Waffle? La piastra per preparare soffici cialde direttamente a casa

I waffle nati in Belgio, nel corso del tempo si sono diffusi in tutta Europa assumendo nomi differenti a seconda della nazione.

Waffle o gouffre, il dolce ha la particolare superficie a grata e una consistenza morbida e soffice.

Gli amanti di questo dolce che non vedono l’ora di gustarlo ogni volta che vogliono, possono prepararli direttamente a casa, grazie alla piastra.

Le variazioni alla ricetta originale sono tante, è possibile realizzarle salate, gluten free o vegan, l’importante è avere un apparecchio che darà libero sfogo alla tua fantasia. Vediamo le migliori piastre waffle da avere nella propria cucina.

Piastra waffle tonda

Se preferisci i waffle meno soffici e più sottili, la piastra tonda ti permetterà di realizzare dolci impeccabili in pochi minuti. Il modello disponibile in bianco o nero si adatta perfettamente a ogni tipo di cucina. Se non hai molto spazio, l’elettrodomestico una volta terminato l’utilizzo occupa poco spazio. Basta avvolgere il cavo su sé stesso, posizionarla in verticale oppure orizzontale e la piastra non ingombrerà. La superficie antiaderente permette di avere waffle croccanti e ben cotti senza correre il rischio che si brucino. La temperatura regolabile su 5 posizioni consente di decidere in autonomia quella che preferisci grazie all’indicatore luminoso rosso, con un semplice colpo d’occhio, poi, puoi scoprire quando la piastra è arrivata a temperatura.

Pro. La piastra è antiaderente.

Contro. La superficie non è rimovibile.

Scopri di più su Amazon

Waffle con piastre rimovibili

Una colazione varia e abbondante è perfetta per iniziare la giornata con un pieno di energia, con questo elettrodomestico dotato di piastre rimovibili, potrai scegliere se preparare gustosi waffle o ottimi toast. Ideale anche nel corso della giornata puoi cuocere hamburger o uova in pochi minuti, inoltre, il rivestimento antiaderente rende i cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno grazie anche alla temperatura automatica costante tra 160-200° C che permette di cuocere il cibo velocemente. Facile da utilizzare, la luce rossa indica che la piastra è accesa, mentre quando diventa verde è arrivata a temperatura ed è pronta a cuocere il waffle, infine, la maniglia anti-calore è pensata per spostare l'apparecchio senza correre il rischio di scottarti.

Pro. La piastra 3 in 1 permette di preparare quello che vuoi.

Contro. Le clip per fissare le piastre sono un po' delicate.

Scopri di più su Amazon

Piastra waffle antiaderente

Se ami i waffle nella classica forma, questo apparecchio permette di cucinare gustosi dolci in poco tempo. Non devi fare altro che preparare l’impasto, versarlo sulla piastra e chiudere il coperchio, dopo qualche minuto i waffle sono pronti per essere serviti a colazione. Disponibile in rosso, l’elettrodomestico ha forme compatte e un design elegante, grazie all’avvolgicavo, l’apparecchio occuperà poco spazio anche perché può essere conservato in verticale. La piastra antiaderente e la chiusura di sicurezza, permettono di realizzare dolci impeccabili in totale sicurezza. Facile da pulire basta un panno umido e l’apparecchio sarà come nuovo.

Pro. Può essere conservata in verticale e occupare poco spazio.

Contro. Le piastre non possono essere rimosse.

Scopri di più su Amazon

Piastra con termostato regolabile

Per realizzare waffle impeccabili, oltre alla ricetta anche la cottura ricopre un ruolo importante. Questa piastra dotata di termostato regolabile, ti permette di scegliere autonomamente la temperatura in base alle necessità, senza correre il rischio di bruciare il contenuto. Le piastre antiaderenti e il rivestimento in acciaio inox, sono pensati per resistere alla potenza di 1300 W. La spia luminosa oltre a segnalare che l’apparecchio è acceso, avvisa quando è arrivata a temperatura e quindi pronta all’uso. Il design classico con rivestimento in acciaio satinato nero, è compatto e permette di conservarla in verticale.

Pro. Pratica e facile da utilizzare.

Contro. Le piastre non si smontano per facilitare la pulizia.

Scopri di più su Amazon

Piastra waffle per tutta la famiglia

La colazione è un modo per riunire tutta la famiglia e poter condividere i waffle diventa un buon modo per iniziare la giornata. Grazie a questo apparecchio dotato di quattro piastre è possibile accontentare tutti. Realizzata in piastra fenolica, è resistente alle alte temperature ed è antiscottatura. Il rivestimento antiaderente si riscalda rapidamente e in modo uniforme, bastano 6 minuti e i waffle sono pronti, grazie anche al controllo della temperatura, che permette di scegliere il grado di croccantezza. I piedini antiscivolo e il design compatto fanno della piastra un elettrodomestico sicuro e facile da conservare.

Pro. Piccola e poco ingombrante.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Piasta waffle 6 in 1

Praticità e versatilità sono le caratteristiche principali di questo elettrodomestico, l’apparecchio per waffle è dotato di 6 piastre sostituibili per preparare i sandwich, le bistecche, i waffle, le ciambelline e molto altro ancora, con un semplice click è possibile cambiare la superficie ogni volta che vuoi. Progettato per assicurare la massima sicurezza, la maniglia soft touch limita il rischio di scottature, grazie anche al blocco di sicurezza. Facile da pulire, le piastre rivestite in teflon possono essere lavate in lavastoviglie, infine, con i suoi 750 watt di potenza impiega solo 3-5 minuti per raggiungere la temperatura di cottura e realizzare waffle gustosi.

Pro. Le sei piastre assicurano una cottura uniforme.

Contro. La plastica dell'apparecchio non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon