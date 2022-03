Pulizie di primavera: gli elettrodomestici per una casa splendente

La bella stagione è alle porte, le giornate sono sempre più lunghe, le temperature sono diventate miti ed è arrivato il momento di dedicarsi alle pulizie di primavera.

Solo l’idea di pulire le fughe del pavimento, i vetri e ogni angolo dell’appartamento potrebbe farci desistere dalla voglia di rinfrescare casa dopo il lungo inverno. Basta organizzare un programma e nel giro di pochi giorni avremo una casa in ordine e profumata.

Per rendere tutto ancora più semplice possiamo farci aiutare dagli elettrodomestici che ci faranno risparmiare tantissimo tempo. Vediamo gli apparecchi da avere assolutamente in casa per affrontare le pulizie di primavera con grinta.

Aspirapolvere Hoover H-FREE 100

Quando si parla di pulizie di primavera il migliore alleato è l’aspirapolvere, in pochi secondi sarà in grado di rimuovere la polvere anche negli angoli più difficili da raggiungere. Il modello Hoover con tecnologia ciclonica riesce a separare le particelle di polvere dall’aria garantendo ottimi risultati, perfetta per illuminare anche le zone in ombra, l’aspirapolvere ha una spazzola con luci a Led così da non lasciare neanche un granello di polvere. Pensata per pulire ogni tipo di superficie, l’apparecchio è completato da due accessori: la spazzola a pennello per le superfici delicate e la bocchetta per le fessure. Con il contenitore XL e l’autonomia della batteria fino a 40 minuti possiamo pulire casa in tutta tranquillità senza essere costretti a svuotare il contenitore costantemente o a ricaricare la batteria più volte durante una sessione di pulizia.

Pro. L’aspirapolvere è pratica e maneggevole.

Contro. Non ha la luce a Led quando viene utilizzata in modalità raccogli briciole.

Scopri di più su Amazon

Scopa elettrica Rowenta

La scopa elettrica è ideale per chi vuole una pulizia più agile ed è perfetta per raggiungere ogni angolo senza l’ingombro dei fili tanto che può essere utilizzata anche per pulire le scale. Leggera e facile da utilizzare, il modello Rowenta ha un design leggero e compatto per garantire uno spostamento facile e scorrevole, il modello è arricchito da un sistema ciclonico con testa di aspirazione ad alta efficienza dotata di Led per pulire in ogni angolo della casa. Arricchita da un pulsante per il controllo della potenza a portata di mano, possiamo scegliere la modalità in base al tipo di pavimento. Una volta terminato l’utilizzo possiamo posizionarla nella sua postazione e utilizzarla ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Pro. La scopa è leggera e la luce a Led illumina bene.

Contro. Per alcuni utenti la batteria dura poco.

Scopri di più su Amazon

Scopa a vapore Polti Vaporetto

Per disinfettare e pulire in modo approfondito ogni camera della casa, non c’è niente di meglio del vapore. Per utilizzarlo nelle stanze e avere un ottimo risultato, la scopa a vapore non solo permetterà di igienizzare le superfici senza utilizzare i detergenti, ma è possibile farlo in pochi minuti. Il modello della Polti riesce ad eliminare fino al 99,9% di virus, germi e batteri. Semplice da utilizzare, ha un riscaldamento rapido, bastano 15 secondi e una volta che la spia è accesa possiamo iniziare le pulizie. Il modello con una potenza da 1500 W ha la regolazione del vapore e un filtro anticalcare adatto per l’acqua del rubinetto. Completato da 11 accessori con questa scopa a vapore possiamo pulire fino a 15 superfici diverse.

Pro. Semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti rimangono gli aloni sul pavimento.

Scopri di più su Amazon

Spazzola elettrica

Avere le superfici splendenti è il desiderio di tutti noi e per farlo facilmente, la spazzola elettrica permette di pulire e rimuovere anche le macchie più ostili da ogni tipo di superficie in modo semplice ed efficace grazie alla velocità di 300 giri al minuto. Dotata di tre spazzole adatte per ogni tipo di sporco, le setole riescono a entrare nelle fessure per eliminare definitivamente lo sporco accumulato, inoltre, lo stelo si allunga per arrivare anche nei punti più alti.

Pro. La spazzola è versatile.

Contro. Per alcuni utenti non ha una grande autonomia.

Scopri di più su Amazon

Pulisci vetro elettrico Vileda

Riuscire ad avere vetri puliti e senza aloni, può essere difficile, ma con il pulisci vetro elettrico Vileda è possibile rimuovere lo sporco dopo una semplice passata, adatto per pulire anche specchi e superfici lisce può essere utilizzato sia su piani verticali che orizzontali. Leggero e maneggevole, è facile da usare grazie alla presa ergonomica e al collo flessibile per avere risultati ottimali anche su bordi e angoli, inoltre, i 12 canali di aspirazione distribuiti omogeneamente evitano dispersioni e migliorano l’efficienza.

Pro. Leggero e facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il serbatoio è piccolo.

Scopri di più su Amazon

Pulisci materasso elettrico Hoover

Letti, poltrone e divani, nel corso dell’inverno si accumula polvere e sporco e per pulire efficacemente ogni superficie si può utilizzare il pulisci materasso elettrico Hoover. In pochi minuti rimuove allergeni e acari da tutti gli imbottiti grazie alle 3 modalità: aspirazione, roll & beat e lampada UV, quest’ultima è stata progettata per uccidere fino al 99,9% dei batteri e prevenirne la ricomparsa. Ottimo per chi ha animali in casa, l’apparecchio con la turbospazzola rimuove i peli da tutti gli imbottiti.

Pro. Elimina efficacemente germi e batteri.

Contro. Per alcuni utenti l’apparecchio è un po’ pesante.

Scopri di più su Amazon