Lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER steam-mop 17in1: elimina germi e batteri senza detergenti

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti per la pulizia di BLACK+DECKER e dopo la recensione della scopa elettrica senza filo PowerSeries Extreme, proviamo oggi la lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER steam-mop 17in1 (codice prodotto FSMH1321JMD).

Un versatile sistema di pulizia capace di eliminare fino al 99,9% dei batteri e dei germi (con un corretto utilizzo del prodotto seguendo le indicazioni del manuale d’uso), senza l'ausilio di detergenti chimici ed utilizzando semplicemente l’acqua del rubinetto.

Lavapavimenti accompagnato da numerosi ed utili accessori tra cui lo SteaMitt, un guanto che genera vapore direttamente sul palmo della mano e che consente di pulire anche le superfici irregolari e curve.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della lavapavimenti a vapore di BLACK+DECKER.

Caratteristiche principali

La lavapavimenti di BLACK+DECKER si presenta con un design moderno ed ergonomico ed un’ottima qualità costruttiva. Un prodotto abbastanza leggero e facile da usare, dotato di testa snodabile per raggiungere facilmente ogni angolo della nostra casa. Testa lavapavimenti dotata anche di funzione “extra vapore” attivabile con un semplice gesto del piede ed ideale per la pulizia dello sporco più difficile. Ricordiamo anche il panno con tecnologia Easy Glide in microfibra e nylon, rimovibile tramite l'apposita linguetta con un gesto del piede e lavabile in lavatrice.

Inoltre la lavapavimenti di BLACK+DECKER è equipaggiata con un generatore di vapore estraibile che consente di collegare a questo prodotto numerosi accessori che vedremo più avanti.

Generatore da 1300 W in grado di produrre vapore in soli 15 secondi e dotato di maniglia e di un serbatoio dell’acqua da 0,5 litri, facilmente accessibile. Non dimentichiamo la tecnologia Autoselect: una pratica manopola che consente di adattare il flusso di vapore alle varie superfici presenti in casa come pavimenti in legno, piastrelle/vinile o marmo/pietra.

Concludiamo ricordando il sistema anticalcare integrato e il cavo di alimentazione lungo 7 metri; assente, invece, un meccanismo che mantiene in verticale la lavapavimenti.

Utilizzi e accessori

La lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER è un prodotto decisamente versatile grazie ai numerosi accessori in dotazione.

Un prodotto utile per la pulizia di pavimenti sigillati duri, di barbecue, della doccia, di vetri e specchi e per la rimozione di macchie dalle superfici della cucina. Non dimentichiamo l'azione rinfrescante sui tappeti, la stiratura verticale di abiti, tende e tappezzeria, la pulizia delle piastre di cottura e delle fughe delle piastrelle e l’igienizzazione di bagno e sanitari.

Ricordiamo, inoltre, il guanto SteaMitt che consente di pulire facilmente superfici irregolari e curve, ed utile anche per la pulizia del forno o di superfici in acciaio inox.

Tutto questo grazie ai numerosi accessori che accompagnano questa lavapavimenti. Scendendo nel dettaglio, nella confezione troviamo: il guanto SteaMitt con due panni in microfibra, un panno da lucidatura e un panno ruvido; proseguiamo con un tubo flessibile, un accessorio lavavetri, un accessorio per la pulizia dei tappeti, un accessorio con 3 spazzole intercambiabili e getto di vapore frontali, una bocchetta di regolazione del vapore, un accessorio 3 in 1 per rinfrescare i tessuti e stirare in verticale, un panno in microfibra triangolare e due panni in microfibra rettangolari.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione della lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER con l’esperienza d’uso. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo; si tratta, infatti, di un prodotto dalle elevate prestazioni, dalla buona potenza e semplice da utilizzare.

Ottime le capacità di pulizia dei pavimenti (ad es. marmo, mattonelle e parquet): un prodotto molto versatile, con un’elevata scorrevolezza del panno ed un’efficace e veloce raccolta dello sporco.

Analoghe prestazioni con le altre superfici presenti in casa grazie ai numerosi accessori presenti in dotazione; un prodotto che consente una facile e rapida pulizia anche di vetri e del bagno. Segnaliamo solo una lunghezza limitata del tubo per il collegamento degli accessori.

Utile, inoltre, il guanto SteaMitt con cui è possibile pulire superfici orizzontali e verticali piatte, come vetrate e ripiani, ma anche superfici irregolari come giocattoli, rubinetti, caloriferi e sedie.

Non dimentichiamo il pratico pulsante “extra vapore” sulla testa della lavapavimenti e la manopola Autoselect per la precisa regolazione del flusso di vapore.

Terminiamo ricordando l’autonomia del serbatoio di acqua fino a 20 minuti circa, utilizzando i vari accessori forniti in dotazione.

La lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER steam-mop 17in1 può essere acquistata al prezzo di 199,90 euro.

Lavapavimenti attualmente in offerta su Amazon a 149 euro con uno sconto del 25%.

Scopri di più su Amazon (prodotto acquistabile anche a rate)