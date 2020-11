Recensione Jimmy JV85: una versatile scopa elettrica senza fili in offerta a 199 euro

Oggi torniamo ad occuparci di Jimmy, brand che vanta una vasta gamma di prodotti come il purificatore d’aria Ap36 da noi provato qualche settimana fa.

Da Jimmy arriva ora la nuova scopa elettrica JV85 proposta per il Black Friday a 199 euro, con uno sconto del 23% ed un risparmio di 60 euro. Scopa acquistabile anche a rate.

Un versatile e conveniente aspirapolvere a batteria con un motore da 500 W, dotato di filtro Hepa, in grado di catturare anche micropolveri, acari e allergeni.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Jimmy JV85.

Jimmy JV85: design e caratteristiche tecniche

La JV85 riprende il raffinato e moderno design della sorella maggiore Pro; la differenza principale, oltre alla potenza e all'autonomia (maggiori nel modello JV85 Pro), è il tubo principale flessibile di cui è dotato il modello di fascia più alta. Inoltre, quest’ultimo è accompagnato da un maggior numero di accessori (qui la nostra recensione della JV85 Pro). Cambia inoltre la colorazione, con la JV85 che adotta elementi in azzurro.

Aspirapolvere con motore, batteria rimovibile e serbatoio dello sporco posizionati al posteriore, e con un ampio display che mostra lo stato della batteria (anche in fase di carica) e la velocità impostata.

Passiamo ai comandi presenti sopra la maniglia, con il pulsante di alimentazione ed il selettore delle tre velocità disponibili: Eco, Turbo e Max.

Occupiamoci ora del serbatoio dello sporco da 0,6 litri, non rimovibile, con apertura sul lato sinistro. Ricordiamo anche i due filtri lavabili in acqua (Hepa e in metallo), facilmente estraibili dal lato destro del serbatoio dello sporco. Filtro Hepa con un’efficacia pari al 99,99%, in grado di catturare anche le particelle più piccole, fino a 0,3 micron.

La JV85 è, inoltre, equipaggiata con il sistema brevettato a filtrazione ciclonica “Horizontal Cyclone”; tecnologia che aumenta la velocità dell’aria ed elimina possibili ostruzioni, incrementando l’efficienza di filtrazione e prolungando la vita del prodotto.

Non dimentichiamo il motore brushless ad alta velocità (100.000 rpm) da 500W e la potenza di aspirazione di 185AW.

Terminiamo con la batteria removibile dalla forma cilindrica (7 unità da 2.500 mAh) ed il peso di 1,46 Kg (unità principale).

Jimmy JV85: accessori in dotazione

La Jimmy JV85 è una versatile scopa elettrica accompagnata da vari accessori; iniziamo dalla scopa principale dotata di motore elettrico che può essere equipaggiata con due diverse spazzole fornite in dotazione ed utili per la pulizia di pavimenti e tappeti.

La Jimmy JV85 può anche utilizzare una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, ideata per aspirare sporco, polvere e acari da materassi e divani.

Proseguiamo con le due bocchette dotate di spazzole retrattili; la prima di maggiori dimensioni consente la pulizia di armadi, davanzali, tavoli, ecc; la seconda più stretta è utile, ad esempio, per fessure o angoli. Peccato per l’assenza di un tubo flessibile da collegare alle due bocchette.

Non dimentichiamo, infine, il supporto a parete per la scopa elettrica ed il manuale d’uso in italiano.

Jimmy JV85: esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la nostra prova della Jimmy JV85 con l’analisi delle sue prestazioni. Partiamo dalla buona potenza, già alla prima velocità disponibile.

Giudizio positivo anche sulla qualità costruttiva sia della scopa, sia dei vari accessori forniti in dotazione. Scopa realizzata in plastica con asta in metallo, dotata di una pratica impugnatura, ed una buona ergonomia complessiva.

Passiamo alla batteria. La JV85 ha un'autonomia che va da circa 10 minuti alla massima potenza (con spazzola motorizzata inserita) ai 40 minuti con impostazione Eco.

Ricordiamo anche il rumore del motore elettrico fino ad 82 dB, abbastanza elevato ma mai fastidioso, con l’emissione dell'aria ai lati (soprattutto sinistro) che non disturba durante l’uso.

Semplici le operazioni di manutenzione; tutte le varie parti possono infatti essere rimosse e pulite con facilità.

Concludiamo con gli aspetti che non ci hanno convinto; partiamo dal sistema di ricarica della batteria che obbliga l’utente ad utilizzare il supporto da muro. Non è infatti possibile collegare direttamente la scopa o la batteria alla presa di corrente. Peccato, inoltre, per il serbatoio dello sporco non rimovibile.

Ricordiamo, infine, il prezzo, la Jimmy JV85 è attualmente acquistabile in offerta a 199 euro, con uno sconto del 23%.

Scopri di più su Amazon.it (prodotto acquistabile anche a rate)