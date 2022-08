Portapranzo elettrici: come avere cibo caldo e gustoso anche fuori casa

Pranzare tutti i giorni in ufficio, all’università o a scuola può essere costoso se vai sempre al bar oppure ordini il pranzo da asporto, quindi puoi decidere di portarlo direttamente da casa.

Anche se in questo modo mangi cibo sano e gli alimenti che ti piacciono di più, spesso ti limiti a preparare panini o piatti freddi, se durante la pausa pranzo vuoi un piatto di pasta caldo o non vedi l’ora di mangiare un secondo alla giusta temperatura, puoi utilizzare lo scaldavivande elettrico.

Realizzato in materiale termico, mantiene il cibo alla giusta temperatura per ore e se vuoi gustarlo come se fosse preparato al momento, non devi fare altro che collegarlo ad una presa elettrica.

Facile da trasportare grazie all’apposita maniglia o nella borsa termica, in commercio ci sono vari modelli, vediamo quelli che ti accompagneranno a lavoro o all’università.

Scaldavivande con vaschetta estraibile

A lavoro, a scuola o in vacanza, mangiare nel modo corretto è importante soprattutto se segui un regime alimentare rigoroso. Anche se c’è una grande varietà di cibi e ricette per piatti freddi, spesso un buon pasto caldo è importante, questo portapranzo termico garantisce piatti sempre caldi grazie alla pratica vaschetta estraibile in acciaio inossidabile. Il contenitore inox oltre a mantenere in caldo i cibi, assicura il massimo dell’igiene, perché è facile da lavare e avrai un contenitore sempre pulito pronto ad ospitare ogni manicaretto. Dotato di diversi scompartimenti per riporre ogni tipo di alimento, il coperchio con guarnizione evita la dispersione di calore quando il cibo è all’interno. Pratico ed economico ha un consumo di 40 w e un cavo incluso di 80 cm che si adatta ad ogni presa, grazie alle posate incluse, poi, non corri mai il rischio di dimenticare coltello e forchetta.

Pro. La vaschetta estraibile è resistente e di ottima qualità.

Contro. Il cavo si deve staccare e portarlo separatamente.

Scaldavivande con chiusura ermetica

Se hai l’abitudine di consumare il pranzo fuori e non vuoi rinunciare a cibi genuini e preparati in casa, questo scaldavivande è l’ideale. Grazie alla forma rettangolare è facile da portare con te, puoi trasportarlo nella borsa termica, nello zaino o nella shopper, in cui entra comodamente sfruttando la sua forma ergonomica. Il coperchio a chiusura ermetica evita la fuoriuscita dei cibi, se hai paura di sporcarti, i due comodi ganci laterali rendono il coperchio più facile da rimuovere. Dotato di un cavo elettrico staccabile, bastano pochi minuti e il tuo piatto preferito sarà caldo e fragrante sfruttando la ciotola interna smaltata, antiaderente, antigraffio che riscalda gli alimenti in meno di dieci minuti ed è facilissima da pulire.

Pro. Il design capiente e il coperchio ermetico mantengono al sicuro le pietanze.

Contro. Le posate in dotazione sono piccole per alcuni utenti.

Scaldavivande con risparmio energetico

Quando si mangia fuori casa, non sempre si può collegare lo scaldavivande liberamente ad una presa elettrica. Per avere un risultato ottimale senza costi eccessivi in bolletta, questo modello a risparmio energetico è l’ideale. Lo scaldavivande con riscaldamento a bassa potenza, raggiunge fino a 40 watt per un risultato eccellente grazie alla vaschetta in lega di alluminio PTC. Il modello pratico e facile da trasportare è formato da due vaschette, una più grande e una in plastica che è anche estraibile. Grazie al coperchio con guarnizione, potrete portare con voi, zuppe o minestre senza il rischio di fuoriuscite.

Pro. Pratico e leggero, può essere portato comodamente a scuola o in ufficio.

Contro. Per alcuni utenti impiega molto tempo a scaldare.

Scaldavivande con luce di funzionamento

Lo scaldavivande è la soluzione ideale quando sei fuori casa e vuoi pranzare con un buon piatto di pasta caldo, pratico e funzionale permette di riscaldare velocemente gli alimenti e consumarli ancora caldi in un solo contenitore. La vaschetta inox è pensata per portare alla giusta temperatura e in modo impeccabile pasta, riso, minestre e zuppe. Se invece, hai voglia di un secondo o di un contorno, non devi fare altro che usare il piatto trasparente e in un attimo sarai pronto per gustarli dietro la scrivania, grazie all’indicatore luminoso potrai controllare se l’apparecchio è acceso o meno, senza rischiare di rovinare il cibo all’interno. Facile da pulire, grazie alla chiusura ermetica può essere trasportato comodamente senza versare il contenuto e senza lasciare odori nell’ambiente.

Pro. È comodo e pratico da trasportare grazie alla maniglia.

Contro. La vaschetta secondaria è piccola, posta al di sopra della vaschetta di acciaio fatica a riscaldarsi.

Scaldavivande ergonomico

Con le case sempre più piccole, riuscire ad avere tutto ciò che serve sfruttando al meglio lo spazio è fondamentale! Con questo scaldavivande ergonomico, avrai un apparecchio comodo e profondo quando sei fuori casa e un accessorio piccolo e compatto quando sei a casa e non lo usi. Il modello è semplice da far funzionare, scalda i cibi già preparati in pochi minuti e li tiene in caldo per molto tempo grazie al coperchio a tenuta stagna. Il portapranzo ha una comoda vaschetta con tre scomparti, non ti resta che usare le posate in dotazione e gustarti il pranzo dietro il banco di scuola.

Pro. Pratico e compatto occupa poco spazio.

Contro. Per alcuni utenti il coperchio fatica a chiudersi.

Scaldavivande con riscaldamento a vapore

Se sei costretto a mangiare fuori casa, ma sei alla ricerca di un regime alimentare sano ed equilibrato, questo scaldavivande è la soluzione giusta. Il modello permette di riscaldare gli alimenti a vapore per un risultato eccellente, basta aprire la scatola, aggiungere la giusta quantità d’acqua nel vano inferiore e inserire il cestello con il cibo, una volta assicurato il coperchio non ti resta che azionare lo scaldavivande. L’apparecchio realizzato in acciaio inossidabile e in plastica alimentare PP, riduce il peso e lo rende più leggero per il trasporto, infine è facile da pulire, devi solo preparare il tuo piatto preferito.

Pro. I materiali di ottima qualità permetto al cibo di riscaldarsi in pochi minuti.

Contro. Non si spegne da solo una volta raggiunta la temperatura.

Per scaldare il cibo in pochi minuti

Durante la pausa pranzo hai pochi minuti per mangiare e per prenderti del tempo per te, ma grazie alle due potenze dello scaldavivande avrai il pranzo caldo in pochi minuti. Il modello disponibile in bianco e azzurro a contrasto, è pensato per essere utilizzato facilmente in ufficio o in altri contesti come un'escursione, una gita fuori porta o l'università. La vaschetta interna ha 4 scomparti separabili ed è della capacità di 1600 ml, all'interno è possibile inserire 2 vasetti in plastica con coperchio e 2 divisori per formare da 2 a 4 porzioni di cibo così avrai la possibilità di portare diverse pietanze e non rinunciare a un pranzo completo quando sei fuori casa. La forma quadrata è facile da trasportare utilizzando i manici, mentre il cavo può essere nascosto sul fondo del portapranzo e trasportarlo più facilmente.

Pro. Scalda bene e velocemente.

Contro. I divisori non trattengono bene i liquidi.

Compatto e capiente

Se vuoi mangiare fuori casa, ma non hai voglia di avere con te un apparecchio ingombrante, questo modello è perfetto. Lo scaldavivande realizzato in acciaio inossidabile ha un doppio isolamento sottovuoto e nello stesso tempo il fondo antiscivolo resistente alla corrosione. Il pratico tappo a vite può essere usato come una ciotola, mentre il cucchiaio pieghevole in acciaio inossidabile può essere posizionato sopra il contenitore e ridurre al minimo l'ingombro. Dotato di sistema di limitazione della pressione, il coperchio può essere aperto facilmente pur mantenendo il contenuto isolato, mentre l'ampio diametro permette di inserire comodamente il cibo, ma anche di pulirlo in pochi minuti. Disponibile in diversi colori, devi scegliere solo quello che ti piace di più.

