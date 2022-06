Tineco Pure One S11: la scopa elettrica versatile e adatta ad ogni superficie

La scopa elettrica è entrata ormai a far parte delle nostre case perché permette di avere l’appartamento sempre pulito anche se abbiamo poco tempo.

Tra i modelli che riescono ad unire design, efficienza e praticità c’è senza dubbio Tineco Pure One S11 aspirapolvere di fascia medio alta in grado di fornire ottime prestazioni. L’abbiamo provata per voi! Analizziamo tutte le caratteristiche della scopa elettrica.

Design e accessori

Partiamo da design! Tineco Pure One S11 si presenta con un stile essenziale e minimal, infatti, l’azienda cinese ha deciso di puntare sui toni dell’azzurro abbinati al bianco e a elementi trasparenti. I componenti realizzati in plastica resistente, non solo durano nel tempo, ma rendono l’apparecchio leggero e maneggevole.

La parte superiore del blocco motore ha un display a Led che oltre a essere bello esteticamente ci consente di avere sempre sotto controllo le informazioni relative all’aspirapolvere attraverso un sistema basato sui colori. Il rosso segnala eventuali blocchi della spazzola, del filtro o del cestino, ma anche il contenitore non installato correttamente, mentre l’azzurro indica che l’apparecchio non ha problemi. Infine, il display ci permette di visualizzare il segnale di connessione Wifi.

Tra le caratteristiche più apprezzate della scopa elettrica c’è il serbatoio trasparente così da avere sempre sotto controllo il livello dello sporco al suo interno. La capienza di 0.6 litri, poi, consente di utilizzare l’aspirapolvere più volte prima di doverlo svuotare.

Per quanto riguarda gli accessori la scopa elettrica fornisce 2 spazzole. La principale è quella dotata di luci a Led che offre una buona visibilità mentre puliamo e rimuovere così lo sporco a fondo. Altro accessorio molto efficace è la mini spazzola da agganciare direttamente al corpo motore per pulire agevolmente divani, poltrone e tende.

Nella confezione, poi, possiamo trovare anche 2 bocchette, la prima pensata per raggiungere gli spazi più scomodi come gli angoli e la seconda 2 in 1 dotata di una scopetta per rimuovere lo sporco dai mobili. Questa parte può essere sganciata e utilizzare l’accessorio come una semplice bocchetta per rimuovere la polvere dal battiscopa o dal tavolo.

Uno degli accessori che fa la differenza (e che non si vede spesso nel kit di una scopa elettrica), è lo strumento per la pulizia del prefiltro. Il suo utilizzo è molto semplice! Dobbiamo inserire il prefiltro all’interno dell’accessorio, accendere l’aspirapolvere e in pochi secondi lo sporco verrà rimosso.

Infine, nella confezione possiamo trovare anche la base di ricarica, realizzata in plastica, da fissare al muro e che funge anche da supporto a parete per la scopa elettrica.

Potenza, aspirazione e filtri

Il motore da 450 Watt assicura una potenza d’aspirazione adatta ad ogni superficie. La vera forza del modello sta nella spazzola a Led dotata del sensore Smart iLoop Technology, questa tecnologia analizza la superficie da pulire e il livello di sporco e adatta di conseguenza la potenza dell’aspirapolvere in base alla polvere o ai residui per avere un risparmio energetico.

La S11 è l’alleato indispensabile per chi ha poco tempo perché il display segnala con un cerchio rosso quando la spazzola incontra detriti, mentre con quello azzurro quando sono stati rimossi del tutto, in questo modo realizziamo una pulizia mirata e siamo sicuri di aver pulito tutto.

L’impugnatura merita un’attenzione speciale: ergonomica e dotata di copertura gommata, il tasto d’accensione è facile da utilizzare. Proprio questo pulsante ha un sistema di blocco da azionare durante lunghe sessioni di pulizia in modo da non doverlo premere costantemente.

Un altro aspetto che caratterizza la Tineco Pure One S11 è il sistema di aspirazione basato su tre filtri:

Prefiltro a rete metallica facile da pulite con un panno umido

facile da pulite con un panno umido Prefiltro in tessuto che può essere pulito con l’accessorio specifico e se particolarmente sporco possiamo anche lavarlo

che può essere pulito con l’accessorio specifico e se particolarmente sporco possiamo anche lavarlo Filtro post-motore HEPA può essere lavato in acqua e ha un sistema a quattro stadi con maglia fitta per eliminare particelle fino a 0,3 micron

App e connettività

La scopa elettrica Tineco Pure One S11 è dotata di un’app dedicata la cui configurazione è semplice e veloce, basta scannerizzare il codice presente sul corpo motore all’altezza del contenitore della polvere e in pochi secondi lo smartphone e l’elettrodomestico saranno connessi.

Attraverso l’app avremo sotto controllo alcuni aspetti dell’aspirapolvere come il livello della batteria residua, il tempo di utilizzo, la quantità della polvere aspirata, il promemoria sullo stato del filtro e la sua sostituzione.

Se da una parte l’app si presenta intuitiva, facile da gestire e in grado di darci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, dall’altra parte la funzione che consente di regolare la potenza d’aspirazione direttamente dallo smartphone risulta poco efficace soprattutto perché la scopa elettrica è dotata della tecnologia Smart iLoop Technology in grado di scegliere la potenza in base alle necessità.

Batteria

La Tineco Pure One S11 ha una batteria ricaricabile da 2500 mAh agli ioni di litio. L’ampia autonomia, circa 40 minuti in modalità automatica e circa 10 in modalità Max rientrano nella norma e consentono di pulire efficacemente un appartamento più volte con una sola ricarica.

L’unica pecca è il sistema di ricarica, la scopa elettrica può essere caricata solo se collegata al supporto da parete, un limite perché costringe o a posizionare l'apparecchio nel supporto oppure a rimuovere la batteria dall'unità portatile e collocarla nel supporto per caricarla.

Conclusioni

La scopa elettrica è un apparecchio pratico e potente dotato di un motore in grado di rimuovere anche lo sporco più resistente, supportato da un sistema di filtraggio perfetto per chi soffre di allergie.

Il modello estremamente silenzioso, non raggiunge i 72 dB in modalità Max quindi consente di utilizzarla ad ogni ora del giorno senza disturbare i vicini.

Altro punto di forza è il display che fornisce tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno con un solo colpo d’occhio. Se questo non ci sembra abbastanza, a rendere ancora più semplice la gestione dell’aspirapolvere c’è anche l’app dedicata per monitorare l’andamento della scopa elettrica direttamente dallo smartphone.