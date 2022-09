Recensione Bissell CrossWave X7 Cordless Pet Pro: lavapavimenti a batteria per gli amanti degli animali

Dopo la prova del purificatore air320, torniamo oggi ad occuparci di Bissell con la prova della CrossWave X7 Cordless Pet Pro. Si tratta di una lavapavimenti a batteria destinata in particolare ai possessori di animali domestici, utilizzabile anche come aspirapolvere.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Bissell CrossWave X7 Cordless Pet Pro.

Design e caratteristiche

La X7 si presenta con un design curato e moderno. Partiamo dall’alto dove troviamo un’ampia impugnatura che ospita il comando di accensione e il selettore per le varie modalità disponibili che analizzeremo più avanti. Nella parte inferiore dell’impugnatura è presente un grilletto che consente di erogare l’acqua sul rullo rotante, durante il lavaggio dei pavimenti.

Scendiamo più in basso dove troviamo una solida asta in metallo, con il corpo principale, realizzato in plastica. Zona centrale che ospita nel frontale i vari led dedicati al monitoraggio della batteria e alle modalità di funzionamento della X7: lavaggio pavimenti duri, modalità pulizia tappeti a pelo corto e funzione Turbo Pet che incrementa aspirazione e rotazione della spazzola. X7 che può anche essere utilizzata saltuariamente come semplice aspirapolvere. Non dimentichiamo il pulsante per l’avvio della funzione autopulente che utilizza la base di ricarica come una vaschetta per la pulizia del rullo. Infine ricordiamo le spie che indicano la mancanza d’acqua nel serbatoio dell’acqua pulita e il riempimento del contenitore dello sporco.

La X7 ospita, infatti, un serbatoio posteriore da 600 ml per acqua pulita e detergente e all’anteriore un contenitore da 385 ml, con filtro integrato, che raccoglie la polvere e l’acqua sporca aspirata.

Proseguiamo con il rullo rotante, alla base, che consente la pulizia dei pavimenti. Spazzola rimovibile, morbida e con alcune setole più dure. Base che integra anche un’utile striscia led, che facilita le operazioni di pulizia nelle zone poco illuminate della nostra abitazione, e due ruote con protezione in gomma che facilitano lo spostamento della lavapavimenti.

Infine le caratteristiche tecniche della X7 dotata di un motore da 61 Airwatts e 45.000 giri/min, alimentato da una batteria al litio da 25 V, purtroppo non rimovibile.

Non dimentichiamo la confezione che include, oltre alla base di ricarica, anche un rullo ed un filtro di ricambio, una spazzola per la pulizia dei componenti, un piccolo manuale ed un detergente multi-superficie da 1.000 ml.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

La X7 adotta la classica modalità di funzionamento delle tradizionali lavapavimenti: tramite il grilletto sull’impugnatura si controlla l’erogazione dell’acqua pulita sul rullo rotante che lava i pavimenti. L’acqua sporca viene poi aspirata ed inviata all’apposito serbatoio.

Passiamo ora all’analisi delle prestazioni della Bissell CrossWave X7 Cordless Pet Pro. Un prodotto ben costruito, adatto alla pulizia di qualsiasi tipo di pavimento (moquette e tappeti, pavimenti duri, piastrelle, pavimenti in legno, ecc). Iniziamo dal motore dalla buona potenza. Analoga valutazione per le performance generali con un efficace sistema di aspirazione dell'acqua che consente una rapida asciugatura senza aloni o macchie. Peccato per l’assenza di funzioni avanzate per il controllo automatico dell'erogazione dell'acqua e della rotazione del rullo. Utile la funzione di semplice aspirapolvere, con l’apparecchio in grado di raccogliere facilmente i peli degli animali domestici e i residui secchi dai pavimenti duri.

Non molto elevato l'angolo di piega; caratteristica che rende difficile la completa pulizia sotto letti e divani. Inoltre la forma della base non consente di pulire angoli stretti e raggiungere facilmente i bordi del battiscopa. Discreta l’ergonomia, nonostante il peso elevato di 4,5 Kg, con comandi facilmente raggiungibili. Non dimentichiamo il rumore un po’ elevato e l’utile sistema di autopulizia, con tutte le parti facilmente smontabili e lavabili. Passiamo all’autonomia con la batteria in grado di alimentare la scopa per circa 30 minuti, coprendo una superficie di circa 100 mq. Batteria ricaricabile in 4 ore.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo della Bissell CrossWave X7 Cordless Pet Pro che può essere acquistata a 579 euro.

Scopri i prodotti Bissell su Amazon.it