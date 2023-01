Recensione BLACK+DECKER kitchen wand: nuovo frullatore a immersione cordless multifunzione

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle ultime novità di BLACK+DECKER e dopo la recensione degli elettroutensili reviva, proviamo oggi il frullatore a immersione, ricaricabile, kitchen wand.

Nuovo minipimer di BLACK+DECKER accompagnato, inoltre, da un assortimento completo di accessori, dall’apribottiglie al montalatte.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo BLACK+DECKER kitchen wand.

Design e caratteristiche tecniche

Kitchen wand è un minipimer robusto e ben costruito realizzato con il corpo motore in plastica nella colorazione titanium e dettagli golden rose, al quale seguiranno le versioni midnight black e passion red.

Nella parte superiore troviamo i tre led per il monitoraggio della batteria integrata agli ioni di litio da 7.2 V / 14,4 Wh. Accumulatore ricaricabile in circa 5 ore tramite la basetta in dotazione o direttamente utilizzando lo spinotto magnetico.

Sempre nella parte superiore troviamo il selettore rotante per le 5 velocità disponibili, mentre sui lati sono presenti il pulsante di sicurezza/sblocco e quello di accensione.

Minipimer con generose dimensioni, pari a ‎40,5 x 5,5 cm ed un peso di 750 gr circa completo di accessorio principale.

Semplice e solido il sistema di aggancio degli accessori, da avvitare al corpo motore dalla potenza non dichiarata.

Accessori

La versione più completa del BLACK+DECKER kitchen wand è accompagnata da un bicchiere graduato da 700 ml, con coperchio, e dai seguenti accessori.

Piede in acciaio inox: accessorio dotato di 4 punte in acciaio inossidabile, due grandi e due piccole, per miscelare e sminuzzare gli alimenti. E’ resistente alle temperature elevate ed è fornito di un sistema per proteggere il fondo delle pentole antiaderenti.

Frusta: ideale per sbattere le uova, il latte, la panna e molto altro. Il suo design con gambo lungo semplifica la lavorazione degli ingredienti corposi e voluminosi.

Apriscatole: rende semplice e sicura l’apertura delle lattine (pelati, legumi, ecc..) perché riduce al minimo la formazione di bordi taglienti. La leva dell'apriscatole tiene il coperchio in modo da poterlo far cadere facilmente nel cestino senza toccarlo.

Montalatte: questo accessorio crea in pochi secondi una morbida schiuma per un cappuccino come al bar, per una cioccolata o per spume. Può anche essere usato per mescolare frullati proteici o bevande in polvere e anche per aerare il vino.

Macinaspezie: comodo per macinare le spezie e il sale grosso direttamente nel piatto o all’interno dei due scomparti per due spezie diverse, ognuno con densità di macinatura regolabile.

Apribottiglie: permette di estrarre in modo facile e sicuro i tappi, di sughero o sintetici, dalle bottiglie. Inoltre, è presente una taglierina integrata per rimuovere i sigilli delle bottiglie.

Esperienza d’uso e prezzi

Da BLACK+DECKER arriva un versatile minipimer progettato per semplificare la preparazione di un’ampia varietà di alimenti, ingredienti e bevande.

Con kitchen wand puoi tritare, passare, emulsionare, miscelare gli alimenti e molto altro ancora grazie all’assortimento completo di accessori. Il suo funzionamento senza filo permette di muoversi liberamente in cucina, con la batteria ricaricabile integrata che consente un’autonomia non molto elevata, con 15-20 minuti circa di utilizzo.

Ottimi i materiali, resistenti e di qualità. Ricordiamo, in particolare, il frullatore in acciaio inox adatto anche per i liquidi caldi, con lame inclinate a diverse angolazioni. Frullatore con design classico a campana, dotato di aperture laterali per favorire il flusso continuo degli alimenti.

Analoga valutazione per il motore, dall'elevata potenza, e per gli accessori, ben costruiti e facili da installare ed utilizzare. Accessori lavabili in lavastoviglie. Peccato per l’assenza di un contenitore tritatutto, utile, ad esempio, per verdure, cioccolato o frutta secca.

Discreta l’ergonomia; troviamo, infatti, un’ampia impugnatura liscia priva di rivestimento antiscivolo, con il corpo motore dal peso e dalle dimensioni un po’ elevati. Ricordiamo, inoltre, i tasti ampi e facili da premere. Peccato per la lenta ricarica (5 ore) della batteria.

Infine il prezzo del BLACK+DECKER kitchen wand, con 6 accessori, acquistabile a 189,90 euro. Ricordiamo anche il kit con 2 accessori a 119,90 euro (montalatte e frusta) ed il modello base a 99 euro.

