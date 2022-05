Recensione Proscenic P11 Smart: completo aspirapolvere a batteria con kit toelettatura per animali domestici

Oggetto oggi della nostra prova è la scopa elettrica Proscenic P11 Smart, un versatile aspirapolvere utile non solo per la pulizia di pavimenti e tappeti, ma anche di materassi, tappezzeria auto e altre superfici.

Scopa che può anche essere utilizzata insieme al Pet Grooming kit opzionale per la cura del pelo dei nostri animali domestici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Proscenic P11 Smart.

Design e caratteristiche tecniche

La P11 Smart si presenta con un design moderno e curato. Una scopa elettrica dotata di motore brushless da 450W con un potere aspirante di 30.000 Pa. Ricordiamo, inoltre, l?efficienza di filtrazione al 99%, con filtro HEPA, ed il serbatoio dello sporco da 0,65 litri. Una scopa elettrica ciclonica alimentata da una batteria al litio (otto unità da 2200 mAh), rimovibile per una più semplice ricarica. La P11 Smart è realizzata in plastica, con impugnatura a pistola e tasto di accensione e spegnimento a grilletto.

Nella parte posteriore troviamo un semplice display touch che ospita la selezione delle tre velocità di aspirazione (Min, Auto con riconoscimento tappeti e Max) e l?indicatore dell?autonomia residua della batteria.

Accessori in dotazione e app

La P11 Smart è una versatile scopa elettrica accompagnata da numerosi accessori; partiamo dal tubo di alluminio che può essere collegato alla scopa principale dotata di 4 led frontali, ruote rivestite in gomma e motore elettrico con rullo dotato solo di setole sintetiche. Scopa ideale per la pulizia di pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto. Nella confezione è, inoltre, presente una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco e polvere da materassi e divani.

Proseguiamo con le due bocchette in dotazione; la prima orientabile, con setole morbide e la seconda lunga, per la pulizia di spazi ristretti. Non dimentichiamo, infine, il supporto a parete. La P11 può essere, infatti, caricata in due modi: collegandola al supporto a parete o ricaricando direttamente la batteria tramite il caricatore fornito in dotazione.

Proseguiamo con l?app Proscenic, per dispositivi mobili, che si collega alla scopa via Bluetooth. App in italiano che mostra i tempi di utilizzo delle varie modalità della P11 ed integra anche un promemoria per la sostituzione del filtro. Applicazione che consente anche l?aggiornamento del firmware della scopa e il monitoraggio della carica della batteria.

Pet Grooming Kit

La P11 Smart può essere anche utilizzata con gli accessori del Pet Grooming Kit, acquistabile separatamente, dedicato alla cura del pelo dei nostri animali domestici. Kit che include vari accessori aspiranti: una spazzola, un epilatore ed una tosatrice con 4 pettini aggiuntivi (6/12/18/24mm).

Accessori di buona qualità e di facile utilizzo. Pet Grooming Kit che include un tubo flessibile e compatibile anche con le scope Proscenic P10 Pro, P11 ed i10.

Esperienza d?uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all?esperienza d?uso della Proscenic P11 Smart, una scopa elettrica dalla discreta qualità costruttiva e dalla buona potenza, già alla prima velocità disponibile.

Scopa adatta anche per i tappeti e con una buona ergonomia (peso di 2,7 kg senza accessori); segnaliamo, in particolare, il pulsante di alimentazione a grilletto, che non va tenuto premuto per mantenere l?aspirapolvere in funzione. Scopa principale che consente di pulire facilmente sotto letti e divani, grazie anche ai led integrati.

Aspirapolvere, inoltre, dal rumore abbastanza contenuto e mai fastidioso, con una semplice manutenzione. Partiamo dal serbatoio dello sporco dalle buone dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore. Contenitore che può essere facilmente rimosso e pulito, dotato anche di filtro di metallo integrato, smontabile in pochi istanti. Analoga situazione per il filtro principale HEPA, lavabile e posizionato sul lato superiore del serbatoio dello sporco.

Accessori che rendono questa scopa davvero versatile ed utilizzabile, ad esempio, per la pulizia anche di divani, materassi e della tappezzeria dell?auto. Non dimentichiamo l'autonomia pari a quasi un?ora utilizzando la P11 alla minima potenza. Autonomia che si riduce a circa 30 minuti in modalità Auto. Con l?impostazione massima si arriva, invece, a circa 15 minuti. Batteria ricaricabile in circa 4 ore.

Poco utile, infine, l?app di Proscenic. App spesso non in grado di collegarsi alla scopa.

La Proscenic P11 Smart è acquistabile al prezzo di 239 euro. Il Pet Grooming Kit ha un prezzo di 69 euro.

