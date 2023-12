Recensione Ninja Speedi: friggitrice ad aria con cottura rapida a vapore

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Ninja e dopo l’interessante gelatiera Creami NC300EU, proviamo oggi la Speedi (ON400EU). Si tratta di un completo prodotto dotato di un sistema di cottura rapida che cuoce a vapore e frigge ad aria contemporaneamente.

Versatile apparecchio in grado di preparare un pasto completo in soli 15 minuti, con diverse modalità di funzionamento aggiuntive come le cotture alla griglia e arrosto.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Rapid Cooker e friggitrice ad aria Ninja Speedi.

Design e caratteristiche

La Ninja Speedi si presenta con un design moderno e curato; forme abbastanza generose, con dimensioni pari a 33 x 35 x 31 cm ed un peso di 7 Kg. Un prodotto con scocca esterna quasi interamente in plastica, impreziosita da finiture metalliche.

Iniziano la nostra analisi dettagliata dal lato anteriore dove troviamo una piccola maniglia che consente l’apertura del coperchio verso il lato sinistro e non verso il posteriore come su altri prodotti simili.

Frontale che nella parte bassa ospita un ampio pannello con pulsanti fisici per: alimentazione, avvio/stop e selezione di temperatura, tempi e programmi di cottura (in inglese). Qui troviamo, inoltre, un piccolo display per il monitoraggio dell’attività del prodotto.

Proseguiamo con il lato superiore dove troviamo il selettore “SmartSwitch” che consente di scegliere le due principali modalità di cottura della Ninja Speedi: Rapid Cooker (vapore + frittura ad aria) e Air Fry / Cooker (solo friggitrice ad aria con varie modalità aggiuntive).

Quando si sceglie la prima modalità viene, inoltre, ridotto lo sfiato sul lato superiore della Speedi, utile alla fuoriuscita del vapore. Infine ricordiamo il sistema di ventilazione dell’aria, sul lato superiore, con rivestimento in metallo e il piccolo contenitore laterale, rimovibile, per la raccolta della condensa.

Analizziamo ora l’interno della Ninja Speedi che ospita due diverse modalità di cottura. Nel coperchio troviamo il tradizionale sistema di cottura delle friggitrici ad aria: una serpentina con ventilazione dell’aria. In basso è, invece, presente una superficie riscaldante per la cottura diretta o al vapore grazie al particolare cestello incluso in questo apparecchio.

La Ninja Speedi ospita, infatti, una casseruola in metallo, rimovibile, da 5,7 litri in grado di cuocere fino a 4 porzioni. Al suo interno troviamo il vassoio forato “Cook & Crisp” installabile in due diverse posizioni tramite appositi piedini: sul fondo del cestello, quando si sceglie la modalità Air Fry / Cooker (solo frittura ad aria), e in alto per la funzione Rapid Cooker (vapore + frittura ad aria).

In questa configurazione è, quindi, possibile posizionare in basso nel cestello le pietanze che andranno bollite o cotte al vapore tramite acqua o brodo (ad esempio cereali o riso) e sul vassoio “Cook & Crisp” pollo, pesce o altro ancora.

Programmi di cottura

Grazie alle sue particolari caratteristiche, la Ninja Speedi vanta due complete sezioni dedicate ai programmi di cottura.

Quando si posizione il selettore sul coperchio su Rapid Cooker è possibile utilizzare i seguenti programmi selezionabili tramite i comandi fisici presenti sul frontale dell'apparecchio:

- Speedi Meals (pasto veloce): per creare pasti in meno di 15 minuti (30 minuti considerando anche il preriscaldamento).

- Steam Air Fry (frittura ad aria con vapore): per cucinare in modo uniforme ed ottenere piatti croccanti con carne, pesce e verdure, senza seccarli.

- Steam Bake (cottura al forno con vapore): per favorire la lievitazione e preparare dolci come soffici torte.

- Steam (cottura a vapore): per cuocere lentamente alimenti delicati ad alte temperature. Un modo sano per cucinare verdure fresche o pesce.

Di seguito le modalità di cottura senza vapore, attivabili selezionando la modalità Air Fry / Cooker:

- Grill (cottura alla griglia): per cuocere, caramellare e dorare la parte superiore degli alimenti tramite la cottura dall'alto.

- Air Fry (frittura ad aria): la classica modalità con forno ventilato per cuocere le pietanze rendendole croccanti, riducendo o eliminando l’utilizzo di olio.

- Bake/Roast (cottura al forno/arrosto): consente di utilizzare l’apparecchio come un forno tradizionale con cottura dall'alto e dal basso.

- Dehydrate (essiccazione): per essiccare vari ingredienti come frutta o verdura.

- Sear/Saluté (scottatura/cottura saltata): consente di utilizzare l’apparecchio come un fornello per rosolare le carni, saltare le verdure, cuocere a fuoco lento i sughi e altro ancora.

- Slow cook (cottura lenta): per cuocere gli alimenti a basse temperature per periodi di tempo prolungati.

Esperienza d’uso e prezzo

Da Ninja arriva un prodotto decisamente versatile, adatto alla preparazione di tantissime pietanze, dal pollo al pesce, dalle verdure, alle patatine, fino a riso e dolci. Ninja Speedi è una valida alternativa al forno tradizionale; è adatta anche ad utenti poco esperti in cucina ed è in grado di cuocere in modo facile e veloce.

Giudizio positivo sulle modalità di cottura. Scegliendo Rapid Cooker (vapore + frittura ad aria), è possibile stratificare diversi ingredienti nel cestello e preparare piatti completi in soli 15-30 minuti, morbidi all’interno e croccanti all’esterno. Tra le varie ricette consigliate da Ninja ricordiamo, ad esempio, il pollo al profumo di limone con farro e verdure o le polpette di ricotta con pomodoro, orzo, spinaci e zucchine. Ottima anche la preparazione del riso.

In alternativa è possibile utilizzare la modalità classica, senza vapore, Air Fry / Cooker: cottura, anche senza olio, in un piccolo forno ventilato che include varie funzioni aggiuntive come arrosto e griglia. Modalità che consente di preparare varie pietanze come ottime patatine, croccanti all'esterno e morbide al centro.

Ricordiamo anche la casseruola di cottura rivestita in ceramica antiaderente, da 5,7 litri, in grado di contenere un arrosto da 2 Kg o un pollo da 1,6 Kg.

Semplici le operazioni di manutenzione e pulizia delle varie parti. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie ed è possibile anche usare la modalità Steam per pulire a vapore l’unità e l’interno del coperchio.

Giudizio positivo sul pannello di controllo, completo e intuitivo, e sulla confezione che include un manuale ed un completo ricettario, entrambi in italiano. L'azienda ha, inoltre, realizzato il sito Speedi Meal Builder con migliaia di ricette personalizzabili. Poco pratica e un po’ scomoda l’apertura del coperchio verso sinistra. Inoltre, con la cottura stratificata della modalità Rapid Cook, alcuni liquidi degli ingredienti posizionati sul vassoio in alto possono cadere sulle pietanze nella parte bassa del cestello.

Non dimentichiamo i consumi elettrici che arrivano a 1.700 W circa. Infine il prezzo della Rapid Cooker e friggitrice ad aria Ninja Speedi ON400EU acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 199 euro.

