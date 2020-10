Rowenta Access Steam lo stiratore verticale, la nostra prova

Riuscire ad avere abiti stirati e privi di pieghe non sempre è possibile, ma un'alternativa può essere il ferro da stiro verticale della Rowenta.

Piccolo e compatto è pensato per eliminare i batteri e avere capi igienizzati in pochi secondi. Vediamo tutte le caratteristiche.

Design

Rowenta Access Steam si contraddistingue per un design moderno ed elegante. Piccolo e compatto è facile da utilizzare grazie alla struttura ultraleggera che permette di tenerlo in mano anche con il serbatoio pieno senza che risulti pesante e difficile da utilizzare. La presa salda mette al sicuro le mani dal calore grazie alla testina sporgente che ne indirizza il getto.

L'apparecchio semplice da conservare se non si ha molto spazio in casa, è meno pratico quando si viaggia. Le dimensioni pur ridotte sono un po’ ingombranti quando si deve portare in un trolley piccolo. Inoltre, il modello senza testina pieghevole non permette allo stiratore di chiudersi su sè stesso e ridurre l'ingombro.

Praticità nell’utilizzo

Adatto per rimuovere le pieghe su ogni tessuto, il vantaggio dello stiratore è di avere grande autonomia grazie all’ampio serbatoio, in questo modo non siamo costretti a riempirlo continuamente.

Inoltre, Rowenta Access Steam è caratterizzato da una base ampia che permette di poggiarlo su qualsiasi piano nel momento in cui dobbiamo prendere un nuovo capo, senza correre il rischio che cada.

Alimentato a corrente, il cavo lungo ci assicura un raggio di azione ampio e quindi la libertà di muoverci comodamente senza l’intralcio dei fili, grazie anche al tubo flessibile vicino all’apparecchio siamo liberi nei movimenti.

Caratteristiche tecniche

Lo stiratore verticale Rowenta è semplice da utilizzare e molto intuitivo. La parte posteriore della testina è dotata di tre semplici pulsanti: quello centrale per l’accensione e lo spegnimento, quelli laterali per determinare il flusso di vapore. Infatti, la caratteristica principale dell’apparecchio è quella di poter scegliere il getto in base al tessuto che abbiamo davanti. La modalità delicata è perfetta per capi in seta, quella turbo, invece è pensata per abiti in cotone o tessuti più resistenti come i rivestimenti dei divani.

Tra gli aspetti positivi dello stiratore c'è il sistema di blocco, in questo modo abbiamo la diffusione costante e continua del vapore senza essere costretti a premere continuamente il pulsante così da avere una maggiore libertà di movimento. In questo modo possiamo decidere la quantità di vapore da erogare, se a getto continuo o con intervalli, perfetto per limitare gli sprechi, ma soprattutto per rispettare le fibre.

Positivo è anche il serbatoio dell’acqua, oltre ad essere capiente riesce ad assicurare una grande autonomia: è in grado di santificare un divano con getto costante a velocità turbo. Facile da rimuovere, basta premere una levetta e il serbatoio si stacca, una volta riempito, si può riagganciare all’apparecchio senza correre il rischio che fuoriesca l’acqua grazie al tappo di sicurezza.

Prestazioni

Lo stiratore verticale della Rowenta si contraddistingue per la potenza che assicura un riscaldamento veloce, bastano poco più di trenta secondi e l’elettrodomestico è pronto all’uso.

La velocità del lavoro è garantita anche dalla piastra ampia che permette di coprire con poche passate tutta la superficie di una camicetta o un pantalone.

Accessori

Rowenta Access Steam è arricchito da una serie di accessori funzionali. Riuscire a stirare una maglia è semplice grazie al gancio che consente di appendere il capo e avere quindi le mani libere. A questo vanno aggiunti altri tre accessori ognuno con un utilizzo specifico ed efficace. La copertura permette di utilizzare lo stiratore con un filtro adatto a tessuti molto delicati. Agendo come schermo assicura l’emissione del vapore ma senza essere aggressivo anche perché impedisce la fuoriuscita di gocce d’acqua.

La spazzola, invece, è pensata per i tessuti con trama come i rivestimenti dei divani, le setole dure permettono di aprire la superficie e far penetrare meglio il vapore.

Per chi vuole pantaloni impeccabili, l’apparecchio è dotato di un accessorio per creare le pieghe. Basta posizionarli tra lo stiratore e l’accessorio e con movimenti dall’alto verso il basso, in pochi secondi si crea la piega.

Infine lo stiratore della Rowenta è dotato anche di una spazzola leva pelucchi perfetta per rimuovere il più piccolo pelo e avere abiti impeccabili.

Conclusioni

Rowenta Access Steam, è facile da utilizzare perché ha una struttura intuitiva. Il vantaggio principale è la possibilità di avere capi privi di pieghe e disinfettati grazie ad un getto di vapore potente e continuo in grado di eliminare i batteri e i germi in pochi secondi.

L’apparecchio infatti è pensato per chi va sempre di corsa e non vuole rinunciare ad abiti perfetti grazie al riscaldamento rapido e ad accessori pensati per adattarsi ad ogni tipo di tessuto nel pieno rispetto del capo.

Anche se è compatto, l’unico limite è di non essere sufficientemente piccolo per poterlo mettere in valigia e portarlo con sè anche in viaggio, ma nello stesso tempo l’ingombro ridotto lo rende perfetto se si ha poco spazio in casa.