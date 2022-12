Recensione BLACK+DECKER reviva: la prima gamma di elettroutensili realizzati con materiale riciclato

Da BLACK+DECKER arriva una nuova gamma di elettroutensili per il fai-da-te prodotti con il 50% di materiale riciclato. Ogni utensile reviva è costruito con una resistente scocca in Tritan Renew: un materiale riciclato al 50% e certificato, ottenuto grazie all?impiego di bottiglie di plastica monouso. Questi prodotti sono, inoltre, commercializzati con una confezione riciclata al 100%, riciclabile e con funzione di custodia.

La gamma reviva è composta dai seguenti prodotti: trapano avvitatore, levigatrice, seghetto alternativo, avvitatore, utensile multifunzione, trapano avvitatore a percussione, aspiratutto manuale e cassetta portautensili.

Oggetto oggi della nostra prova sono: il trapano avvitatore, il seghetto alternativo e l?aspiratutto.

Trapano avvitatore reviva

Iniziamo la nostra rassegna dal trapano avvitatore reviva 12V (modello REVDD12C) cordless, con una scocca che contiene l'equivalente di 8 bottiglie d'acqua di plastica monouso da 0,5 litri. E? dotato di una frizione a 11 posizioni, con velocità senza carico di 550 RPM e 26 Nm di coppia. Non dimentichiamo la batteria agli ioni di litio da 12V-1.5Ah e le dimensioni compatte, con un peso di soli 0,88 kg. Non manca, ovviamente, un grilletto a velocità variabile e un interruttore per il controllo del senso di rotazione, con funzione di blocco di sicurezza.

Un mandrino da 10 mm senza chiave permette di cambiare le punte in modo rapido, mentre l'indicatore LED integrato segnala quando la batteria è completamente carica. Tra le varie caratteristiche tecniche ricordiamo anche la massima capacità di perforazione di 10 mm per il metallo e di 25 mm per il legno.



Prodotto versatile e dalla discreta potenza, con impugnatura sottile ed ergonomica. Trapano ben costruito e di facile utilizzo. Buone, inoltre, le performance della batteria, purtroppo non rimovibile e ricaricabile in 4 ore circa. Peccato per la mancanza di una luce Led utile per illuminare l'area di lavoro.

Seghetto alternativo reviva

Il seghetto alternativo reviva (modello REVJ12C) è realizzato con materiali riciclati e contiene l'equivalente di 18 bottiglie d'acqua di plastica monouso da 0,5 litri. Leggero e compatto, questo versatile seghetto alternativo a batteria è in grado di fornire 2.800 corse al minuto e consente tagli precisi e senza sforzo intorno a profili, curve e angoli in legno, metallo e plastica. Ricordiamo, inoltre, il grilletto a velocità variabile, la sottile impugnatura ergonomica e il peso ridotto di 1,1 kg. Non manca un grilletto di sicurezza integrato, mentre la protezione della lama in filo metallico assicura una buona visibilità del pezzo da tagliare. Tra le varie caratteristiche tecniche ricordiamo anche la massima capacità di taglio di 5 mm per acciaio, di 17 mm per l?alluminio e di 52 mm per il legno, con una lunghezza del tratto di 16 mm.

Proseguiamo con la batteria integrata agli ioni di litio da 12V-1.5Ah fornita di un indicatore LED che avvisa quando la batteria richiede una carica. Questo seghetto alternativo include anche una base in metallo (scarpa) e un cambio rapido e semplice della lama, senza attrezzi.



Seghetto alternativo comodo da utilizzare grazie all'impugnatura ergonomica, dalla discreta potenza e dalla buona qualità costruttiva. Nella confezione, oltre al caricatore proprietario, troviamo anche una singola lama per legno.

Aspiratutto reviva

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovo aspiratutto manuale reviva (modello REVHV8J40) realizzato con l'equivalente di 18 bottiglie d'acqua di plastica monouso da 0,5 litri. Prodotto dal design sottile ed ergonomico, dotato anche di una spazzola ribaltabile. Aspirapolvere che dovrebbe anche essere dotato di un accessorio con bocchetta a lancia non presente sull?unità in prova. Prodotto dotato di serbatoio semitrasparente con filtro rimovibile ed equipaggiato con un motore a singola velocità, da 19 airwatt.

Non dimentichiamo la batteria da 8V-2Ah, non rimovibile, ricaricabile tramite alimentatore proprietario in 5 ore ed in grado di fornire un?autonomia di circa 10 minuti. Aspirapolvere con dimensioni pari a 43,18 x 8 x 17,5 cm, con un peso di 992 grammi.

Buona la potenza di aspirazione che però si riduce quando si utilizza la spazzola. Non semplicissimo lo svuotamento della polvere che richiede la rimozione del filtro dal piccolo serbatoio dello sporco. Peccato per l?assenza del supporto a parete.

Prezzi

Di seguito i prezzi di listino dei nuovi elettroutensili BLACK+DECKER reviva:

Trapano avvitatore: 69,95 euro

Seghetto alternativo: 79,95 euro

Aspiratutto: 69,95 euro