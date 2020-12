Asciugatrice Hisense: in prova un modello da 9 KG dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

L’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più diffuso nelle nostre case. Un prodotto davvero utile in particolare durante la stagione invernale o quando si ha una casa senza balconi.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello di Hisense DHGA901NL, un’asciugatrice da 9 Kg appena arrivata sul mercato, dalle complete caratteristiche e appartenente alla gamma Advanced. Linea di prodotti che include anche due modelli di lavatrici (WFGA80141VM e WFGA90141VM) con capacità da 8 e 9 Kg. Lavatrici che possono contare su un’ampia bocca di carico, sul motore Inverter e sulla tecnologia Steam Mix, che grazie all’uso del vapore rende i capi più morbidi, li sanifica e rimuove gli odori.

Ricordiamo anche la gamma Essential di Hisense che si compone di 5 lavatrici e un modello di asciugatrice; lavatrici da 7, 8 e 9 Kg, con due modelli slim (WFGE70141VM/S e WFGE80141VM/S) con profondità di 46,5 cm e l’asciugatrice DHGE901 da 9 Kg.

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche della DHGA901NL.

Asciugatrice Hisense: analisi delle caratteristiche

L’asciugatrice DHGA901NL è un modello da 9 Kg, con classe energetica A++, a pompa di calore a condensazione (classe di efficienza A).

Asciugatrice dotata, infatti, di un serbatoio per la raccolta dell'acqua di condensa, posizionato sul lato sinistro dell'unità. In alternativa si può evitare di dover svuotare il cassettino dell’acqua collegando l’apposito tubo al sistema di scarico della nostra abitazione.

Proseguiamo l'analisi delle caratteristiche tecniche con il flusso aria Twin Flow: un sistema brevettato di spinta dell’aria calda all’interno del cestello bidirezionale. Il sistema permette di direzionare l’aria in base alla rotazione del cesto, riducendo i tempi e i consumi e garantendo anche un’asciugatura omogenea.

Asciugatrice dotata anche della tecnologia Ion Refresh in grado di rigenerare i vestiti grazie all’azione degli ioni negativi. L’azione degli ioni caricati negativamente, immessi nel cestello, agisce sui cattivi odori del bucato in soli 30 minuti. Inoltre abbatte la carica elettrostatica evitando che peli e lanuggine si attacchino agli indumenti. Infine l’effetto Anti-piega: l’azione degli ioni aiuta a rilassare le fibre lasciando i capi morbidi.

Passiamo al cestello Wave Plus da 120 litri (dotato di illuminazione interna a Led) studiato per movimentare i capi durante il processo di asciugatura con la massima delicatezza, in modo da massimizzare le performance di asciugatura minimizzando le pieghe. Ricordiamo anche il sensore di asciugatura integrato che analizza i capi, ottimizzando i tempi di funzionamento della DHGA901NL.

Davvero pratico, inoltre, il Filtro Easy Clean; esclusivo filtro presente sull'oblò dell’asciugatrice, facilissimo da pulire. Unito al secondo filtro, posto a monte del condensatore, garantisce che lanugine e impurità non arrivino al condensatore riducendo le prestazioni e causando problemi di funzionamento.

Non dimentichiamo, inoltre, l'ampia bocca di carico. Grazie al posizionamento del filtro sull'oblò dell’asciugatrice, la bocca di carico è circolare e completamente sfruttabile. Questa caratteristica aiuta le operazioni di carico e scarico in particolare degli indumenti più voluminosi come lenzuola e piumoni.

Infine citiamo anche il Child Lock: con la pressione di una combinazione di tasti e grazie alla serratura elettromagnetica è possibile bloccare l’apertura della porta ed evitare che i bambini aprano l'asciugatrice per giocare.

Concludiamo con i consumi energetici e la durata dei programmi:

-Totale annuo pari a 259,2 kWh.

-Programma cotone standard: 2.17 kWh - 225 minuti (carico 9 kg), 1.18 KWh - 127 min (4,5 Kg).

Infine le dimensioni pari a 60 x 85 x 62,5 cm, con un peso di 56 KG e il livello massimo del rumore di 65 dB(A).

