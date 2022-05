Recensione yeedi Vac 2 pro il robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente e potente

La gamma di robot aspirapolvere yeedi si arricchisce sempre di più. Dopo aver provato Vac Hybrid e il modello Mop Station 2 in 1, oggi mettiamo alla prova Vac 2 pro.

È un robot aspirapolvere dotato anche di una funzione lavapavimenti e accompagnato da una base di ricarica autosvuotante.

Analizziamo, tutte le caratteristiche del robot yeedi Vac 2 pro.

Design

Lo yeedi Vac 2 pro, come gli altri robot della gamma, ha un design molto semplice, ma estremamente raffinato, il tratto distintivo del marchio yeedi. Il robot ha una parte superiore bianca e la parte laterale semitrasparente in cui si intravede l’ampio serbatoio dell’acqua. Sempre nella parte superiore, al centro c’è una piccola fotocamera, in pratica il sensore visivo, fondamentale per mappare la casa. yeedi vac 2 pro è dotato di un esclusivo sistema di pulizia oscillante per affrontare le macchie più ostinate, evita gli ostacoli grazie a una tecnologia 3D per rilevare e schivare ogni oggetto. Inoltre, è dotato di una forte aspirazione di 3000 Pa per raccogliere briciole e sporco. Il suo sensore di rilevamento del tappeto identifica in modo intelligente questo tipo di arredo. Lo svuotamento automatico yeedi è l’asso nella manica di questo prodotto, visto che viene garantita la pulizia automatica della pattumiera: la stazione di svuotamento viene venduta separatamente ed è utilissima per gestire al meglio la sporcizia, evitando qualsiasi contatto con le mani.

La parte inferiore del Vac 2 pro è curata nel dettaglio: la spazzola a rullo nella parte più centrale svolge la maggior parte del lavoro, oltre alle due orizzontali lungo i lati. Sotto il serbatoio dell’acqua, poi, troviamo il mocio per una pulizia ancora più approfondita. Ogni componente è facile da rimuovere e risistemare per la pulizia.

La docking station è ancora una volta il punto di forza dello yeedi Vac 2 pro. Compatibile anche con gli altri robot aspirapolvere yeedi, questa stazione di ricarica è divisa in due parti: il montaggio è semplice, basta un clic e tutto si adatta senza problemi. Non è utile soltanto per la ricarica ma anche per la raccolta della sporcizia. Il serbatoio della polvere ha una capacità di circa 400 ml, con tanto di filtri per catturare anche le particelle minuscole. Il sacchetto di raccolta della polvere, inoltre, è attaccato al tubo di aspirazione da un pezzo di carta che si può sfilare ogni volta che si vuole per cambiarlo. Il design riprende quello del robot stesso, con un’elegante plastica bianca laccata che dà anche una bella sensazione di ordine. Dal punto di vista estetico, si presenta in maniera pulita e minimale, non crea alcun tipo di ingombro in casa e riesce a “mimetizzarsi” molto bene nell’appartamento.

La potenza d'aspirazine e la mappatura della casa

La forza aspirante di yeedi Vac 2 pro è di 3000 Pa, un valore davvero alto e superiore alla media. Tra l’altro, il rumore che viene prodotto dal robot al massimo della sua potenza di aspirazione è contenuto, quindi non si crea alcun tipo di fastidio da questo punto di vista. La potenza è talmente elevata da rendere il robot perfetto persino per le macchie più difficili da pulire sul pavimento, come possono esserlo quelle di vino, caffè, ketchup e altre ancora. La rimozione della sporcizia è molto più semplice e non è nemmeno necessario pulirsi le scarpe o eliminare gli strati superficiali prima della pulizia vera e propria. Tra l’altro, il lavaggio del pavimento è molto accurato, in quanto si ripete per ben 480 volte in un solo minuto, mentre la velocità del micio è di gran lunga superiore rispetto a quelli di altri robot.

