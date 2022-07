Recensione lavapavimenti a vapore Tineco Floor One S5 Steam

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Tineco e dopo la recensione della Floor One S5 Combo, arriva oggi la nostra prova della Floor One S5 Steam. Si tratta di una lavapavimenti a vapore dalle avanzate caratteristiche, ottima per la pulizia della nostra abitazione.

Design e caratteristiche

La Tineco Floor One S5 Steam si presenta con un design curato e moderno ed un’ottima qualità costruttiva. Realizzata quasi interamente in plastica di buona qualità, con il solo manico in metallo, utilizza un rullo morbido rotante per la pulizia dei pavimenti ed un potente sistema di aspirazione di liquidi e sporco (potenza fino a 1.500W).

Proseguiamo con le dimensioni di 32 x 30 x 110 cm, il peso di 7,5 Kg ed il cavo da 8 metri per il collegamento alla rete elettrica.

La Tineco Floor One S5 Steam vanta due serbatoi separati, per l’acqua pulita (al posteriore) e per i liquidi e lo sporco aspirati (all’anteriore). Quest’ultimo contenitore include anche il filtro Hepa. Serbatoi con una capacità di 0,75 l.

Passiamo al funzionamento della S5 Steam analizzando la modalità lavapavimenti a cui si aggiunge il pulsante dedicato alla produzione del vapore, pronto in circa 30 secondi. Modalità lavapavimenti con la sola impostazione Auto che sfrutta i sensori intelligenti Tineco iLoop; tecnologia in grado di rilevare la quantità di sporco e di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo ed il flusso d'acqua erogato.

Proseguiamo con il Tineco iLoop display dotato di indicatore circolare, dal colore variabile, che indica il livello di sporco rilevato sul pavimento: dal rosso, per una superficie molto sporca, al blu, quando il pavimento è pulito. Display con barra di potenza, indicatore sullo stato di avanzamento nella preparazione del vapore e varie spie.

Terminato il lavaggio dei pavimenti basterà riporre la Floor One S5 sull’apposita basetta ed avviare la pulizia automatica di tutte le componenti della Tineco. Completo sistema che sfrutta anche il vapore per l’igienizzazione del rullo.

Ricordiamo, infine, lo speaker integrato per la riproduzione di messaggi audio relativi al funzionamento della lavapavimenti. Infine la confezione che include un manuale, anche in italiano, un rullo aggiuntivo, un filtro Hepa di ricambio ed una spazzola per la pulizia della lavapavimenti.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso. Buone le prestazioni generali con un’elevata potenza di aspirazione, una rapida produzione di vapore ed una buona scorrevolezza sui pavimenti grazie anche alle ampie ruote integrate. La Tineco Floor One S5 Steam consente di eliminare rapidamente macchie, liquidi versati, sporco, detriti e batteri, senza utilizzare detersivi. Lavaggio a vapore che consente anche una rapida asciugatura dei pavimenti, senza aloni.

Prodotto adatto alla maggior parte delle superfici, ma non per i tappeti. Non è, inoltre, consigliabile utilizzarlo sul parquet a causa dell’assenza della regolazione manuale del vapore.

Abbastanza ampio il movimento dello snodo della base; solo discreta, invece, la pulizia degli angoli e dei bordi a causa della posizione arretrata del rullo. Analoga valutazione per l’ergonomia, con un peso un po’ elevato. Ampio il display in grado di mostrare anche utili indicazioni sullo stato dei serbatoi.

Non dimentichiamo l’autonomia con i contenitori da 0,75 l che consentono una pulizia di circa 60 mq.

Passiamo alla manutenzione; le varie parti della Tineco Floor One S5 Steam possono essere pulite e assemblate con facilità. Utile la funzione di autopulizia.

Terminiamo la nostra recensione con il prezzo della Tineco Floor One S5 Steam, acquistabile a 449 euro.