Pro. Il modello è poco ingombrante e tiene al caldo il contenuto a lungo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Scaldavivande versatile

Il modello versatile è adatto per la scuola o l'ufficio, ma anche per il viaggio, infatti puoi usarlo sia collegando il cavo da 12V/24V all'auto sia sfruttando il cavo da 220V da inserire in qualunque presa. Il vassoio in acciaio inox suddiviso in tre parti, permette di portare con te dall'antipasto al dolce in un unico contenitore. Efficiente e rapido, potrai gustare il tuo pranzo in pochi minuti e comodamente, grazie alle posate realizzate in acciaio inox, resistenti e facili da pulire anche in lavastoviglie così da avere un apparecchio pronto per essere utilizzato ogni volta che vuoi.

Pro. Lo scaldavivande funziona bene sia in auto sia collegato a una normale presa.

Contro. Il portaposate è un po' piccolo.

Il portapranzo comodo e pratico

Realizzato in acciaio inossidabile e in polipropilene alimentare, questo scaldavivande è in grado di farti gustare un pasto completo anche quando sei fuori casa. La forma compatta consente all'apparecchio di essere trasportato facilmente grazie alla maniglia posta nella parte alta dello scaldavivande o alla borsa inclusa nella confezione. Il modello estremamente versatile, può essere utilizzato non solo per scaldare il cibo, ma anche per cucinarlo perché tra il piatto riscaldante e il contenitore deve essere messo un quantitativo d'acqua. Le due ciotole, il coperchio che può essere utilizzato come piatto e il misurino, permettono di organizzare il cibo in base alle tue necessità.

Pro. È robusto e il riscaldamento con l'acqua assicura una maggiore qualità.

Contro. Per alcuni utenti l'aggiunta di acqua per il riscaldamento è un po' scomoda.

Le caratteristiche dello scaldavivande

Pranzare tutti i giorni fuori casa può diventare un problema sia per il portafogli che per la salute, soprattutto se devi seguire un regime alimentare particolare o hai intolleranze. In questo caso la soluzione migliore è utilizzare uno scaldavivande elettrico che permette in pochi minuti di scaldare il cibo all'interno e avere il pranzo caldo.

In commercio ci sono diverse tipologie di portapranzo elettrici ognuno con le sue caratteristiche:

scaldavivande con resistenza : è semplice da utilizzare, basta collegare l'apparecchio alla presa tramite l'apposito cavo, accendere l'interruttore se non è automatico e attendere che il contenuto arrivi a temperatura. Il tempo dipende molto dalla quantità di cibo e dalla temperatura interna, in genere non impiegano più di 20-25 minuti

: è semplice da utilizzare, basta collegare l'apparecchio alla presa tramite l'apposito cavo, accendere l'interruttore se non è automatico e attendere che il contenuto arrivi a temperatura. Il tempo dipende molto dalla quantità di cibo e dalla temperatura interna, in genere non impiegano più di 20-25 minuti scaldavivande a bagnomaria: rispetto al precedente è meno pratico perché per riscaldare bisogna aggiungere dell'acqua all'interno di un supporto posizionato sotto la ciotola in acciaio. Una volta inserita l'acqua bisogna collegarlo alla presa elettrica e aspettare che l'acqua si riscaldi

Come scegliere lo scaldavivande

Se il design è il primo fattore che spinge alla scelta dello scaldavivande, ci sono altri aspetti che non devono essere sottovalutati come il materiale. Solitamente realizzato in plastica, quello rigido ha all'interno una ciotola in acciaio inox resistente, che mantiene il cibo protetto. Quello morbido, invece, è meno stabile e si adatta alla forma di ciò che viene inserito all'interno e per recuperare spazio può essere appiattito se non è completamente pieno.

Lo scaldavivande per essere efficiente deve avere all'interno una sorta di isolamento che mantiene il cibo alla giusta temperatura in ogni ambiente.

L'apparecchio deve essere portato al lavoro o all'università, quindi deve essere resistente, ma soprattutto antiperdita, per questo meglio scegliere il modello a tenuta stagna o quello a thermos perfetto per contenere all'interno zuppe e vellutate.

Alimentazione

Un altro fattore da prendere in considerazione quando si sceglie il portapranzo è l'alimentazione che può essere: