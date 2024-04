Recensione super Friggitrice ad aria - mini Forno elettrico Cosori a 159 euro

Le friggitrici ad aria sono elettrodomestici sempre più diffusi nelle nostre case. Versatili prodotti in grado di preparare tantissime pietanze di ogni genere, in modo sano e veloce.

Questi prodotti non utilizzano l'olio per la frittura (al massimo una leggera spruzzata) e sono in realtà un piccolo e potente forno ventilato; producono, infatti, un getto d'aria molto caldo all’interno del vano/cestello di cottura.

Oggetto oggi della nostra prova è la friggitrice ad aria - mini forno elettrico Cosori CAF-R121. Un modello a fornetto che riprende, quindi, il design ed alcune caratteristiche dei forni tradizionali. Un prodotto di facile utilizzo, da ben 12 L e con completi programmi.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Cosori R121.

Design e caratteristiche tecniche

La Cosori R121 adotta il design di un forno elettrico. Non troviamo, quindi, il cestello delle tradizionali friggitrici ad aria, ma un ampio vano anteriore accessibile tramite un comodo sportello, dotato di doppio vetro e generosa maniglia. Doppio vetro trasparente e luce interna che consentono di seguire la cottura senza dover mai aprire lo sportello; caratteristica particolarmente importante quando si preparano i lievitati. Inoltre la presenza del doppio vetro impedisce il surriscaldamento della parte esterna della friggitrice.

Vano interno da ben 12 litri, in acciaio inossidabile, che consente di ospitare contemporaneamente due vassoi in quattro diverse posizioni. Un'interessante soluzione che permette di cuocere simultaneamente su due livelli, anche pietanze di diverso genere. Nella confezione troviamo, infatti, due vassoi forati antiaderenti per il programma “friggitrice ad aria” ed uno per un utilizzo come normale forno. Ricordiamo anche il vassoio antigoccia di raccolta da posizionare sul fondo della Cosori.

Vano che può ospitare anche un girarrosto comandato da un motore elettrico, con due accessori forniti in confezione: un cestello (per patatine, supplì ed altro) ed un set di spiedi (per pollo e arrosto) con relativa maniglia.

Confezione che include anche un manuale ed un ricettario, entrambi in italiano ed un piccolo adesivo che consente di tradurre nella nostra lingua i programmi in inglese presenti sul pannello touch della friggitrice.

La Cosori R121 vanta anche un doppio sistema riscaldante per una cottura rapida ed uniforme, con un assorbimento massimo di 1.800W: un elemento a spirale nella zona superiore e due resistenze inferiori dalla forma lineare. Ricordiamo, inoltre, la ventola a due velocità. Il controllo degli elementi riscaldanti e della velocità della ventola è automatico, in base ai programmi di cottura che analizzeremo più avanti.

Prodotto realizzato esternamente in metallo, con frontale in plastica, dimensioni pari a 37,1 x 35,2 x 32,9 cm ed un peso di 7 Kg.

Sopra lo sportello troviamo un ampio pannello touch con finitura a specchio che tende, purtroppo, a trattenere le impronte dell’utente. Al centro sono presenti due display LCD con relativi comandi: quello a sinistra per la regolazione della temperatura (da 30 °C a 220 °C), mentre quello di destra è destinato alla gestione dei tempi di cottura fino a 12 ore.

Ricordiamo anche i pulsanti per l’attivazione del girarrosto e per il controllo manuale della luce interna che si attiva automaticamente, quando apriamo lo sportello. Pannello touch che ospita anche i comandi di alimentazione, avvio/pausa e i programmi per la cottura degli alimenti.

Programmi di cottura

Analizziamo ora nel dettaglio i programmi di cottura presenti nella friggitrice ad aria Cosori.

- Air Fry: frittura ad aria, cuoce con calore intenso, ideale per patatine, alette di pollo, supplì e crocchette; funzione girarrosto opzionale

- Roast: per arrostire vari tipi di carni e pollame; funzione girarrosto opzionale

- Broil: cottura “a fuoco vivo” per panini aperti, pancetta, pollame, pesce, salsicce e verdure

- Bake: cottura al forno in maniera uniforme per torte, muffin, pasticcini

- Pizza

- Toast: per tostare il pane

- Reheat: per riscaldare i cibi già cotti

- Warm: per il mantenimento in caldo

- Dry: per la disidratazione, ad esempio, di frutta secca

- Proof: per mantenere basse temperature in modo costante; utile per far lievitare pane, pizza, impasti e anche per preparare yogurt utilizzando un tempo fino a 12 ore

Il preriscaldamento è incluso automaticamente nei programmi Air fry, Roast, Bake e Pizza. La velocità più alta della ventola viene utilizzata automaticamente solo nelle modalità Air fry, Roast, e Broil. Le modalità Warm, girarrosto, Broil, Dry e Proof utilizzano solo l’elemento riscaldante superiore.

Esperienza d’uso e prezzo

Da Cosori arriva un prodotto decisamente versatile, ben costruito, adatto alla preparazione di tantissime pietanze, dal pollo arrosto al pesce, dalle verdure alle patatine, fino ai dolci.

Con la R121 è possibile cucinare per 4-5 persone, in modo facile e veloce. La grande capacità del vano interno, circa il doppio delle tradizionali friggitrici ad aria a cassetto, consente di cuocere un pollo intero da 1,8 Kg, 900 g di patatine fritte, 18 ali di pollo (900 g) e due pizze dal diametro di 20 centimetri. Grazie alla possibilità di utilizzare due teglie su due livelli, si possono ottimizzare tempi di cottura e i consumi energetici, cucinando anche due diverse pietanze. Utile anche il girarrosto con i due accessori inclusi.

La R121 è una valida alternativa al forno tradizionale; è adatta anche ad utenti poco esperti ed è in grado di cuocere in modo facile, veloce e salutare. Ottima la preparazione delle patatine, croccanti all'esterno e morbide al centro. Utili l’opzione di mantenimento al caldo delle pietanze e i numerosi programmi preimpostati che semplificano l'impostazione della friggitrice.

Analoga valutazione sul pannello di controllo, completo e intuitivo. Semplici le operazioni di pulizia delle varie parti, con gli accessori lavabili in lavastoviglie, ad eccezione del vassoio di raccolta. Molto comoda l’ampia apertura frontale, con un utile vetro trasparente.

Non mancano lo spegnimento automatico quando si apre lo sportello e la protezione da surriscaldamento.

Infine il prezzo della friggitrice ad aria - mini Forno elettrico Cosori acquistabile in offerta su Amazon a 159 euro, con uno sconto dell’11%.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.