Asciugatrice Hisense: 14 programmi per tutte le esigenze

L'asciugatrice Hisense DHGA901NL è dotata di 14 versatili programmi di vario genere. Analizziamoli nel dettaglio partendo dai Cotoni con tre diverse soluzioni: Armadio (carico massimo 8/9 Kg), per il bucato non delicato e spesso che dopo l'asciugatura è pronto per essere riposto nell'armadio; Standard (8/9 Kg) per il cotone non delicato e dello stesso spessore, e Stiro (8/9 Kg), cotone non delicato adatto per essere stirato.

Passiamo ai Misti-sintetici, con due diversi programmi per la biancheria delicata di fibre sintetiche e di cotone: Armadio e Stiro (entrambi da 3,5 Kg). Troviamo poi il programma Lana e seta (2 Kg), Delicati, per biancheria molto delicata in fibre sintetiche (1 Kg), e Camicie (2 Kg). Non manca il programma Piumini (1,5 Kg e utile anche per cuscini, giacconi, ecc), ed il Refresh ioni per rinfrescare e dare aria al bucato (2 Kg, riscaldatore spento).

Ricordiamo anche i programmi a tempo da 30, 60 e 90 minuti (4 Kg) per la biancheria non delicata, dove l'umidità residua non viene rilevata automaticamente dall'asciugatrice. Concludiamo con il programma Lenzuola (5 Kg).

L'asciugatrice Hisense DHGA901NL è anche dotata di interessanti funzioni supplementari. Partiamo dall’opzione Extra Dry che aumenta il livello finale ed il tempo di asciugatura, con tre livelli selezionabili dall’utente. Non manca, inoltre, l'opzione per il mezzo carico (Half Load), la partenza ritardata e la possibilità di salvare le impostazioni personali. Infine citiamo la modalità Antipiega che ruota il cestello dopo la fine dell'asciugatura, da una a 3 ore.

Terminiamo con l'analisi dei vari comandi. Tutti i programmi dell’asciugatrice possono essere facilmente selezionati tramite una generosa manopola, mentre le funzioni secondarie come l’Extra Dry sono attivabili tramite precisi comandi touch. Inoltre troviamo grandi pulsanti fisici per l’alimentazione e l’attivazione/pausa dell'asciugatrice, con vari avvisi sonori che indicano lo stato di funzionamento dell'unità. Ben visibili, infine, il display LCD e le spie dedicate allo svuotamento del serbatoio dell'acqua e alla pulizia del filtro.

Asciugatrice Hisense: esperienza d’uso e prezzo

Terminiamo la recensione della DHGA901NL con l’esperienza d’uso. Il nostro giudizio su questa asciugatrice è decisamente positivo: un prodotto dalle elevate prestazioni, con gli abiti che risultano sempre ben asciutti, morbidi e poco spiegazzati.

Analoga valutazione sui tempi di asciugatura che vanno dai 225 minuti per i capi in cotone, ai 65 minuti per il Misto/Sintetico (carico massimo consentito, dati dichiarati dall'azienda); valori in linea con quelli delle nostre prove.

Un’asciugatrice da 9 Kg, adatta anche a famiglie numerose, che ospita le più recenti tecnologie del settore. Un modello dotato di numerosi programmi, tutti molto validi e utilizzabili con ogni genere di tessuto, selezionabili tramite un chiaro pannello comandi.

Citiamo, in particolare, l’opzione Mezzo carico, il programma rapido da 30 minuti, “Camicie” che evita lo stropicciamento del bucato e il Refresh ioni adatto per rinfrescare e dare aria ai vari capi.

Non dimentichiamo l’ampio oblò, con una comoda illuminazione interna del cestello, le facili operazioni di pulizia dei filtri e l'ottima qualità costruttiva di tutte le varie parti dell’asciugatrice.

Infine ricordiamo l'ampio serbatoio dell'acqua, la ridotta rumorosità e la classe di efficienza di condensazione A.

Concludiamo con l'ottimo rapporto qualità-prezzo. L'asciugatrice Hisense DHGA901NL può essere acquistata ad un prezzo di listino di 649 euro.

