Recensione planetaria KitchenAid Artisan Blue Salt: elegante, potente e versatile

La planetaria è un elettrodomestico indispensabile per gli appassionati di cucina che si usa principalmente per impastare, amalgamare e mescolare impasti e composti di vario genere.

Robot da cucina dotato di "movimento planetario": l'albero della planetaria ruota nella direzione opposta a quella dell'accessorio, consentendo un’accurata miscelazione, con la frusta in grado di eseguire movimenti a spirale. Il particolare movimento la rende, quindi, perfetta per miscelare impasti contenenti lievito, come pizze, focacce e pane, ma anche per montare la panna, le uova e mescolare creme e tanto altro ancora.

Oggetto oggi della nostra prova è la planetaria KitchenAid Artisan da 4,7 litri nella nuova colorazione 2024 Blue Salt (modello 5KSM195PSEOA). KitchenAid è il brand più noto in questo settore con le sue planetarie dallo stile inconfondibile, famose in tutto il mondo. Nata nel 1919, KitchenAid non solo vanta un’ampia gamma di planetarie fino a 6,9 litri, ma realizza anche piccoli e grandi elettrodomestici di vario genere, dalle macchine da caffè a forni, frigoriferi e lavastoviglie.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della nuova planetaria KitchenAid Artisan Blue Salt.

Design

La planetaria KitchenAid Artisan si presenta con l’iconico design retro che contraddistingue i prodotti dal marchio americano. Oggetto della nostra prova è la nuova versione Blue Salt (colore dell'anno 2024) che si va ad aggiungere alla numerose colorazioni già disponibili. Si tratta di un blu pervinca opaco, con finitura iridescente in grado di assumere un ventaglio di tonalità differenti in base all'angolo di osservazione e di illuminazione della luce. Definito dall’azienda “un'elegante danza tra le sfumature del cielo e i riflessi del mare, è il risultato di un'esplorazione delle tonalità mutevoli ispirate alla natura”. Un colore morbido ed elegante, in grado di adattarsi ad ogni genere di cucina, da quelle classiche alle più moderne.

Colorazione impreziosita da finiture metalliche lungo tutti i lati della planetaria. Su quello sinistro troviamo il selettore per le 10 velocità disponibili, mentre sul lato opposto è presente il comando di sblocco della testa reclinabile. Entrambi i comandi sono realizzati in metallo. Nella parte anteriore troviamo, inoltre, il sistema di aggancio degli accessori che analizzeremo più avanti, protetto da uno sportellino rimovibile.

Planetaria KitchenAid realizzata con un corpo in metallo pressofuso, dotata di un’ampia base con piedini in plastica. Ricordiamo anche le dimensioni pari a 360 mm (altezza) x 240 mm (larghezza) x 370 mm (profondità), con un peso di 11 Kg. Citiamo anche il cavo di alimentazione lungo 145 cm con pratico avvolgicavo.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche della planetaria KitchenAid equipaggiata con un motore a corrente alternata (AC) da 300 W installato sopra l’attacco delle fruste e adatto per qualsiasi tipo di impasto. Motore a presa diretta che consente ottimi risultati anche con gli impasti più duri e bassi consumi energetici.

La planetaria KitchenAid Artisan è un classico modello dotato di testa reclinabile, in cui sarà necessario piegare all’indietro la parte superiore del corpo macchina per inserire la ciotola e le fruste. Quando la testa è reclinata, il comando sul lato destro consente di bloccarla in questa posizione per evitare che si abbassi inavvertitamente. Sul fondo dello snodo troviamo, inoltre, la vite per l’altezza delle fruste, già pre-regolata in fabbrica.

Proseguiamo con l’aggancio degli accessori alla planetaria: le fruste si inseriscono attraverso un semplice sistema di avvitamento e blocco. Una soluzione simile, sempre realizzata in metallo, consente di ancorare la ciotola alla base della planetaria.

Accessori

All’interno della confezione della KitchenAid Artisan Blue Salt troviamo 2 ciotole in acciaio inox antigraffio, antiodore e antimacchia, lavabili in lavastoviglie. Scendendo nel dettaglio, la ciotola più grande, da 4,7 L, ha un'impugnatura ergonomica per sollevarla facilmente. Può contenere fino a 2 Kg di impasto ed è ideale, ad esempio, per montare 1 L di panna o 12 albumi. La ciotola in acciaio inox da 2,8 L è perfetta per le preparazioni in quantità ridotte.

All’interno della confezione sono, inoltre, presenti 4 accessori, più una spatola e il coperchio versatore antispruzzo, in plastica trasparente, con beccuccio che semplifica l'aggiunta degli ingredienti. Iniziamo dalla classica frusta a filo con forma ellittica per raggiungere facilmente ogni parte della ciotola. Accessorio adatto per quelle ricette in cui si deve incorporare aria, come la panna da montare, la maionese o gli albumi d’uovo montati a neve. Prodotto con fili in acciaio inox e testa in alluminio. Proseguiamo con il gancio impastatore, in metallo rivestito in argento, utilizzabile per miscelare e lavorare impasti lievitati, ad esempio, per pane, pizza e pasta.

Passiamo al battitore in metallo rivestito in argento e adatto, ad esempio, per lavorare facilmente il burro per dolci. Inoltre sminuzza e riduce in purea. Infine la spatola in metallo rivestito in argento, con bordo flessibile in silicone. Questo accessorio consente una rapida miscelazione, senza la necessità di interrompere la lavorazione per pulire i lati della ciotola. Tutti gli accessori, ad eccezione della frusta a filo, sono lavabili in lavastoviglie.

Inoltre grazie al perno dell’attacco multiuso anteriore, è possibile utilizzare la planetaria con numerosi accessori acquistabili separatamente: tritacarne, tagliapasta-sfogliatrice, gelatiera, tritatutto, grattugia e molto altro ancora.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Da KitchenAid arriva una delle migliori planetarie attualmente sul mercato. Un prodotto dall’ottima qualità costruttiva e dall’elevata potenza, con una raffinato design e tanti accessori per tutte le esigenze.

Il movimento planetario garantisce una miscelazione veloce ed efficace, con 59 punti di contatto per rotazione nella ciotola. Planetaria molto stabile, con una scocca in metallo estremamente solida e resistente, rifinita in ogni dettaglio e con un’ottima verniciatura. Non dimentichiamo la capacità della ciotola di 4,7 L, ideale per piccole o medie quantità di ingredienti.

Un prodotto dall’utilizzo immediato. Basta bloccare la ciotola in posizione, inserire la frusta scelta e abbassare la testa. Planetaria con 10 velocità disponibili: dalla 1 per mescolare delicatamente e ridurre in purea, alla 6 per sbattere e amalgamare ed ideale per le torte, fino a alla 10 per montare velocemente, ad esempio, panna e albumi. Peccato per l’assenza della modalità per lavorare gli impasti a intermittenza.

Numerosi gli accessori in dotazione per schiacciare le patate, sminuzzare pollo cotto, amalgamare impasti per polpette e tanto altro ancora. Citiamo, in particolare, la frusta da pasticceria con barre orizzontali per tagliare il burro e utile anche per mescolare e sminuzzare. La frusta a filo è, invece, ideale per incorporare aria e la frusta in silicone per le miscele più appiccicose. Ricordiamo anche gli accessori opzionali per preparare di tutto: hamburger, salsicce, marmellate, sorbetti e tanto altro.

Ottima la garanzia di 5 anni e i 15 anni di riparabilità. Infine il prezzo della planetaria KitchenAid Artisan Blue Salt acquistabile sul sito dell’azienda a 849 euro.

