Robot aspirapolvere per risparmiare tempo e fatica

Quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro, l'unica cosa che desideria è trovarla in ordine e pulita, soprattutto se hai un animale domestico. Per combattere briciole, polvere e peli di cani o gatti puoi chiedere aiuto ai robot aspirapolvere.

Con un semplice click avrai la casa pulita mentre ti concedi un momento di relax. Esistono molti tipi di aspiratutto robotizzati, programmabili, con telecomando o in grado di scendere le scale, vediamo i modelli più efficienti per pulire la casa al posto tuo.

iRobot: sistema di pulizia a tre fasi

Il robot ha un sistema pulente a tre fasi, le spazzole multisuperficie consentono di pulire dal parquet al tappeto con un solo accessorio e riesce a rimuovere i capelli e i peli degli animali, intrappolandoli nel filtro AeroBac, che con una sola passata riesce a catturare anche polveri sottili, acari e allergeni. La spazzola laterale elimina lo sporco anche a filo muro, mentre con i sensori Dirt Detect che individuano le aree più sporche, le macchie più difficili potranno essere rimosse in pochi secondi. Se vuoi trovare casa pulita quanto torni dal lavoro, basta attivare l'applicazione iRobot Home direttamente sullo smartphone, grazie al Wi-Fi incluso che mantiene costantemente aggiornata per garantire la massima efficienza.

Pro. Ottimo per chi ha animali domestici in casa.

Contro. Per pulire bene deve fare più giri.

ILife: perfetto per lavare il pavimento

Il design piccolo e leggero permette al robot di pulire anche negli angoli dove lo sporco si nasconde. Il motore dotato di tecnologia max è perfetto per rimuovere i peli di animali, la polvere e le briciole. Grazie ai sensori intelligenti il robot evita gli urti e le cadute accidentali per una pulizia senza recare danni a oggetti o alle pareti e raggiunge facilmente lo sporco sotto divani, letti e altri mobili. Dotato di 4 tipi di pulizia è adatto a tutti gli ambienti: la modalità Bordi, aderisce alle pareti e tramite la modalità Spot, si concentra su un’area specifica di una stanza. Quando la batteria si scarica, niente paura, il robot torna autonomamente alla base di ricarica e tu puoi comodamente rilassarti sul divano. Perfetto per lavare, la tecnologia i-Dropping, diffonde l’acqua solo quando è in movimento, riducendo al minimo il consumo e pulendo accuratamente.

Pro. Torna da solo alla base.

Contro. Per alcuni utenti il sistema di aspirapolvere e pulizia dovrebbe essere contenuto in un solo contenitore suddiviso in 2 scomparti.

Ecovacs: controllo con telecomando

Per risparmiare e usare il proprio tempo per le attività che ami di più, il robot aspirapolvere è la scelta giusta. Grazie a una vasta gamma di programmi puoi scegliere dalla pulizia generica fino a quella mirata, per un risultato profondo e specifico. Con l'applicazione direttamente sul telefono accendere, programmare o individuare le aree da pulire diventa semplice e veloce, quando la batteria sta per finire, poi, ritorna automaticamente alla base di ricarica, in piena autonomia. Dotato di sensori anticaduta, si muove in sicurezza per casa, mentre quelli anti collisione e i paraurti morbidi, gli permettono di evitare gli ostacoli e proteggere i mobili. Perfetto se in casa ci sono soggetti allergici, il filtro ad alta efficienza, riduce le particelle dell'aria.

Pro. Pulisce bene per il rapporto qualità/ prezzo.

Contro. I tappeti troppo sottili vengono trascinati via dalle spazzole.

Ariete: robot con telecomando

Il robot aspirapolvere dotato di telecomando a sei modalità di pulizia: automatica, angoli, programmazione, lungo muro e spot, può affrontare ogni tipo di pulizia e ambiente. Le dimensioni ridotte gli permettono di arrivare in ogni punto ed evitare i mobili grazie ai sensori, estremamente silenzioso garantisce una pulizia approfondita e veloce senza rovinare i mobili o gli arredi, mentre i di sensori anti-ostacolo garantiscono una pulizia quotidiana accurata. Piccolo ma efficiente, le dimensioni ridotte permettono di arrivare ovunque, basta programmare le funzioni sul display a LED presente sul corpo del robot. Una volta compiuto il suo dovere rientra autonomamente alla base per ricaricarsi.

Pro. Non è rumoroso.

Contro. Non ha la funzione di mappatura della casa.

Vileda: con panno usa e getta

Studiato per arrivare nei punti in cui la scopa non arriva, il robot cattura polvere assicura una pulizia approfondita in ogni stanza. Riesce a muoversi all’Interno dell’appartamento e a raccogliere peli e capelli in modo estremamente silenzioso. I panni usa e getta hanno un'elevata carica elettrostatica che combinata con il movimento autorotante permette di raccogliere anche briciole e ogni tipo di residui. Se hai paura di avere mobili rovinati dal robot, niente paura, cambia direzione quando rileva gli ostacoli e raggiunge anche gli angoli e i bordi dei pavimenti. Dotato di 3 modalità di navigazione: spirale, a meandro o automatica ha un'autonomia di circa 90 minuti.

Pro. È efficace su ogni superficie.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Severin: robot silenzioso

Se in casa hai il pavimento di diversa fattura o ami particolarmente i tappeti, per liberarti dagli acari che si intrappolano all’interno il robot aspirapolvere è l'apparecchio perfetto. Le spazzole extra lunghe, ma con l’altezza pari a 7 cm, permettono al robot di infilarsi sotto i mobili e la protezione in gomma li mette al sicuro. Pulisce in modo preciso, veloce e silenzioso grazie al programma di pulizia a 3 stadi: diagonale, concentrico e perimetrale. Dotato di un indicatore della batteria a LED, riesce a pulire in modo semplice e senza fatica la tua casa, arrivando fino a 100 mq e 90 minuti di funzionamento con una sola ricarica. Il filtro della polvere lavabile permette di utilizzarlo senza sprechi. Nella confezione, sono inclusi una coppia di spazzole rotanti di ricambio, il filtro di scorta e lo spazzolino di pulizia.

Pro. Leggero, si trasporta facilmente.

Contro. Il beccuccio d'aspirazione è un po' piccolo.

