I 5 must have Beurer indispensabili per prendersi cura di tutto il corpo

La primavera, oltre a portare con sé giornate più lunghe, buonumore e voglia di stare all’aria aperta, è la stagione in cui si comincia nuovamente a dedicare tempo alla cura di sé. Per quest’anno Beurer, l’azienda tedesca che da oltre 100 anni si occupa di salute, benessere e cura della persona, ha ideato 5 dispositivi sia per lui che per lei da inserire sin da ora all’interno della propria beauty routine pensati per le differenti parti del corpo: mani, piedi, capelli, viso e corpo.

Set per manicure e pedicure MP 64 senza fili

Con l’arrivo della bella stagione mani e piedi tornano protagonisti! Per farsi trovare pronti in qualsiasi momento il Set per manicure e pedicure MP 64 di Beurer è l’alleato perfetto da avere sempre con sé, a casa e in viaggio. I suoi 10 accessori di qualità (lima in zaffiro e lima in feltro, disco in zaffiro, a grana fine e a grana grossa, fresa a cilindro, fresa a fiamma, fresa in zaffiro e fresa a puntina, lima per calli in zaffiro, lima per calli in sabbia cristallina) rispondono alle più differenti esigenze e si combinano ai 3 livelli di velocità con cui è possibile utilizzarli sia in senso orario che antiorario. Il display LED Magic di cui è dotato, che si accende solo durante il funzionamento, garantisce un’illuminazione ottimale per risultati paragonabili a quelli di un centro estetico. Comodissimo da usare perché provvisto di batteria ricaricabile, e quindi senza fili, e di un tappo di protezione dalla polvere delle unghie e, infine, progettato con un design ergonomico che ne impedisce lo scivolamento durante l’uso.

Arricciacapelli automatico

Ricci perfetti senza effetto crespo in un click con HT 75: l’arricciacapelli automatico in ceramica tormalina, ultra leggero, con emissione quadrupla di ioni, che rende la messa in piega particolarmente pratica e veloce. Basta inserire una ciocca di capelli nel cilindro, scegliere la direzione da dare al riccio e premere il tasto avvio: la ciocca si avvolgerà automaticamente attorno al cilindro per risultati professionali in un solo click. Il cilindro è stato progettato per evitare che i capelli si impiglino o si incastrino all’interno: il suo design verticale e aperto, con la ciocca sempre visibile durante l’arricciatura, permette infatti di effettuare lo styling senza frizioni. Lo speciale Timer smart emette un segnale acustico quando l’onda è pronta, per evitare di rovinare il capello con un’esposizione troppo prolungata al calore, regolabile con tre livelli di temperatura (170, 190, 210°C).

Spazzola per la pulizia del viso FC 52 Laguna

La spazzola FC 52 Laguna è l’alleato perfetto per la skincare quotidiana per avere una pelle del viso sempre radiosa e curata. Le sue setole in silicone di alta qualità consentono una pulizia dei pori in profondità, mentre la sua tecnologia a vibrazioni, con 15 livelli di intensità, attiva la circolazione sanguigna del viso favorendo un aspetto uniforme della pelle. Dal design ergonomico, FC 52 Laguna è adatto ad ogni tipo di pelle ed, essendo impermeabile all’acqua, è utilizzabile anche in vasca o sotto la doccia. Il dispositivo è inoltre dotato di indicatore luminoso dello stato della batteria e di una pratica base di ricarica con cavo USB.

Epilatore IPL 7800 pro effetto ghiaccio



Con il nuovo IPL 7800 Cool Pro l’epilazione non è mai stata così confortevole! La sua innovativa funzione di raffreddamento, unita all’azione della sua testina piatta studiata per assicurare il massimo contatto con la pelle, garantisce una piacevole sensazione di fresco durante l’utilizzo e rende ogni trattamento indolore e senza fastidi. IPL 7800 Cool Pro garantisce una pelle liscia più a lungo grazie alla tecnologia di epilazione a luce pulsata, utilizzata anche dai dermatologi per l’epilazione professionale: i flash generati durante il trattamento disattivano le radici dei peli in profondità, impedendone la ricrescita. IPL 7.800 Cool Pro inoltre dispone di ben 1 milione di flash, garantendo più di 5 anni di utilizzo. La sua lampada in vetro di zaffiro da 3,8 cm2, unita alla pratica funzione “Flash automatico” consente un trattamento particolarmente rapido di circa 23 minuti per tutto il corpo. Dotata di filtro UV, che protegge efficacemente la pelle, e di 5 livelli di intensità IPL 7800 Cool Pro è adatto per ogni zona del corpo (viso, braccia, gambe, ascelle e inguine).

Rasoio elettrico viso e corpo MN9X

Undici accessori in uno per la novità in casa Beurer: il rasoio elettrico viso e corpo Beurer MN9X, l’indispensabile strumento versatile e impermeabile adatto per tutto il corpo. Con i suoi accessori in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantiscono la massima sicurezza e cura della pelle, e le diverse lunghezze di taglio, prendersi cura di se stessi e trovare l’impostazione giusta è un gioco da ragazzi. Infatti, il dispositivo è provvisto di 11 accessori adatti alle differenti zone del corpo: regolabarba, 2 accessori pettine (3-7 e 8-12 mm) per il regolabarba per 10 lunghezze di taglio, tagliacapelli, 4 accessori pettine per il tagliacapelli (3, 6, 9, 12 mm), rasoio per naso e orecchie, rasoio viso e corpo, rifinitore di precisione. Inoltre, grazie alla sua funzione waterproof IPX7 può essere utilizzato comodamente anche sotto la doccia o nella vasca da bagno. La potente batteria ricaricabile al litio di cui è dotato ne consente un utilizzo di 90 minuti e l’indicatore a LED ne indica lo stato di carica. Il kit include, infine, il pratico astuccio rigido, l’olio e la spazzola per la pulizia.

