Offerte Condizionatori d’aria portatili: 5 modelli a partire da 210 euro anche a rate

Su Amazon sono oggi disponibili vari condizionatori d’aria portatili acquistabili con sconti che arrivano fino al 25%.

Climatizzatori delle più note aziende del settore, con potenze fino a 10.000 BTU, attenti ai consumi elettrici, installabili facilmente e dotati anche di timer e modalità silenziosa per la notte.

Condizionatori acquistabili anche a rate, venduti e spediti direttamente da Amazon.

Comfee a 210 euro

Iniziamo la nostra rassegna con il condizionatore portatile di Comfee scontato del 16% e acquistabile a 210 euro. Un modello da 7.000 BTU, adatto per ambienti fino a 25mq. Condizionatore in classe energetica A, con una potenza di soli 755 watt, dotato della funzione "Follow Me" che rileva la temperatura intorno al telecomando. Non mancano la ruote piroettanti e la Modalità Sonno.

Olimpia Splendid a 268 euro

Olimpia Splendid Dolceclima è in offerta a 268 euro, con uno sconto del 25%. Modello da 9.000 BTU (disponibili anche altre versioni da 8.000 e 10.000 BTU), in classe di efficienza energetica A, con timer e modalità notte. Condizionatore senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione.

ARGO Swan Evo a 233 euro

Proseguiamo la nostra rassegna con il climatizzatore portatile ARGO Swan Evo in offerta a 233 euro con uno sconto del 22%. Un condizionatore da 8.000 BTU, con classe energetica A e 3 modalità di funzionamento: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione. Non mancano, infine, il timer e la modalità notte.

Argo Relax Style a 279 euro

Nella nostra rassegna anche il Relax Style di Argo in offerta a 279 euro, con uno sconto del 20%. Si tratta di un potente condizionatore portatile da ben 10.000 BTU, in classe energetica A. Un climatizzatore con raffrescamento, ventilazione, deumidificazione e alette mandata aria motorizzate orientabili in orizzontale e verticale

Pinguino De'Longhi a 399 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il condizionatore Pinguino De'Longhi, modello 2022 - Compact ES72 YOUNG, acquistabile a 399 euro con uno sconto del 20%. Prodotto da 8.300 Btu, in classe energetica A, con timer, ruote piroettanti e maniglie. Prodotto adatto per ambienti fino a 60 mq, dotato di telecomando con display LCD integrato.

