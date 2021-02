Elechomes l’umidificatore a ultrasuoni, la nostra prova

In inverno con i termosifoni accesi l’aria in casa può diventare secca, per stabilire il giusto grado di umidità possiamo utilizzare Elechomes, l’umidificatore a ultrasuoni: ecco la nostra recensione

In inverno con i termosifoni accesi l’aria può diventare secca, e respirarla non fa bene alla salute, per questo è necessario utilizzare gli umidificatori.

Il modello Elechomes permette di ristabilire il giusto grado di umidità, vediamo le caratteristiche e i punti di forza.

Struttura dell'umidificatore

L'umidificatore ha dimensioni contenute che permettono di utilizzarlo anche all'interno di case piccole senza ingombrare inoltre, è leggero, quindi facile da trasportare soprattutto quando è vuoto.

Il design essenziale e dalle linee squadrate lo rende perfetto all'interno di un appartamento minimal e moderno, ma anche all'interno di un ufficio. La plastica lucida, conferisce all’apparecchio un aspetto elegante e raffinato che si integra alla perfezione in un ambiente casalingo o professionale.

Caratteristiche generali

La prima caratteristica che balza agli occhi quando utilizziamo l'umidificatore a ultrasuoni Elechomes è il riempimento dall’alto, estremamente comodo perchè consente di versare l’acqua all’interno dell'ampio serbatoio in modo semplice.

Quest’ultimo è realizzato in plastica opaca che impedisce di vedere immediatamente la quantità di acqua all'interno. Inoltre, il serbatoio piuttosto grande, circa 5,5 litri, può rendere l'umidificatore un po' pesante quando è completamente pieno, ma assicura un funzionamento per circa 40 ore consecutive.

Utilizzo

L'umidificatore è semplice da utilizzare grazie all'interfaccia di controllo touch che si sviluppa sul lato frontale dell’apparecchio. Il display intuitivo è formato da icone ed etichette in cui vengono indicati:

pulsante di accensione/spegnimento;

timer;

blocco bambini;

interruttore per lo spegnimento dello schermo;

riscaldamento;

impostazione dell’umidità;

pulsante max/min.

Un layout ordinario che permette di trovare il pulsante di cui abbiamo bisogno in pochi secondi. Il modello è dotato anche di un telecomando con gli stessi pulsanti e icone presenti sull'umidificatore.

Lo schermo a LED è abbastanza luminoso, ma può essere utilizzato anche da spento quando azioniamo l’umidificatore di sera.

Dotato di nebbia calda e fredda, il display permette di controllare la modalità attraverso la visualizzazione di alcune linee di calore sull'interfaccia LED. Inoltre, la modalità nebbia calda è perfetta per scaldare l'ambiente senza esagerare perché il getto è caldo, ma non bollente.

Estremamente silenzioso con soli 32 dB emette un rumore minimo, anche quando la modalità di sospensione non è attiva. Questo fa si che l’umidificatore può essere utilizzato anche di sera. Per non correre il rischio di lasciarlo acceso, il timer può essere programmato con un intervallo di tempo che va dalle 2 alle 12 ore.

Pulizia e manutenzione

Gli umidificatori con carica dall'alto sono i più facili da pulire e questa è una caratteristica essenziale perché riduce al minimo i tempi di manutenzione. Basta rimuovere la parte superiore, estrarre il serbatoio e la pulizia avviene in modo semplice e facile.

Dotato di un vassoio degli aromi, non solo migliora la qualità dell’aria in casa, ma permette di diffondere un piacevole odore, con l’aggiunta di oli profumati. Il vassoio compatto pur essendo facilmente accessibile dal lato superiore dell’unità, non è visibile e si integra con le altre componenti dell’apparecchio.

Conclusioni

L'umidificatore Elechomes è facile da usare, da riempire e da pulire. L'interfaccia di controllo è accessibile e il telecomando rende la programmazione semplice. Il passaggio dalla modalità nebbia calda a quella fredda è facile ed è estremamente silenzioso, perfetto anche per la stanza dei più piccoli.