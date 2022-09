Recensione Ninja Foodi Max: friggitrice ad aria, griglia, forno e molto altro ancora

Arrivato sul mercato italiano qualche settimana fa, SharkNinja combina due marchi: Shark, specializzato in elettrodomestici studiati per soddisfare le esigenze di pulito e cura della persona, e Ninja con soluzioni multifunzionali dedicate alla cucina.

Oggetto oggi della nostra prova è la Ninja Foodi Max AG551EU; versatile sistema di cottura che vanta ben 6 funzioni: friggitrice ad aria, forno, arrosto, riscaldamento, essiccatore e griglia. Prodotto dotato, inoltre, del sistema Smart Cook con sonda da cucina digitale per monitorare costantemente la temperatura dei cibi durante la cottura. Prodotto che fa parte di una più ampia gamma composta anche dall’entry level AG301EU e dal modello top AG651EU.

Design e caratteristiche

Ninja Foodi Max si presenta con un design moderno e curato; forme abbastanza generose, con dimensioni pari a 27 x 39 x 41 cm, per un peso di 10 Kg. Un prodotto con scocca esterna quasi interamente in plastica, con il frontale impreziosito da una finitura metallica; lato anteriore dominato da un’ampia maniglia che consente una facile apertura del coperchio. Frontale che nella parte bassa ospita un ampio pannello con pulsanti touch retroilluminati, utili all'alimentazione e al controllo di tutte le funzionalità della Ninja Foodi Max. Qui troviamo, inoltre, un ampio display per il monitoraggio dell’attività del prodotto e per la gestione di temperatura e tempi di cottura.

Ricordiamo, inoltre, il vano laterale destro che ospita, quando non utilizzata, la sonda del sistema Smart Cook che analizzeremo più avanti. Sonda che si collega al lato destro dell'apparecchio tramite un jack che ricorda quello delle cuffie.

Una volta aperto l’ampio coperchio possiamo osservare l’interno della base con rivestimento in metallo, mentre nella zona superiore troviamo un paraschizzi lavabile che protegge la serpentina riscaldante. Ninja Foodi Max utilizza la tecnologia Cyclonic Air: una potente ventola che fa circolare l'aria calda (fino a 260 °C) attorno ai cibi, per una cottura e una rosolatura uniformi senza bisogno di girarli.

Prodotto con una potenza fino a 2.460 W con sei 6 funzioni di cottura: Grill (cottura alla griglia); Air Fry (friggitrice ad aria); Bake (cottura al forno per preparare torte, dolci, dessert e altro); Roast (cottura arrosto per carni, verdure e altro); Dehydrate (per essiccare carni, frutta e verdure); Reheat (funzione per riscaldare, ad esempio, gli avanzi).

Tutte le funzioni della Ninja Foodi Max utilizzano una vaschetta-teglia da 3,8 l con rivestimento in ceramica, da posizionare nell'apparecchio. Vaschetta in cui è possibile inserire la piastra per la griglia da 740 cm2 o il cestello per la frittura da 3,8 l. Contenitore lavabili anche in lavastoviglie. Nella confezione troviamo anche una spazzola per la pulizia, un manuale in italiano, una guida rapida per la sonda ed un’ulteriore guida/ricettario in inglese con utili consigli per la preparazione delle varie pietanze.

Passiamo ora all’analisi del sistema Smart cook: una sonda digitale da inserire nella carne o nel pesce in grado di monitorare costantemente la temperatura del cibo durante la cottura. Scendendo nel dettaglio, questa tecnologia consente di impostare il tipo di alimento (ad esempio manzo) e il grado di cottura desiderato, da Rare (al sangue) a Well (ben cotto). La sonda è poi in grado di controllare la Ninja Foodi Max, arrestandola una volta arrivati al grado di cottura selezionato in precedenza.

Esperienza d’uso e prezzo

Da Ninjia arriva un prodotto decisamente versatile, adatto alla preparazione di tantissimi pietanze, dal pollo arrosto al pesce, dagli spiedini alle patatine, fino ai dolci. Ninja Foodi Max è una valida alternativa al forno tradizionale; è adatta anche ad utenti poco esperti in cucina ed è in grado di cuocere in modo facile e veloce.

Giudizio positivo sulle varie modalità di cottura, in particolare sulla funzione Grill che consente di avere un pratico barbecue in casa, con una cottura ed una rosolatura uniformi su tutti i lati. Analoga valutazione sulla friggitrice ad aria, con patatine croccanti all'esterno e morbide al centro. Utili anche le opzioni forno e riscaldamento.

Semplici le operazioni di manutenzione e pulizia delle varie parti. Giudizio positivo sul pannello di controllo, completo e intuitivo, con il display e gli avvisi sonori in grado di segnalare le varie fasi di preparazione delle pietanze. Peccato per la capacità dei contenitori non molto elevata, adatta per 4-5 porzioni, e per i consumi elettrici che superano i 2.400 W.

Infine il prezzo della Ninja Foodi Max, acquistabile sullo store dell'azienda e su Amazon a 279 euro.

