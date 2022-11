Recensione Jimmy H10 Pro: una versatile e potente scopa elettrica senza filo

Oggetto oggi della nostra prova è la nuova scopa elettrica H10 Pro, top di gamma di Jimmy. Un modello potente e versatile, con pratici accessori per la pulizia della nostra abitazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova Jimmy H10 Pro.

Design e caratteristiche

L’H10 Pro è una scopa elettrica dal design moderno e curato, con elementi in grigio e color rame. Scopa con struttura esterna in plastica, con motore, batteria rimovibile e serbatoio dello sporco posizionati al posteriore.

Passiamo alla parte superiore dove troviamo il pulsante di alimentazione ed il comando per la selezione delle velocità di aspirazione: Eco, Turbo e Max. E’, inoltre, presente anche la modalità Auto in grado di impostare automaticamente l'intensità di aspirazione in base alla superficie. Citiamo anche i messaggi vocali in inglese, riprodotti dallo speaker integrato, dedicati a modalità di funzionamento, batteria scarica e manutenzione.

Non manca, inoltre, un piccolo display LCD a colori che mostra l’autonomia residua della batteria, la velocità impostata ed eventuali guasti. Troviamo, inoltre, quattro cerchi che indicano la quantità e la grandezza della polvere aspirata (10, 60, 180, 500 μm) rilevata dall’apposito sensore integrato.

Non dimentichiamo il motore brushless da 650 W e potenza di ben 245AW. Proseguiamo con il serbatoio dello sporco da 0,6 litri, purtroppo non estraibile, con apertura sul lato sinistro.

Ricordiamo anche il sistema brevettato di filtrazione ciclonica Dual-Cyclone che separa in modo efficiente la polvere dall’aria. L’H10 Pro utilizza due filtri (HEPA e in metallo), rimovibili facilmente dal lato destro del serbatoio dello sporco. Filtro HEPA-13 che vanta un’efficacia di filtrazione pari al 99,99% ed in grado di catturare particelle fino a 0,3 micron.

Occupiamoci ora del tubo principale, in metallo, dotato di uno snodo che permette di piegare la scopa. Soluzione che consente una facile pulizia, senza sforzi, sotto mobili, letti, divani e tavoli.

Concludiamo con la batteria rimovibile (8 unità da 3.000 mAh) ed il peso di circa 1,5 Kg (unità principale). Due le opzioni di ricarica; è possibile caricare solo la batteria tramite il connettore laterale presente sull’accumulatore; in alternativa, è possibile ricaricare la batteria quando è inserita nella scopa. In questo caso, l’H10 Pro mostrerà sul display il livello di carica raggiunto.



Scopa accompagnata da una comodissima e ampia stazione di ricarica che consente di mantenere la scopa in verticale, senza fissaggio al muro, e ospitare i vari accessori che esamineremo nel prossimo paragrafo.

Accessori in dotazione

La Jimmy H10 Pro è accompagnata da numerosi accessori che rendono questo aspirapolvere davvero versatile. Iniziamo dalla scopa principale, dotata di motore elettrico, che può essere equipaggiata con due diverse spazzole utili per la pulizia di pavimenti e tappeti. Scopa con 6 led per la massima visibilità dello sporco sotto i mobili e negli angoli nascosti.

Questo aspirapolvere può anche utilizzare una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco, polvere e acari da materassi e divani.

All’interno della confezione troviamo anche una bocchetta dotata di spazzole retrattili ed una bocchetta a lancia. Passiamo poi alla spazzola morbida, ottima per superfici delicate di mobili, scaffali e oggetti di arredamento. Nella confezione troviamo, inoltre, un tubo flessibile ed uno snodo che consentono di raggiungere facilmente le parti più alte di armadi o altri mobili presenti in casa.

Non dimentichiamo, infine, il manuale d’uso in italiano.

Jimmy H10 Pro: esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni della nuova H10 Pro. Una potente scopa, ben realizzata in tutte le sue parti, con un ampio serbatoio dello sporco. Buona anche la qualità costruttiva degli accessori forniti in dotazione, che possono essere montati con facilità. Accessori che rendono questa scopa davvero versatile ed utilizzabile, ad esempio, per la pulizia anche di divani, materassi e della tappezzeria dell’auto.

Analoga valutazione sull’ergonomia: una scopa ben bilanciata, con tutti i comandi facilmente raggiungibili, dotata di un'ampia impugnatura. Davvero comodo il tubo snodabile, con l’H10 Pro che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani. Molto utili, inoltre, la modalità di aspirazione Auto e la stazione di ricarica che non richiede l'installazione di supporti a parete. Passiamo all’autonomia; con scopa collegata: Eco 60 min / Turbo 22 min / Max 12 min; senza scopa: Eco 90 min / Turbo 29 min / Max 17 min.

Ricordiamo anche il rumore del motore elettrico fino ad 82 dB, abbastanza elevato, ma mai fastidioso. Semplici le operazioni di manutenzione: tutte le varie parti possono, infatti, essere rimosse e pulite con facilità.

Peccato, infine, per il serbatoio dello sporco non rimovibile, per il piccolo display e per la mancanza di una seconda batteria in dotazione. Concludiamo la nostra recensione con il prezzo della Jimmy H10 Pro che può essere acquistata a 470 euro sul sito dell’azienda e a 529 euro su Amazon.

Scopri di più su Amazon (prodotto acquistabile anche a rate)