cucinare in casa pizza, lasagne, dolci, e un dispositivo di cottura per un pasto completo, ideale per pietanze subito pronte tutti i giorni.

Optigrill 4 in 1 XL è un prodotto che sa seguire le indicazioni dell’utente, ma lavora anche con relativa autonomia, grazie ai 12 programmi automatici: carne rossa, hamburger, salsicce, maiale, pollo, pesce, frutti di mare, panini, bistecche vegetariane, peperoni, melanzane e patate.

Un importante punto di forza è la tecnologia brevettata che permette a Optigrill 4 in 1 XL di calcolare lo spessore del cibo (sia di carne, di pesce o delle verdure), tenendo conto della quantità di pezzi da cuocere, e regolando automaticamente il tempo di cottura per risultati che non lasciano spazio a imprecisioni.

Anche i più attenti alla cucina healthy saranno soddisfatti di questo prodotto, dato che grazie alle piastre inclinate, ottimali per lasciare colare il grasso, Optigrill 4 in 1 XL permette di grigliare con fino al 44% di grassi in meno.

La capacità è extra large, per un utilizzo da 6 a 8 persone, sotto il segno della convivialità con tanti amici!

La novità Moulinex è inoltre un valido aiuto sia per chi ha il piacere di sperimentare nuove ricette che per chi è alla ricerca di ispirazioni, infatti sull’App My Moulinex è possibile consultare centinaia di ricette e istruzioni passo passo, al fine di garantire performance eccellenti!

Infine, il prodotto vanta una riparabilità di 15 anni ad un prezzo equo, a testimonianza di un impegno da parte di Moulinex verso la durabilità dei prodotti, a vantaggio del consumatore e per limitare gli sprechi.

Moulinex Optigrill 4 in 1 XL, infine, è disponibile in due colori, black e inox