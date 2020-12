Recensione estrattore di succo Panasonic: facile da usare e dalle elevate prestazioni

Gli estrattori di succo sono piccoli elettrodomestici sempre più apprezzati dal mercato. Estrazione a freddo, senza lame, che consente di ottenere un salutare succo ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Tecnica di estrazione del succo lenta e senza calore, dove la frutta e la verdura vengono frantumate e pressate da una vite rotante centrale di spremitura e poi filtrate. Sistema che consente anche di ottenere ottimi sorbetti e creme fredde.

Oggetto oggi della nostra recensione è l'estrattore di succo Panasonic MJ-L501: un completo modello dalle interessanti prestazioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Panasonic MJ-L501.

Panasonic MJ-L501: design, confezione e caratteristiche

Il Panasonic MJ-L501 si presenta con forme slanciate e curate, con due colorazioni disponibili (nero o bianco), dimensioni pari a 18,5 x 17,6 x 42,7 cm (L x P x A) e peso di 4 Kg.

Passiamo ai vari materiali partendo dal corpo centrale rivestito in plastica opaca, con i comandi posti sul retro. Proseguiamo con la coclea (sistema di estrazione) ed il filtro in metallo e plastica. Non dimentichiamo poi le due caraffe fornite in dotazione realizzate in tritan from Eastman, materiale simile al vetro, BPA-free. Caraffe da un litro, con quella per la raccolta del succo graduata fino a 400 ml.

Nella confezione troviamo, inoltre, l’utile accessorio Frozen per preparare dessert ghiacciati. Non manca, infine, l’accessorio per pressare gli ingredienti nell'estrattore ed uno spazzolino utile per la pulizia delle varie parti dell’MJ-L501.

Ricordiamo, infine, l’ottimo ricettario online Experience Fresh realizzato da Panasonic, ricco di numerose idee per tutti i gusti.

Completo, infine, il manuale utente in italiano.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, iniziamo dal tempo di funzionamento dichiarato con 2 cicli consecutivi da 15 minuti ON, quindi 30 minuti OFF.

Troviamo, inoltre, un’unica velocità del motore, con la possibilità di inversione del senso di rotazione. Ricordiamo anche il consumo energetico di 150 W, il rumore di 63 dB(A) e la lunghezza del cavo di alimentazione di un metro circa.

Panasonic MJ-L501: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d'uso partendo dal foro nel quale inserire gli ingredienti, sufficientemente ampio. Ottima la costruzione delle varie parti che possono essere facilmente smontate e pulite (non tutte possono però essere messe in lavastoviglie).

Analoga valutazione sulla potenza del motore che non va mai sotto sforzo e a suo agio con qualsiasi tipo di frutta e verdura.

Elevata la qualità degli estratti e ben realizzato, inoltre, il filtro che lascia pochissimi residui all'interno del succo.

Ridotto il rumore ed utile anche l'accessorio Frozen per la preparazione di sorbetti o altri dessert ghiacciati.

Infine non dimentichiamo i due ampi contenitori forniti in dotazione, il completo ed utile ricettario online, l'ingombro ridotto e la facilità d'uso generale.

Concludiamo con il prezzo, l'estrattore di succo Panasonic MJ-L501 è acquistabile ad un prezzo di listino di 219,99 euro.

