Recensione Tineco Pure One S15 Pro: un'intelligente scopa elettrica senza fili

Oggetto oggi della nostra prova è la Tineco Pure One S15 Pro: scopa elettrica ciclonica, di fascia alta, alimentata a batteria.

Un valido alleato per le pulizie domestiche, maneggevole, facile da usare e dalle avanzate caratteristiche smart. Un versatile modello utile non solo per la pulizia di pavimenti e tappeti, ma anche di materassi, tappezzeria auto e altre superfici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Tineco Pure One S15 Pro.

Design e caratteristiche tecniche

La Tineco Pure One S15 Pro si presenta con un design moderno e curato. Una scopa quasi interamente in plastica con il solo elemento centrale dell’asta in metallo. Aspirapolvere con impugnatura a pistola e tasto di alimentazione a grilletto.

Scopa elettrica dotata di motore da 500W e con un potere aspirante di 450 air Watt. Ricordiamo, inoltre, l’efficiente filtrazione a 5 stadi PureCyclone, con filtro HEPA presente al posteriore del corpo motore, in grado di catturare particelle fino a 0,3 micron e rimuovere il 99,97% degli allergeni.

Una scopa elettrica ciclonica alimentata da una batteria rimovibile al litio da 55,5 Wh, con led di stato integrato.

Proseguiamo la nostra analisi con il serbatoio dello sporco da 470 ml, non rimovibile, che ospita al suo interno una griglia in metallo ed il pre-filtro; elementi smontabili in pochi istanti.

Serbatoio che può essere facilmente svuotato abbassando la levetta posta vicino al grilletto d’accensione; levetta collegata ad un elemento circolare all’interno del serbatoio in grado di effettuare tre operazioni: spostare lo sporco verso il fondo del serbatoio, pulire la griglia in metallo ed infine aprire il coperchio alla base del contenitore della polvere (apribile anche tramite un comando dedicato).

Si tratta, quindi, di una raffinata soluzione che consente di svuotare la scopa direttamente nel bidone della spazzatura, evitando qualsiasi contatto tra mani e sporcizia.

Passiamo all’ampio display LCD a colori e dalla grafica curata. Ottimo schermo dotato anche di indicatore circolare iLoop, dal colore variabile, che indica il livello di sporco rilevato sul pavimento: dal rosso, per una superficie molto sporca, al blu, quando il pavimento è pulito. Lo schermo fornisce, inoltre, varie informazioni come la potenza selezionata (Max, Auto e Manual), il livello della batteria e la velocità manuale impostata dall’utente.

Subito dietro il display troviamo il pulsante per passare direttamente alla modalità Max e per entrare nel menù impostazioni attraverso una pressione prolungata; menù che ospita i comandi per l’accesso ad un tutorial per l’utilizzo della scopa, per la connessione WiFi e per disabilitare i messaggi vocali emessi dallo speaker integrato. Proseguiamo l’analisi dei comandi della Tineco con il selettore touch a scorrimento, sempre dietro il display, ed utile per impostare manualmente la velocità di aspirazione con 6 livelli disponibili.

La modalità Auto sfrutta, invece, la tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor in grado di rilevare la quantità di sporco e di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, ottimizzando anche la durata della batteria.

Infine analizziamo la scopa principale, dotata di motore elettrico, con spazzole antigroviglio, a forma di V, ruote in gomma e utili luci a Led per la massima visibilità dello sporco sotto i mobili e negli angoli nascosti. Scopa dotata solo di spazzole sintetiche e priva di elementi in gomma.

Accessori in dotazione

Tineco Pure One S15 Pro è accompagnata da soli tre accessori di buona qualità. Iniziamo dalla piccola scopa con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco e polvere da materassi, divani e interni auto. All’interno della confezione troviamo anche una bocchetta dotata di spazzole retrattili ed una bocchetta a lancia. Non dimentichiamo, inoltre, il secondo filtro di ricambio, il manuale anche in italiano ed una piccola spazzola per la pulizia della scopa.

Peccato per l’assenza di una seconda batteria e di ulteriori accessori in dotazione come un tubo di aspirazione flessibile ed altre spazzole anche morbide e di diverse dimensioni.

Concludiamo con la base di ricarica da posizionare sul pavimento. Base, abbastanza stabile, che consente di ospitare gli accessori, mantenere in verticale la scopa quando non in uso e ricaricare la S15 Pro tramite l'alimentatore esterno da collegare alla rete elettrica. Purtroppo la base rappresenta l'unico modo per ricaricare l’aspirapolvere non essendo possibile caricare separatamente la batteria rimovibile.

App dedicata

La Tineco Pure One S15 Pro 2 è dotata di connettività WiFi ed è accompagnata dall’app per dispositivi mobili Tineco Life. Applicazione in italiano, di facile utilizzo e dalle numerose funzionalità. Tra queste ricordiamo la possibilità di monitorare lo stato di batteria e filtro, aggiornare il firmware del prodotto, attivare la lingua italiana dell'assistente vocale integrato nella scopa, consultare il manuale online ed il registro delle pulizie effettuate e selezionare la potenza di aspirazione.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all’esperienza d’uso della Tineco Pure One S15 Pro; una scopa elettrica dall’elevata qualità costruttiva e dalla buona potenza, già alla prima velocità disponibile.

Scopa ottima per pavimenti e tappeti e con un serbatoio dalle discrete dimensioni. Buona l’ergonomia con un peso di circa 3 Kg e con comandi facilmente raggiungibili; segnaliamo, inoltre, il pulsante di alimentazione a grilletto che non va tenuto premuto per mantenere l’aspirapolvere in funzione.

Scopa che consente di pulire abbastanza facilmente anche sotto letti e divani e dal rumore abbastanza contenuto (inferiore ad 89 dB). Efficace la modalità di aspirazione Auto; ottimo anche il sistema di svuotamento del serbatoio dello sporco.

Prodotto che vanta una semplice manutenzione, con filtri lavabili sotto l’acqua corrente e con le varie parti che possono essere smontate con facilità.

Non dimentichiamo l'autonomia fino a 30-40 minuti (130 mq circa) in modalità Auto e fino a 10 minuti con l’impostazione Max. Batteria ricaricabile in circa 4 ore.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto ricordiamo il serbatoio non rimovibile, il numero ridotto di accessori presenti nella confezione e la possibilità di ricaricare la scopa solo tramite la base.

Infine il prezzo della Tineco Pure One S15 Pro, acquistabile sul sito dell’azienda a 539 euro.

Per chi ha un budget minore, consigliamo i modelli Pure One S15 Essentials e Pet, acquistabili anche su Amazon:

Tineco Pure One S15 Essentials a 399 euro

Tineco Pure One S15 Pet a 499 euro