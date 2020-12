Black+Decker Hexdriver: la recensione di un versatile svitavvita per mobili

Da Black+Decker il primo avvitatore universale al mondo progettato appositamente per assemblare i mobili

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Black+Decker e dopo l’interessante trapano/avvitatore testato qualche tempo fa, proviamo oggi il nuovo Hexdriver.

Si tratta del primo avvitatore universale al mondo progettato appositamente per assemblare facilmente i mobili prefabbricati ed utilizzabile anche come un normale svitavvita per tutte le incombenze di casa.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Black+Decker Hexdriver.

Black+Decker Hexdriver: analisi delle caratteristiche

L’Hexdriver è fornito di un mandrino intelligente, brevettato da Black+Decker, che funziona con qualsiasi tipo di inserto, incluse le cosiddette chiavi a brugola. Questo permette di essere 3 volte più veloce rispetto all’avvitatura manuale, secondo le dichiarazioni dell’azienda.

Scendendo nel dettaglio, questo svitavvita funziona con tutti i tipi di inserti come chiavi esagonali a L e S e i comuni inserti. Inoltre, il design del mandrino con fissaggio magnetico integrato, rende estremamente facile inserire e rimuovere le diverse chiavi esagonali. Successivamente l'utilizzatore deve solo premere l’ampio grilletto che si attiva indipendentemente dalla zona in cui viene premuto, con un semplice passaggio tra le modalità di avvitatura e svitatura tramite il selettore presente sul lato superiore.

Il design di questo svitavvita è completamente nuovo rispetto alla gamma tradizionale Black+Decker: un corpo grigio e bianco con dettagli arancioni; forme compatte ed ergonomiche, con un’impugnatura morbida ed un rivestimento gommato.

Hexdriver funziona con una batteria da 3,6 V / 1,5 Ah, non rimovibile, ed è inoltre, dotato di un anello di serraggio retroilluminato che si accende automaticamente quando viene attivato il grilletto, illuminando l'area di lavoro. Infine, la porta di ricarica micro USB offre grande versatilità, attraverso l’utilizzo di varie fonti di alimentazione come caricabatterie da muro o powerbank.

Black+Decker Hexdriver: scheda tecnica

-Potenza: 3.6V

-Coppia: 5.5 Nm

-Velocità: 180 giri/minuto

-Mandrino speciale brevettato: funziona con chiavi a brugola a L e a S

-Batteria ricaricabile da 3,6V al litio

-Speciale luce Led circolare per illuminare l’area di lavoro

-Ricarica facile con il cavo USB

-5 inserti

-Portainserti magnetico

-1 chiave a brugola

-1 cavo di ricarica USB

Black+Decker Hexdriver: esperienza d'uso e prezzo

Terminiamo la prova del Black+Decker Hexdriver con la nostra esperienza d’uso: uno svitavvita decisamente versatile e dalla buona potenza, leggero, compatto e con un largo grilletto. Un prodotto completo e decisamente utile per i piccoli lavori di casa, che consente di arrivare facilmente anche in spazi ristretti, come all'interno di armadi o cassetti.

La potenza della batteria è sufficiente per montare vari mobili, con un pratico sistema di ricarica tramite micro USB. Ben realizzato il design del mandrino ed utile il sistema di illuminazione Led. Mandrino progettato per montare varie misure di chiavi a brugola che si trovano in dotazione con i mobili prefabbricati.

Il Black+Decker Hexdriver è acquistabile al prezzo di 29,95 euro.

