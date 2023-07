Tineco TOASTY ONE, il tostapane intelligente dal design unico: la nostra recensione

Uno degli aspetti più interessanti dell’alzarsi la mattina? Fare colazione! Per molti questo è un vero e proprio rito che non va consumato velocemente ma con i suoi tempi.

Oltre a caffè, latte e biscotti, per una colazione con la C maiuscola ci vuole anche il pane tostato e Tineco ha realizzato per gli amanti di fette croccanti e fragranti TOASTY ONE, un apparecchio smart che abbiamo provato per voi.

Un design accattivante

Quando si pensa a un tostapane non sempre viene in mente il concetto di design. Con quello della Tineco non è così. L’apparecchio total white ha dettagli cromati che danno al modello un aspetto moderno ed elegante allo stesso tempo. Inoltre lo schermo touch quando è in funzione è luminoso e consente un utilizzo molto semplice, mentre quando è spento lo schermo diventa nero e si integra facilmente col resto dell’apparecchio.

Le caratteristiche di TOASTY ONE

La caratteristica che salta subito all’occhio del tostapane Tineco TOASTY ONE sono gli slot sufficientemente larghi da contenere al loro interno non solo le comuni fette di pane, ma anche quelle più spesse o i bagel (in questo caso divisi a metà). Fessure che pur essendo ampie, hanno il limite di essere solo due: questo potrebbe essere un problema nel caso in cui ad usarlo sia tutta la famiglia.

Come abbiamo detto, l’apparecchio è dotato di uno schermo touch screen di 4 pollici che una volta messo in funzione tramite il pulsante di accensione e spegnimento posto sotto il display, diventa l’interfaccia da utilizzare per scegliere l’impostazione preferita.

Il punto di forza dell’apparecchio è proprio la possibilità di avere sia l’impostazione automatica che quella manuale. Per quanto riguarda la prima una volta inserita la fetta di pane, dovete scegliere solo quanto lo volete tostato, scorrendo sullo schermo il cursore. Con l’impostazione manuale, invece, basta specificare quale tipologia di pane state utilizzando, se quello fresco o congelato.

Una volta regolato il livello dei due slot è sufficiente premere il pulsante di avvio e le fette di pane o bagel scenderanno all’interno delle fessure per dare il via alla tostatura. Quest’ultima potrà essere tenuta sempre sotto controllo, in particolare il tempo rimanente, grazie all’avanzamento che appare sullo schermo. A tostatura terminata, ci sarà un campanello d’avviso e il pane uscirà dalle fessure, pronto per essere consumato.

Come ogni tostapane, prima di scegliere il livello di tostatura preferito in base ai vostri gusti dovete fare un po’ di pratica, a quel punto potrete salvare l’impostazione scelta tra i preferiti premendo sull’icona del cuore.

Uno degli aspetti che personalmente troviamo vantaggioso è la possibilità di poter utilizzare Tineco TOASTY ONE immediatamente, senza essere costretti a configurarlo, installare un app o connettersi al Wi-Fi, una tendenza che invece si riscontra in molti apparecchi definiti smart.

Inoltre, c’è da dire che il tostapane è un apparecchio che assicura il massimo della pulizia e ha una manutenzione molto semplice. Il merito è del “cassettino” posizionato nella parte inferiore dell’apparecchio, facile da rimuovere e da riposizionare per un’operazione che porta via pochissimo tempo.

Conclusioni

Il tostapane Tineco TOASTY ONE senza dubbio conquista per il suo aspetto moderno e di design oltre che per la facilità d’utilizzo. Gli slot pur essendo ampi, hanno il limite di essere solo due. Inoltre, anche se si sceglie un livello preferito, questo non rimane in memoria, ma deve essere impostato ogni volta che si utilizza. Nonostante questo, ha una buona resa non solo sulle fette di pane fresco, ma anche su quelle congelate, che risultano sempre fragranti e croccanti.