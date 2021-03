Panasonic Croustina SD-ZP2000: la recensione di un’ottima macchina per il pane

Dopo la recensione dell’estrattore di succo MJ-L501, torniamo ad occuparci degli elettrodomestici di Panasonic con la prova della Croustina SD-ZP2000.

Si tratta di una completa macchina automatica che consente di preparare, in modo facile e veloce, pagnotte dalla forma ovale con una crosta croccante e dorata.

Macchina dotata di 18 programmi per tutti i gusti in grado di cuocere anche pane e dolci senza glutine o per persone affette da allergie alimentari.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Panasonic Croustina SD-ZP2000.

Panasonic Croustina SD-ZP2000: design e programmi

La Crostina si presenta con un design elegante e curato, adatto ad ogni cucina. Iniziamo dalla scocca esterna in plastica bianca o nera, con la parte superiore che ospita un pannello di colore grigio. Qui troviamo l'elenco di tutti i programmi disponibili in lingua inglese (una scheda in italiano è presente nella confezione), un ampio display Lcd, ben leggibile, e tutti i comandi per la gestione della macchina. Schermo utile per visualizzare il tempo residuo, il programma impostato, il timer e le varie fasi di preparazione del pane.

Ampio il coperchio e la pulsantiera che ospita i comandi per l'avvio e l'arresto della Croustina e per la selezione dei 18 programmi disponibili. Non mancano, inoltre, i pulsanti per la scelta delle dimensioni del pane (L o M) e del livello di doratura della crosta (media o chiara); opzioni, purtroppo, disponibili solo per alcuni programmi.

Ricordiamo anche il comodissimo timer che consente, ad esempio, di avviare la macchina durante la notte ed avere al mattino il pane caldo.

Passiamo alle dimensioni pari a 40,4 x 27,3 x 34 cm, con un peso di 7 Kg.

Come già detto in precedenza, la SD-ZP2000 è dotata di 18 diversi programmi, di seguito l’elenco completo.

-Pagnotta croccante: pane bianco, con uvetta, farcito, integrale, integrale con uvetta, rustico, rustico con uvetta.

-Pane in cassetta e dolci: in cassetta, rapido, con uvetta, uvetta rapido, brioche, solo cottura.

-Preparazioni senza glutine: pane senza glutine, torte senza glutine.

-Altro: impasto per pane, per pizza, marmellata.

Panasonic Croustina SD-ZP2000: caratteristiche e ricette

Iniziamo l’analisi delle caratteristiche tecniche partendo dai due sensori integrati che consentono una cottura uniforme del pane. Inoltre, mediante il monitoraggio della temperatura interna e di quella esterna, la macchina regola e ottimizza automaticamente ogni fase della preparazione stabilendo quando e per quanto tempo lasciar riposare il pane, impastarlo, farlo lievitare e cuocerlo.

Grazie all'innovativa struttura di cottura di nuova progettazione e al rivestimento che riflette il calore, all'interno di Croustina si sviluppano temperature simili a quelle di un forno.

Macchina che ospita un cestello ovale, con capienza da 300 a 500 g, dotato di rivestimento interno in ceramica antigraffio. Materiale utilizzato anche per la piccola pala impastatrice, presente nel cestello.

Cestello e pala possono essere facilmente rimossi per le semplici operazioni di pulizia; componenti non lavabili in lavastoviglie.

Proseguiamo con il wattaggio di 700 watt e la confezione che include: un bicchiere dosatore, un doppio misurino graduato ed un completo manuale/ricettario in italiano. Al suo interno troviamo, infatti, oltre alle istruzioni per l'utilizzo della macchina anche una completa sezione dedicata agli ingredienti e alla preparazione dei vari tipi di pane utilizzando i 18 programmi disponibili.

Ricordiamo, inoltre, la completa tabella che illustra i tempi delle 4 fasi di preparazione del pane (riposo, impasto, lievitazione e cottura) suddivisi per ogni programma.

Infine, l’ottimo ricettario online “Experience Fresh” realizzato da Panasonic, ricco di numerose idee per tutti i gusti, disponibile a questo link.

Panasonic Croustina SD-ZP2000: esperienza d'uso e prezzo

Terminiamo la recensione della Panasonic Croustina SD-ZP2000 con l’esperienza d’uso. Il nostro giudizio è in generale decisamente positivo.

La Croustina è un’ottima soluzione per chi ama il pane fresco e la cucina genuina.

Una macchina silenziosa, in grado di sfornare pagnotte dalla forma ovale, gustose e ben lievitate, con una cottura uniforme e con una crosta deliziosa e croccante. Piccole pagnotte, fino a 500 g, sempre morbide all'interno, con una qualità paragonabile a quella di un panificio.

Inoltre si tratta di un prodotto ben costruito e di facile utilizzo, in grado di preparare numerosi tipi di pane premendo semplicemente un pulsante.

Giudizio positivo non solo per il pane bianco classico, ma anche per quello integrale e per il programma rapido in grado di sfornare buone pagnotte in solo due ore.

Nessun problema, inoltre, nella preparazione di ricette più elaborate, come i dolci, grazie alle chiare istruzioni fornite dalla macchina e dai ricettari di Panasonic.

Peccato per l'impossibilità di aggiungere gli ingredienti secchi in automatico. Segnaliamo, infine, qualche piccola difficoltà nell'estrarre il pane dal cestello, con la pala impastatrice che può rimanere all'interno della pagnotta.

La Panasonic Croustina SD-ZP2000 è acquistabile al prezzo di listino di 329,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 235 euro