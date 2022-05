Recensione Jimmy HW10: una versatile scopa elettrica e lavapavimenti senza filo

Dopo la HW8 Pro, arriva ora sul mercato la nuovissima scopa elettrica e lavapavimenti Jimmy HW10. Si tratta di un prodotto completo, innovativo e decisamente versatile in grado di semplificare le pulizie quotidiane. La Jimmy HW10 permette di pulire casa da cima a fondo con un unico prodotto grazie anche ai numerosi accessori in dotazione: è possibile aspirare, lavare, e asciugare rapidamente i pavimenti, aspirare in profondità i tappeti e pulire facilmente i mobili di casa.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova scopa elettrica e lavapavimenti senza filo Jimmy HW10.

Design e caratteristiche tecniche

Jimmy HW10 si presenta con un design curato e moderno. Partiamo dalla base dove troviamo la scopa dotata di serbatoio rimovibile da 0,5 L per l’acqua necessaria al lavaggio dei pavimenti. HW10 integra sul frontale l'ugello dell'acqua (controllabile dall’utente), che permette non solo di direzionare lo spruzzo, ma soprattutto di dosare la quantità d’acqua.

Scopa che può essere utilizzata con due diversi rulli rotanti: il primo con setole morbide per la pulizia dei pavimenti ed il secondo, con elementi anche in gomma, dedicato ai tappeti. Non dimentichiamo le due pratiche ruote dotate di protezione in gomma che facilitano lo spostamento della Jimmy HW10.

Salendo verso l'alto troviamo il secondo serbatoio da 0,4 L dedicato alla raccolta dell’acqua sporca aspirata. Contenitore facilmente rimovibile, dotato di filtri in vari materiali.

Sopra il serbatoio dell’acqua sporca troviamo il sistema di aspirazione della polvere che può essere facilmente rimosso dalla scopa e funzionare in modo indipendente. Soluzione che consente di trasformare la Jimmy HW10 in un pratico aspirapolvere portatile collegabile ad una piccola spazzola motorizzata per la pulizia di materassi e divani, (con funzione anti acaro) o a due bocchette, di diverse dimensioni, per fessure e imbottiti.

Aspirapolvere portatile che include un piccolo serbatoio per lo sporco, rimovibile, con filtro Hepa e capacità di 0,2 L. Non dimentichiamo la pratica maniglia con i comandi di alimentazione e selezione delle due velocità di aspirazione (Eco e Max).

Troviamo poi un piccolo display LCD a colori, la batteria da 7 X 3.800 mAh rimovibile ed il motore digitale brushless da 400 W con un potenza di 18 KPa; elementi che vengono utilizzati anche in modalità lavapavimenti, quando l’aspirapolvere portatile è agganciato alla HW10. In questa modalità sono disponibili la funzione Auto che regola automaticamente la potenza in base alla superficie da pulire. Troviamo poi le impostazioni Floor (pavimento), Carpet (tappeto) e Turbo. Schermo, accompagnato da avvisi vocali (in inglese e disattivabili dall’utente), utili anche al monitoraggio della batteria e del livello dell’acqua nei serbatoi.

Infine analizziamo il tubo metallico che, nella parte superiore dell'impugnatura, ospita i comandi di alimentazione e selezione velocità della HW10, il pulsante per il getto d’acqua e per l’avvio dell'auto pulizia; si tratta di una comoda funzione che utilizza la base di ricarica come una vaschetta per il lavaggio del rullo. Terminata la fase di pulizia, un getto d’aria asciuga il rullo, per prevenire la formazione di cattivi odori.

Tubo metallico collegabile anche all’aspirapolvere portatile per pulire facilmente le parti più alte di armadi o altri mobili presenti in casa.

Concludiamo con la confezione che include anche un detergente liquido per pavimenti da 500ml, porta accessori da collegare alla base di ricarica ed un manuale in italiano.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all’analisi delle prestazioni della Jimmy HW10. Un prodotto versatile e ben costruito, adatto alla pulizia di pavimenti (piastrelle, parquet, laminato, marmo, ecc), tappeti e mobili.

Iniziamo dal motore dalla buona potenza. Giudizio positivo anche sulla funzione lavapavimenti, con un efficace sistema di aspirazione dell'acqua che consente una rapida asciugatura senza aloni o macchie. Pratico il sistema di erogazione dell'acqua che permette un controllo preciso, indirizzandola solo dove serve e nella giusta quantità. Peccato per il rullo di lavaggio che non arriva a filo dei muri, lasciando un paio di centimetri non puliti.

Abbastanza buono l'angolo di piega, per la pulizia sotto letti o divani, e l’ergonomia, nonostante il peso elevato, con comandi facilmente raggiungibili. Non dimentichiamo il rumore contenuto e l’utile sistema di autopulizia, con tutte le parti facilmente smontabili e lavabili.

Ovviamente la Jimmy HW10 può essere utilizzata anche solo come aspirapolvere utilizzando la scopa principale. Davvero comoda la possibilità di trasformare l’HW10 in un aspirapolvere portatile/aspirabriciole, pratico e versatile grazie agli accessori in dotazione.

Passiamo all’autonomia della batteria: pulizia pavimenti fino a 40 min; pulizia tappeti fino a 20 min. Proseguiamo con l’autonomia dell’aspirapolvere portatile: modalità Eco fino ad 80 min; modalità Max fino a 30 min circa. I serbatoi dell'acqua consentono di pulire un ambiente di 40-50 mq circa.

Concludiamo la nostra recensione della Jimmy HW10 con il prezzo di listino pari a 529 euro.

Scopri di più su Amazon a 499 euro (sconto tramite coupon)