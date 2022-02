PrettyCare ST100: in prova un aspirapolvere - lavapavimenti a vapore a soli 109 euro

Dopo la recensione della scopa a batteria W300 torniamo ad occuparci di un prodotto di PrettyCare con la prova della ST100. Si tratta di un versatile dispositivo 2 in 1: un aspirapolvere ciclonico ed una scopa a vapore.

Analizziamo, quindi, tutti i dettagli della PrettyCare ST100.

Design e funzioni

La Prettycare ST100 si presenta con una buona qualità costruttiva generale; la gran parte della scopa è in resistente plastica, mentre l’asta è realizzata in alluminio. Non dimentichiamo il cavo di alimentazione con una lunghezza di 8 metri.

Iniziamo l’analisi delle varie parti partendo dall’impugnatura della scopa dotata di una buona ergonomia; scendendo più in basso troviamo un pratico avvolgicavo e i due pulsanti, nella parte centrale della ST100, per la gestione separata delle due funzioni di aspirapolvere e scopa a vapore, utilizzabili anche contemporaneamente.

Proseguiamo con l’ampio serbatoio removibile, da 1,2 litri, per la raccolta di polvere-detriti e acqua sporca. Serbatoio che ospita al suo interno il filtro HEPA ed un secondo filtro in metallo dedicati alle funzioni di aspirapolvere ciclonico. Non dimentichiamo la potenza di aspirazione di 1000 W - 17kPa, mentre la scopa a vapore ha un assorbimento di 600 W.

Terminiamo la nostra analisi con la scopa vera e propria che ospita sul lato sinistro un contenitore removibile, da 310 ml, per l'acqua necessaria alla produzione del vapore.

Proseguiamo con il lato inferiore della scopa che ospita, nella parte frontale, una spazzola fissa morbida e la bocchetta di aspirazione della polvere.

Il resto della superficie è occupato da un elemento in plastica removibile a cui è agganciato un panno in microfibra; panno per il lavaggio dei pavimenti, che viene bagnato dal vapore prodotto dalla scopa.

Infine le dimensioni pari a 113 x 27,8 x 24,6 cm, con un peso di 4,5 Kg e la confezione che include un manuale anche in italiano ed un secondo panno di ricambio.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso. Per un’efficace pulizia del pavimento consigliamo di utilizzare prima solo l’aspirapolvere, rimuovendo la struttura in plastica con il panno in microfibra.

Una volta eliminata la polvere, è possibile utilizzare la scopa a vapore insieme alla modalità di aspirazione; funzione capace di rimuovere la piccola quantità di acqua residua presente dopo il lavaggio a vapore, consentendo una rapida asciugatura del pavimento.

Buone le prestazioni generali con un’elevata potenza di aspirazione della polvere, una rapida produzione di vapore (bastano pochi secondi) ed una buona scorrevolezza del panno.

Un prodotto decisamente versatile, utilizzabile su pavimenti in pietra, grès, marmo, piastrelle parquet/legno, vinile e laminati. Scopa che consente di eliminare rapidamente sporco e batteri con una sola passata di acqua e senza utilizzare detersivi.

Proseguiamo con l’ampio movimento dello snodo della scopa che consente una facile pulizia anche sotto letti, mobili e divani.

Ottima la rimozione della polvere negli angoli grazie alla posizione avanzata della bocchetta di aspirazione. Solo discreta, invece, la pulizia degli angoli con il vapore a causa della posizione arretrata del panno.

Non dimentichiamo la capacità di produzione del vapore, con il serbatoio da 310 ml che consente una pulizia di circa 50 mq.

Passiamo alla manutenzione, con le varie parti della ST100 che possono essere pulite e assemblate con facilità.

Concludiamo con gli aspetti che non ci hanno convinto a partire dall'assenza di un display per il monitoraggio del funzionamento della ST100. Assente anche un avviso di esaurimento dell'acqua per il vapore; è necessario quindi tenere sempre sotto controllo il livello dell’acqua, tramite la finestra laterale della scopa.

Peccato, inoltre, per l’assenza di ugelli per spruzzare vapore e di un rullo rotante per la raccolta della polvere (è presente solo una spazzola fissa con setole morbide nella parte frontale).

Ricordiamo infine la presenza di una sola velocità di aspirazione, abbastanza rumorosa.

Terminiamo la nostra recensione con il prezzo della PrettyCare acquistabile a 159 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 109 euro con uno sconto del 31% (prodotto acquistabile anche a rate e con spedizione rapida per gli utenti Prime)