La prima operazione da tenere a mente per far funzionare al meglio lo yeedi Vac 2 pro è la mappatura della casa. Grazie alla tecnologia Visual mapping di cui è dotato il robot, quest’ultimo riesce a “studiare” la casa e ogni suo centimetro. Per controllare l’aspirapolvere occorre usare l’app Yeedi, molto intuitiva e semplice da scaricare. Dopo aver associato l’applicazione alla rete wi-fi casalinga, basta configurare il robot e l’app genera un codice QR da mostrare alla telecamera del dispositivo. In questo modo Vac 2 pro viene riconosciuto in pochi secondi e può essere avviato subito. Grazie alla funzione “Normal Avoidance”, la prima mappatura consente al robot di evitare gli ostacoli principali, poi con la mappa completa c’è il passaggio automatico alla funzione “3D Obstacle Avoidance” che permette al Vac 2 pro di non scontrarsi con ostacoli a meno di tre centimetri di distanza.

L’interfaccia semplice e intuitiva dell’app consente di impostare l’aspirazione, i livelli di flusso dell’acqua o di impostare la sequenza della pulizia con pochi click. È quindi possibile scegliere l’ordine delle camere da pulire, in alternativa si può optare per una sola area specifica della casa e molto altro ancora.

l “paraurti” del robot permette di toccare proprio questi ostacoli per capire se è possibile forzare il passaggio, rendendo la navigazione più fluida. Una volta terminata l’operazione, la mappatura in 2D è completa e soprattutto intuitiva, visto che si può visionare un’immagine precisa e dettagliata della casa con le varie stanze di diverso colore a seconda delle informazioni sulla pulizia.

Il sistema per rilevare i tappeti

Il robot yeedi Vac 2 pro ha un sistema 3D di rilevamento che impedisce ai tappeti di inumidirsi quando il mocio viene monito sull’aspirapolvere. Ogni volta che il robot si avvicina a un tappeto, rileva la superficie e indietreggia per aggirarlo: questa funzione è molto utile quando si utilizza la modalità combinata aspirapolvere/lavaggio. Il mocio funziona ogni volta che il Vac 2 pro si trova sopra un pavimento solido, mentre con quelle più morbide (come ad esempio la moquette) smette in automatico di lavare, iniziando ad aspirare. In questa maniera il tappeto non viene mai bagnato e la pulizia dell’intero pavimento è assicurata.

Tra l’altro, il sensore del tappeto funziona anche quando si utilizza la sola modalità aspirapolvere. La batteria è abbastanza potente da poter durare fino a 200 minuti dopo ogni carica. Il sistema di lavaggio oscillante imita alla perfezione la pulizia manuale ed è l’ideale per gestire le macchie più ostinate della casa: il Vac 2 pro riesce a sfruttare un’area di contatto molto ampia, inoltre è dotato di una vibrazione molto potente per la pulizia profonda dei pavimenti più duri.

Conclusioni

Intelligente e potente: in conclusione lo yeedi Vac 2 pro è un robot che si rivela un valido alleato nelle pulizie casalinghe e dalla manutenzione molto semplice. Garantisce una buona potenza di aspirazione ed è completamente autonomo grazie alla sua docking station. Quest’ultima può essere definita la classifica “ciliegina sulla torta” in termini di convenienza, perché con i pratici sacchetti raccoglipolvere non bisogna preoccuparsi di usare quelli tradizionali in plastica e si rispetta l’ambiente: con un sacchetto per la polvere da 2,5 litri, infatti, yeedi Vac 2 pro riesce a conservare l’equivalente di 30 giorni di sporcizia. Può “imitare” alla perfezione ogni movimento della pulizia manuale, ma con una velocità cinque volte superiore rispetto agli altri robot aspirapolvere. Se in casa ci sono dei bambini, non bisogna preoccuparsi assolutamente di nulla, la tecnologia 3D infatti riconosce i giocattoli sparsi sul pavimento e li evita con grande delicatezza.

Dal punto di vista dell'autonomia questo robot non delude grazie alla batteria che impiega circa 6 ore e mezza per ricaricarsi. Infine, può essere programmato per funzionare in maniera continuativa, ad esempio prima che il serbatoio della stazione che raccoglie la polvere diventi pieno, il robot riesce a svolgere il suo dovere per circa una settimana e sempre con gli stessi risultati.