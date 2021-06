Recensione Ultenic U11: potente aspirapolvere senza fili in offerta oggi a 159 euro

Dopo la recensione del robot aspirapolvere T10, torniamo ad occuparci di Ultenic con la prova della scopa elettrica senza fili U11.

Aspirapolvere potente e versatile adatto non solo alla pulizia di pavimenti e tappeti, ma anche di materassi, tappezzeria auto e altre superfici, grazie ai vari accessori in dotazione.

Aspirapolvere senza fili in offerta solo oggi a 159 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Ultenic U11.

Ultenic U11: design e caratteristiche tecniche

L’Ultenic U11 si presenta con un design moderno e curato. Una scopa elettrica dotata di motore da 260W, con un potere aspirante di 25.000 Pa. Ricordiamo, inoltre, il sistema di filtrazione a 4 fasi (cattura il 99% degli allergeni) ed il serbatoio rimovibile dello sporco da 0,65 litri. Serbatoio che ospita anche un filtro in metallo e il filtro principale HEPA (entrambi lavabili in acqua).

Una scopa elettrica ciclonica alimentata da una batteria al litio (8 unità da 2.000 mAh) removibile per una più semplice ricarica.

Ultenic U11 è realizzata in plastica, con impugnatura a pistola e tasto di accensione e spegnimento a grilletto.

Nella parte posteriore troviamo, inoltre, un ampio display in grado di mostrare chiaramente informazioni relative alla carica residua della batteria, la modalità di aspirazione impostata ed eventuali codici errore. Display dotato di un singolo pulsante touch che consente di variare l’intensità dell’aspirazione con 3 opzioni disponibili (Eco, Auto e Max).

La modalità “Auto" regola l'aspirazione in base al tipo di pavimento, con la funzione Ultra Carpet Boost che incrementa automaticamente la potenza aspirante sui tappeti per una facile rimozione di polvere e detriti.

Ultenic U11: accessori in dotazione

Ultenic U11 è una versatile scopa elettrica accompagnata da vari accessori; partiamo dal tubo di alluminio che può essere collegato alla scopa principale dotata di motore elettrico e di 4 utili Led per illuminare aree buie come sotto il divano o sotto il letto. Scopa principale con rullo rimovibile dotato di setole morbide e dure, ma privo di elementi in gomma. Accessorio per la pulizia di pavimenti duri, piastrelle, parquet e tappeti a pelo corto.

Nella confezione è, inoltre, presente una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco, polvere e acari da materassi e divani.

Proseguiamo con le due bocchette: la prima più stretta è utile, ad esempio, per fessure o angoli delle finestre. Passiamo poi alla spazzola rotonda con setole, ideale per armadi, davanzali, tavoli, ecc.

Nella confezione troviamo, inoltre, una pratica base di ricarica in plastica e alluminio che consente di ospitare i vari accessori e mantenere la scopa in verticale senza utilizzare un supporto da muro.

Peccato per la mancanza di un tubo flessibile che avrebbe reso ancora più versatile questa scopa elettrica.

Non dimentichiamo, infine, il manuale d’uso in italiano.

Ultenic U11: esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all’esperienza d’uso della Ultenic U11: una scopa elettrica potente e dalla buona qualità costruttiva.

Scopa bilanciata e con una buona ergonomia nonostante il peso di 2,6 Kg.

Aspirapolvere inoltre dal rumore abbastanza contenuto e mai fastidioso, che vanta anche una semplice manutenzione. Partiamo dal serbatoio dello sporco dalle buone dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore. Serbatoio e accessori che possono essere facilmente rimossi e puliti.

Non dimentichiamo l'autonomia pari a circa 50 minuti utilizzando la Ultenic U11 alla minima potenza. Autonomia che si riduce a circa 10 minuti con l’impostazione massima. Batteria che può essere ricaricata in circa 2,5 ore.

Ultenic U11 è acquistabile solo oggi su Amazon al prezzo di 159 euro, grazie ad uno sconto del 26% e ad un coupon di 40 euro.

Scopri di più su Amazon.it (acquistabile anche a rate)